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Всё прошло гладко и быстро. Нас встретила Нина - представитель Кристины - которая по пути дала очень много полезных советов по Венеции, помогла в приобретении билетов на вапоретто и довела нас до стойки регистрации отеля, где помогла общаться с консьержем. Она и в дальнейшем была всегда на связи, помогая нам решать возникающие проблемы. Очень милая и ответственная женщина! Спасибо Вам, Нина! Рекомендуем всем.