1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Венеция и острова венецианской лагуны
Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
€210 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории
Начало: В холле вашего отеля в Венеции
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло - путешествие по истории
Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из Венеции - на остров Мурано: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив остров Мурано. Узнайте секреты стеклодувов, прогуляйтесь по живописным улочкам и посетите старинные церкви
«Вы не спеша прогуляетесь по живописному Мурано и услышите его историю»
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Поездка на острова Мурано и Бурано
Посетить красочные острова и познакомиться с их традициями
«Вас ждёт сорок минут живописного морского путешествия, во время которого я познакомлю вас с историей и местными традициями»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горная сказка в Доломитах
Раскрыть природные красоты итальянских Альп, добравшись к их «верхним этажам»
«Недаром великий Ле Корбюзье назвал эти места «самой красивой природной архитектурой в мире»»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
Начало: На набережной Fondamenta Nuove
«Полюбуетесь живописными виноградниками на острове Мадзорбо»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия22 мая 2024Спасибо за замечательную экскурсию. Информация была интересной и разноплановой, атмосфера - легкой и комфортной. Анжела - однозначно профессионал, влюблённый в свою работу. Мы счастливы, что провели время именно с Анжелой. Познавательно и душевно. Рекомендуем!
- ААлександр12 мая 2024Мы впервые решили посетить острова Мурано, Бурано и Торчелло. И чтобы получить максимум впечатлений от них, решили что нужен опытный
- ЮЮлия9 мая 2024Отличная экскурсия! Познавательно, интересно. Обязательно обратимся к Валерию еще раз, лучший гид, которого мы встречали! P.S: никаких очередей и толп туристов. Чёткость тайминга, и куча отличных рекомендаций
- ЖЖанна8 мая 2024Поездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорила нас своей пунктуальностью, вниманием
- ССергей3 мая 2024Лучшее, что может с вами произойти в Венеции - это с Валерием! Потрясно!
- ЛЛюдмила3 мая 2024Анжела - прекрасный рассказчик, мастерски организовала нам посещение двух островов - Мурано и Бурано. Посмотрели шоу стеклодувов, посетили прекрасный аутентичный
- ООксана14 апреля 2024Отличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасный день, пролетел на одном дыхании!
- ЕЕлена14 апреля 2024Замечательная экскурсия от Валерия. Мы познакомились с островами, историей, культурой, бытом венецианцев, попробовали вкуснейшие блюда и напитки. Дети остались в полнейшем восторге от поездки на частном катере. Валерий легко находит общий язык с детьми и может заинтересовать их.
- ЯЯна8 апреля 2024Татьяна великолепный организатор и знаток истории! Очень быстро реагировала на наши запросы в нестандартных ситуациях, всегда была на связи и пыталась помочь! Благодаря Татьяна, Венеция стала для нас одним из любимых городов! Вернемся вновь! Рекомендую от души гида Татьяну.
- ДДиана28 марта 2024Нам все очень понравилось, Татьяне правда пришлось постоянно отвлекаться на наши вопросы. Даже дождливая погода не была помехой нашей отличной экскурсии) Татьяна очень хорошо интересно рассказывает, нашим детям тоже понравилось. Динамично, с увлечением. Рекомендуем)
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Природа и пейзажи»
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