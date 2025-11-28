Погрузитесь в атмосферу старой Венеции, где время остановилось среди ажурных мостов и домов, отражающихся в воде. Наш частный катер скользит по узким каналам, недоступным городских вапоретто. Вы увидите Дворцы с невероятными фасадами, где когда-то кипели страсти аристократов. Услышите легенды о знаменитых венецианцах и их заброшенных палаццо.
Описание водной прогулкиПогрузитесь в атмосферу старой Венеции, где время остановилось среди ажурных мостов и домов, отражающихся в воде. Наш частный катер скользит по узким каналам, недоступным городских вапоретто. Вы увидите Дворцы с невероятными фасадами, где когда-то кипели страсти аристократов, тайные сады за ржавыми решетками и кварталы ремесленников, где до сих пор делают гондолы и маски для карнавала. Услышите легенды о знаменитых венецианцах и их заброшенных палаццо. Маршруты могут меняться на усмотрение гида для более обзорного рассказа Важная информация:
- Длительность: 2—2,5 часа (гибкий график, возможны утренние или вечерние часы во избежание толп и жары).
- Рекомендованное время старта: утро (9:00-10:00) или закат (17:00-18:00) для романтической атмосферы.
- Старт: причал San Marco (или другой удобный по договорённости, например, возле вашего отеля, если есть доступ к воде).
- Подробная инструкция с картой и контактом капитана высылается после бронирования.
- Включены в стоимость: частный катер с опытным капитаном и русскоговорящим гидом-историком.
- На прогулке нужны удобная обувь (невысокий каблук), головной убор, лёгкая куртка-ветровка (на воде может быть прохладно), солнцезащитный крем, фотоаппарат/смартфон, наличные для сувениров в ремесленных кварталах (по желанию).
- Цена зависит от размера группы (до 6 человек).
- Катер оплачивается отдельно (от 150 евро/час).
- Дети допускаются от 5 лет (экскурсия насыщенная, требует усидчивости).
- Возможен индивидуальный запрос (например, романтический декор для предложения руки и сердца за доплату).
Расписание плавающее, всё зависит от наплыва туристов
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Причал у Скуола-деи-Баттути (гильдия ремесленников, где делают карнавальные маски)
- Плывём по Рио-делла-Мадонна
- Арка Понте-делле-Тетте («Мост Грудей»)
- Спиральная лестница Палаццо Контарини дель Боволо (Palazzo Contarini del Bovolo)
- Дорсодуро: Мастерские и тайные сады
- Церковь Сан-Франческо делла Винья (San Francesco della Vigna)
- Мост Скальци (Ponte degli Scalzi)
- Канареджо (Cannaregio): Жизнь за кулисами
- Остров-кладбище Сан-Микеле (San Michele)
- Кампо Санта-Маргерита (Campo Santa Margherita)
- Тайные сады Палаццо Морозини (Palazzo Morosini)
- Арсенал (Arsenale di Venezia)
- Канал Орфано (Canale Orfano)
- Финал: закат в Лагуне
Что включено
- Гид на 2 часа
- Катер на 1 час
Что не входит в цену
- Катер от 4+ чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Национальный монумент Виктору Иммануилу II, Венеция, Италия
Завершение: Национальный монумент Виктору Иммануилу II, Riva degli Schiavoni, 30100 Venezia VE, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: Расписание плавающее, всё зависит от наплыва туристов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
