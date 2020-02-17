33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Шедевры Тициана и любимая набережная Бродского

Мы зайдем в церковь Санта-Мария Ассунта. Я покажу необычное для Венеции убранство церкви, выполненное из белого и зеленого мрамора с вкраплениями лазурита. Вы увидите великие работы Тициана и Тинторетто, одних из самых знаменитых итальянских живописцев. Далее мы выйдем на красивейшую набережную Фондаменте Нове, где любил гулять поэт Бродский, и дойдем до изумительной площади Санти-Джованни-э-Паоло, которая по праву считается второй по красоте в Венеции после площади Сан Марко.

Базилика Санти-Джованни и Скуола Сан-Марко: история и архитектура

Мы заглянем в Базилику Санти-Джованни-э-Паоло, одну из самых больших и значимых церквей Венеции, где погребены 27 дожей и другие известные венецианские деятели. Я расскажу, кто такие дожи и как протекала их жизнь, а также покажу величайшие произведения искусства, которые хранит в своих старинных стенах Базилика. Вы увидите великолепные алтари, роскошные погребальные памятники и выдающиеся скульптуры. Буквально в нескольких шагах от Собора Санти-Джованни находится замечательный образец архитектуры эпохи Возрождения, Скуола Сан-Марко. Я расскажу, что такое скуола и почему изображение скуолы Сан-Марко помещается в учебники по истории искусства.

По пути я покажу традиционные бары и остерии и посоветую вам свои любимые. Мы заглянем в один из них и продегустируем местные напитки и закуски.