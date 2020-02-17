33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Экскурсии

  3. Скрытая Венеция

Погулять по местам, где редко ступает нога туриста

Elena
Задать вопрос
Elena – ваш гид
Приглашаю пройтись по любимой набережной Бродского Фондаменте Нове и насладиться шедеврами Тициана и Тинторетто, а также увидеть место захоронения 27 дожей.

Вы узнаете, что такое скуола, и познакомитесь с великой венецианской архитектурой
128 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии33 отзыва
4.85
Скрытая Венеция
Скрытая Венеция

Что вас ожидает

Шедевры Тициана и любимая набережная Бродского
Мы зайдем в церковь Санта-Мария Ассунта. Я покажу необычное для Венеции убранство церкви, выполненное из белого и зеленого мрамора с вкраплениями лазурита. Вы увидите великие работы Тициана и Тинторетто, одних из самых знаменитых итальянских живописцев. Далее мы выйдем на красивейшую набережную Фондаменте Нове, где любил гулять поэт Бродский, и дойдем до изумительной площади Санти-Джованни-э-Паоло, которая по праву считается второй по красоте в Венеции после площади Сан Марко.

Базилика Санти-Джованни и Скуола Сан-Марко: история и архитектура
Мы заглянем в Базилику Санти-Джованни-э-Паоло, одну из самых больших и значимых церквей Венеции, где погребены 27 дожей и другие известные венецианские деятели. Я расскажу, кто такие дожи и как протекала их жизнь, а также покажу величайшие произведения искусства, которые хранит в своих старинных стенах Базилика. Вы увидите великолепные алтари, роскошные погребальные памятники и выдающиеся скульптуры. Буквально в нескольких шагах от Собора Санти-Джованни находится замечательный образец архитектуры эпохи Возрождения, Скуола Сан-Марко. Я расскажу, что такое скуола и почему изображение скуолы Сан-Марко помещается в учебники по истории искусства.
По пути я покажу традиционные бары и остерии и посоветую вам свои любимые. Мы заглянем в один из них и продегустируем местные напитки и закуски.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены входные билеты, напитки и еда. Базилика Санти-Джованни — 3,5 евро, Скуола Сан-Марко — 5 евро (посещение по желанию, необходимо сообщить заранее), церковь Санта-Мария Ассунта — 1 евро.

Скрытая Венеция
Скрытая Венеция
Скрытая Венеция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Elena
Elena
Живу в Венеции три года. Очень люблю ее архитектуру, картины, музыку, вкус и хочу поделиться своей любовью с вами.
Напишите мне

33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Елена провела отличную познавательную экскурсию, показала много интересных скрытых с первого взгляда мест.
Огромное спасибо :)
15 февраля 2020
Провели прекрасное время!
Скрытый от большинства туристов мир красоты, Елена нам приоткрыла с большой любовью и знанием темы. Спасибо.
Очень довольны.
Мария и Андрей
30 декабря 2019
Отличная экскурсия. Подходит и взрослым, и детям школьного возраста. Узнали много интересного по истории и быту Венеции, дожей. Особенно понравились работы Тициана и Тинторетто в церкви Санта-Мария Ассунта. Три часа экскурсии прошли незаметно. Гид любезно дал полезные при посещении Венеции рекомендации.
14 октября 2019
Если вы уже достаточно ‘насладились’ стандартными туристическими тропами, сходите с Еленой на экскурсию ‘Скрытая Венеция’.
Вы получите огромное удовольствие от неспешной прогулки, интересного рассказа и приятного собеседника. Узнаете много нового и отлично отдохнёте.
Лена, большое спасибо и успехов во всём!
16 сентября 2019
Прекрасная экскурсия, отличный гид. Экскурсия не перегружена информацией и было очень интересно и занимательно! Нам с друзьями очень понравилось! Рекомендую
25 августа 2019
Посетили экскурсию Скрытая Венеция вместе с дочерью 11 лет. Рассказ Елены о городе оказался очень интересным и не перегруженным. Маршрут нам понравился. Рекомендуем всем эту экскурсию. Елена, большое спасибо!
25 августа 2019
Действительно, малоизвестная Венеция в экскурсии от Елены.
Мы побродили по Фондаменте Нуово, посмотрели монументальный Собор Иоанна и Павла, так называемый Сан-Заниполо.
Елена - интересный рассказчик, может поделиться малоизвестными легендами Венеции.
Также показала нам в районе Кастелло bacari, где подают местные чикетти.
Экскурсия будет интересна тем, кто интересуется не самыми раскрученными туристическими маршрутами.
23 июля 2019
Елена, спасибо за увлекательную экскурсию, учитывая, что в Венеции не первый раз, - все равно Вы смогли найти для нас много интересного.
2 июля 2019
Просто замечательная экскурсия, всем советую. Вы увидите то, что не входит в обычные экскурс. Потрясающей красоты соборы и очень интересные исторические выжимки. Замечательный гид Елена ответила на все наши вопросы. Спасибо огромное!
3 мая 2019
Хорошая небанальная экскурсия. Главных достопримечательностей вы не увидите, зато отдохнете от толпы, увидите работы великих мастеров, узнаете много интересных фактов. Детям, наверное, будет не очень интересно, но старшему поколению и любителям искусства экскурсия отлично подойдёт. Елена очень увлеченный гид, провела с нами почти 4 часа, экскурсия совсем не утомительная. В целом очень понравилось.
Ещё 23 отзыва

