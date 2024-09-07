О поездах и железной дороге

Найдено 3 экскурсии в категории «На поезде» в Венеции на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
На поезде
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
Начало: Аэропорт Marco Polo, ж/д вокзал, отель
«До отеля из аэропорта или с ж/д вокзала»
Завтра в 12:00
12 июн в 12:00
€75 за экскурсию
Поездка на озеро Гарда из Венеции: поезд и теплоход
На теплоходе
На поезде
12 часов
Водная прогулка
Поездка на озеро Гарда из Венеции: поезд и теплоход
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию с гидом
12 июн в 09:00
13 июн в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Поездка в Геную на поезде из Венеции
Пешая
На поезде
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Поездка в Геную на поезде из Венеции
Начало: По договорённости
«Поездка осуществляется на региональном поезде»
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 09:00
12 июн в 09:00
€150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergey
    7 сентября 2024
    Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
    Мы были первый раз в Венеции, поэтому решили, что будет лучше, если нас встретят и проводят до отеля знающие люди.
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    Всё прошло гладко и быстро. Нас встретила Нина - представитель Кристины - которая по пути дала очень много полезных советов по Венеции, помогла в приобретении билетов на вапоретто и довела нас до стойки регистрации отеля, где помогла общаться с консьержем. Она и в дальнейшем была всегда на связи, помогая нам решать возникающие проблемы. Очень милая и ответственная женщина! Спасибо Вам, Нина! Рекомендуем всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «На поезде»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
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  3. Поездка в Геную на поезде из Венеции
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дворец Дожей
  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Гранд-канал
  6. Мост Вздохов
  7. Площадь Сан-Марко
  8. Рынок Риальто
  9. Собор Святого Марка
  10. Палаццо Контарини дель Боволо
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2025
Сейчас в Венеции в категории "На поезде" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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