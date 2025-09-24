Увлекательная экскурсия по Венеции предлагает погружение в историю гондол, посещение мастерской, где создаются эти уникальные лодки, и поездку по каналам на настоящей гондоле под звуки баркарол.
Опытный гид расскажет об особенностях каждой гондолы и поможет узнать больше о культуре и традициях Венеции. Экскурсия подойдет всем возрастам и позволит насладиться атмосферой Венецианской романтики.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание водной прогулкиМир гондол и Венецианских каналов Представьте себе: вы плывёте по водам, вокруг вас плавно скользят старинные здания, вдалеке звучит мелодия баркаролы, исполняемая гондольерами. Это не мечта, а реальность нашей увлекательной экскурсии! С самого начала мы окунемся в историю Венецианских гондол, узнаем, как они стали символом этого удивительного города. Наши шаги приведут нас к мастерской, где рождаются настоящие произведения искусства на воде. Вас ждёт увлекательное путешествие по истории и технике изготовления гондол. Под руководством опытного гида мы узнаем, почему каждая гондола уникальна, и какие тонкости в её конструкции делают её таким удивительным средством передвижения по водным дорогам Венеции. Вы сможете не только насладиться красотой этих лодок, но и прикоснуться к процессу их создания. А затем наступает самый захватывающий момент – поездка по каналам Венеции на настоящей гондоле! Вы услышите волнующие баркаролы, исполняемые талантливыми гондольерами, и узнаете, как отличить гондолу от трагетто. Наша экскурсия не только познавательна, но и интересна для всех возрастов. Погрузитесь в атмосферу Венецианской романтики и узнайте много нового о культуре и традициях этого удивительного города на воде. Добро пожаловать на нашу увлекательную прогулку!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Уникальная мастерская по изготовлению гондол
- Гранд Канал
Что включено
- Услуги гида
- Посещение мастерской
- 30 минут на гондоле
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
