Воды озера Гарда окружены сочной зеленью итальянской природы и могучими склонами Альпийских гор. Это самое большое озеро в Италии.



Во время экскурсии вы насладитесь местными видами и узнаете много нового об Италии и островах на озере.

Описание водной прогулки Гарда — самое большое озеро Италии и самое чистое озеро Европы. Вас ждет чистейшее озеро уникально — голубого цвета с оттенками сапфира и кобальта, множеством пальм, кипарисов, олеандров, оливковых, лимонных и апельсиновых деревьев, цветущих кустарников и виноградников. Насладиться свежим воздухом, чарующе красивым закатом, уникальными пейзажами с водной гладью цвета сапфира Вы сможете, отправившись в тур на озеро Гарда (Италия). Здесь, в самом центре страны, сплелись воедино север и юг, модерн и готика, античность и Ренессанс. Вода озера настолько прозрачна, что можно видеть дно даже далеко от берега, а Альпы с заснеженными шапками соседствуют с сочной зеленью виноградников, апельсиновых, оливковых, кипарисовых рощ. Вы откроете для себя ту Италию, о которой мечтали. Отдых на озере Гарда в Италии можно планировать в любое время: Альпы надежно защищают побережье от холода, и даже в середине зимы вода не замерзает. Но краше всего Гарда осенью, когда листья кипарисов, цитрусовых и оливковых деревьев начинают желтеть. Кстати, именно в сентябре сюда стоит отправиться охотникам за впечатлениями: в этом месяце на озере проходит ежегодная парусная регата в закрытых водах, собирающая всю Европу. Тур на озере Гарда в Италии может сочетать в себе типично пляжный отдых, богатую экскурсионную программу (Верона, Венеция, Милан находятся не так уж и далеко), гастрономические удовольствия и дегустацию вин из самых лучших винодельческих хозяйств, СПА-процедуры на термальных источниках и, конечно же, активный отдых. Гарда — идеальное место для семейного путешествия. Для маленьких туристов побережье чистейшего европейского озера откроет парк Водопадов, Сигурта, Гардаленд, зоопарк Натура Вива. Туристов постарше поразит обилие ночных клубов и ресторанов и широкие возможности для серфинга, дайвинга, скалолазания.

