Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
Начало: Аэропорт Marco Polo, ж/д вокзал, отель
«До отеля из аэропорта или с ж/д вокзала»
Завтра в 12:00
12 июн в 12:00
€75 за экскурсию
Водная прогулка
Поездка на озеро Гарда из Венеции: поезд и теплоход
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию с гидом
12 июн в 09:00
13 июн в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Поездка в Геную на поезде из Венеции
Начало: По договорённости
«Поездка осуществляется на региональном поезде»
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 09:00
12 июн в 09:00
€150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey7 сентября 2024Мы были первый раз в Венеции, поэтому решили, что будет лучше, если нас встретят и проводят до отеля знающие люди.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «На поезде»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2025
Сейчас в Венеции в категории "На поезде" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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