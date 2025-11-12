Что вас ждёт? Отправьтесь в очаровательное фотографическое путешествие по Венеции! Наше приключение начинается в живописном районе Риальто. Вооружившись своей профессиональной камерой, фотограф умело совмещает постановочные и откровенные снимки, чтобы запечатлеть ваши удивительные эмоции. Затем вы отправитесь в другие места на пути между районами Сан-Марко и Риальто. Гид создаст непринуждённую и приятную атмосферу. А в качестве вишенки на торте вы получите коллекцию профессиональных фотографий, каждая из которых станет вечным напоминанием о вашем венецианском отдыхе. Важная информация:

Экскурсия доступна для людей на инвалидных колясках.