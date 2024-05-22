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к нашим желаниям. Ее эрудиция и глубокие знания -выше всяких похвал!!! Куда бы ни « уходила « наша беседа и наши вопросы - Анна везде показывала глубокие знания в любом вопросе! А самое главное, что она просто заряжает своей любовью к Венеции и прекрасной Италии! Вся наша семья желает Анне успехов в работе, позитива и новых встреч!! Мы не прощаемся)))