Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Увлекательная экскурсия по Венеции предлагает погружение в историю гондол, посещение мастерской, где создаются эти уникальные лодки, и поездку по каналам на настоящей гондоле под звуки баркарол.



Опытный гид расскажет об особенностях каждой гондолы и поможет узнать больше о культуре и традициях Венеции. Экскурсия подойдет всем возрастам и позволит насладиться атмосферой Венецианской романтики.

Алина Ваш гид в Венеции Написать вопрос Индивидуальная водная прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1.5 часа На чём проводится На гондоле €380 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание водной прогулки Мир гондол и Венецианских каналов Представьте себе: вы плывёте по водам, вокруг вас плавно скользят старинные здания, вдалеке звучит мелодия баркаролы, исполняемая гондольерами. Это не мечта, а реальность нашей увлекательной экскурсии! С самого начала мы окунемся в историю Венецианских гондол, узнаем, как они стали символом этого удивительного города. Наши шаги приведут нас к мастерской, где рождаются настоящие произведения искусства на воде. Вас ждёт увлекательное путешествие по истории и технике изготовления гондол. Под руководством опытного гида мы узнаем, почему каждая гондола уникальна, и какие тонкости в её конструкции делают её таким удивительным средством передвижения по водным дорогам Венеции. Вы сможете не только насладиться красотой этих лодок, но и прикоснуться к процессу их создания. А затем наступает самый захватывающий момент – поездка по каналам Венеции на настоящей гондоле! Вы услышите волнующие баркаролы, исполняемые талантливыми гондольерами, и узнаете, как отличить гондолу от трагетто. Наша экскурсия не только познавательна, но и интересна для всех возрастов. Погрузитесь в атмосферу Венецианской романтики и узнайте много нового о культуре и традициях этого удивительного города на воде. Добро пожаловать на нашу увлекательную прогулку!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату