Профессиональная фотосессия в Венеции звучит просто феерично! Венеция – очень живописный город с потрясающей архитектурой, романтическими каналами и вечным очарованием.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулки
Что вас ждёт? Отправьтесь в очаровательное фотографическое путешествие по Венеции! Наше приключение начинается в живописном районе Риальто. Вооружившись своей профессиональной камерой, фотограф умело совмещает постановочные и откровенные снимки, чтобы запечатлеть ваши удивительные эмоции. Затем вы отправитесь в другие места на пути между районами Сан-Марко и Риальто. Гид создаст непринуждённую и приятную атмосферу. А в качестве вишенки на торте вы получите коллекцию профессиональных фотографий, каждая из которых станет вечным напоминанием о вашем венецианском отдыхе. Важная информация:
Экскурсия доступна для людей на инвалидных колясках.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Риальто
- Район Сан-Марко
Что включено
- Услуги профессионального фотографа
- 50 фотографий в формате JPEG
- 5 обработанных фотографий на человека
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Sotoportego del Bancogiro, 130, 30125 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
- Экскурсия доступна для людей на инвалидных колясках
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Венеции