Elena проводит ещё 2 экскурсии

Первое знакомство с ВенециейПервое знакомство с ВенециейПервое знакомство с Венецией
От 129 за экскурсию
3 часа
28 отзывов
Пройти по знаковым местам и почувствовать городскую атмосферу
Вы увидите главные венецианские достопримечательности: площади Сан-Марко и Сан-Поло, старинный мост Риальто, изображенный на тысячах открыток, скуолы Иоанна Евангелиста и Сан-Рокко, величественный собор Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари. Я расскажу историю основания города, раскрою секреты строительства дворцов и помогу полюбить Венецию на всю жизнь.
Неизведанная ВенецияНеизведанная ВенецияНеизведанная Венеция
98 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Раскрыть тайные места «города на воде» и услышать их историю
Вы пройдете по набережной, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана, Тинторетто и увидите место захоронения дожей. А еще узнаете, что такое скуола, и познакомитесь с венецианскими котами.

Исторические экскурсии в Венеции

Дворцы Большого каналаДворцы Большого каналаДворцы Большого канала
65 за экскурсию
1 час
38 отзывов
Насладиться великолепной архитектурой «города на воде» на романтической экскурсии
Приглашаю совершить увлекательную прогулку по легендарному Гранд-каналу, впечатлиться красотой расположенных на нем зданий и узнать их историю и легенды. Венеция с воды произведет на вас неизгладимое впечатление! Вы проплывете знаменитые дворцы местной знати, городские граффити, старинные мосты и резные статуи. Погрузитесь в таинственный колорит важнейшей и очень престижной городской артерии и заглянете в мастерскую, где делают гондолы.
Венеция — от площади Сан-Марко до моста РиальтоВенеция — от площади Сан-Марко до моста РиальтоВенеция — от площади Сан-Марко до моста Риальто
95 за экскурсию
1.5 часа
12 отзывов
Познакомиться с главными достопримечательностями города на воде и узнать их историю
Вы увидите самые знаменитые места Венеции: площадь и базилику Сан-Марко, дворец Дожей, мосты Вздохов и Риальто. Я расскажу о правителях и простых ремесленниках, карнавалах и азартных играх, преимуществах и ограничениях местной жизни. А еще помогу уловить венецианское обаяние и полюбить это чарующее место.
Венеция: история и судьбыВенеция: история и судьбыВенеция: история и судьбы
135 за экскурсию
3 часа
24 отзыва
Увидеть культовые места и узнать городские тайны
Венеция — город вне Времени, один из самых загадочных и желанных для путешественников. Вам предстоит погулять по его таинственным улицам, набережным и мостам. Вы почувствуете чарующую атмосферу Венеции, где пышное веселье соседствует с необъяснимой меланхолией и узнаете об интересном переплетении судеб местных жителей и великих исторических событий.
Загадочный Дворец ДожейЗагадочный Дворец ДожейЗагадочный Дворец Дожей
125 за экскурсию
1.5 часа
26 отзывов
Увлекательная прогулка по самому таинственному дворцу Европы
Приглашаю посетить Дворец Дожей после обеда, толпа туристов поредеет, и вы сможете полностью погрузиться в атмосферу величия Республики Серениссима. Вы увидите легендарный мост Вздохов, удивительные потолки «алла венециана» и одну из самых больших картин мира. Я расскажу о закулисной жизни дворца и раскрою тайну портрета под черным занавесом. Вы прогуляетесь по «Золотой лестнице» и роскошным залам, а также посетите секретные места: новую тюрьму и камеру пыток.
Старейшее еврейское гетто и район КаннареджоСтарейшее еврейское гетто и район КаннареджоСтарейшее еврейское гетто и район Каннареджо
130 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
История первого в мире еврейского гетто, скуолы и прогулка по району, где жил Тинторетто
Если вы хотите увидеть нетуристические места старой Венеции, то вам — в еврейское гетто и район Каннареджо. Эти маленькие города в городе хранят истории о знаменитых евреях, великом художнике и фольклорных и литературных персонажах. Прогуливаясь по гетто и Каннареджо, вы узнаете, что такое скуолы, Каско и Мурано и погрузитесь в ту часть венецианского прошлого, которое окутает вас своей таинственностью и магией повседневности былых времён.
Венецианское искусство в Скуолах ГрандеВенецианское искусство в Скуолах ГрандеВенецианское искусство в Скуолах Гранде
167 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Экскурсия по скуолам Святого Роха, Кармини и Святого Иоанна Евангелиста
Великолепная архитектура Венеции представлена не только соборами и дворцами — на моей экскурсии вам предстоит познакомиться с потрясающими скуолами, которые играли выдающуюся роль в общественной жизни города и стали сосредоточением шедевров мирового искусства. Вы посетите три красивейшие Скуолы Гранде, сравните их историю и внутреннее убранство, а также полюбуетесь циклами картин величайших венецианских художников разных эпох.

Выбирайте и другие экскурсии в Венеции

Необычные маршрутыМузеи и искусствоПо каналам ВенецииАрсеналСан-МаркоНа автомобилеМастер-классыОстрова Венецианской лагуныОбзорныеКрыши и панорамыДля детейНочныеГалерея АкадемииВ другой городИстория и архитектураГрупповыеОстров МураноМода и винтажКвестыМост РиальтоГранд-каналВсеОстров БураноНа корабликеМуранское стеклоТрансферыИндивидуальныеГастрономическиеЗа городомДворец дожейТеатр Ла ФеничеСо скидкойПешкомКарнавал в Венеции