Доберитесь из аэропорта Марко Поло в центр Венеции быстро и с комфортом, минуя городские пробки.
Вас ждёт живописный маршрут по лагуне, виды на острова Мурано и Лидо и настоящее венецианское настроение.
Описание трансферКомфортное путешествие по воде Приобщитесь к вечной традиции путешествий по воде, которой венецианцы следовали на протяжении веков. Попрощайтесь с пробками и насладитесь завораживающими видами Венецианской лагуны по пути из аэропорта Марко Поло в оживлённый центр Венеции. Простой старт поездки Чтобы начать путешествие, обменяйте ваучер в туристическом офисе организатора мероприятия на билет. Указанное место встречи — ближайший к причалу офис. Перед посадкой на корабль обязательно подтвердите билет с помощью штемпельных машин или обратитесь за помощью к члену экипажа. Гибкость маршрутов и время для прогулок Исследуйте Венецию в своём ритме. После знакомства с достопримечательностями города расслабьтесь, зная, что у вас есть до 30 дней, чтобы активировать обратный билет. Откройте для себя очарование Мурано и Лидо, насладитесь видом на центр Венеции и с легкостью доберитесь до круизного терминала. Ваш билет действителен по выбранному маршруту — все они следуют в направлении аэропорта Марко Поло или из него, останавливаясь у главных достопримечательностей. Важная информация:
- Билеты туда и обратно должны быть использованы в течение 30 дней после первого применения.
- Билеты не дают права на зарезервированное место.
- Синяя линия: Аэропорт Марко Поло — Музей Мурано — Мурано Колонна — Фондэменте Нове — Больница — Бассейны — Лидо Санта-Мария-Элизабетта — Арсенал — Сан-Дзаккария-Джоланда — Пьяцца Сан-Марко-Джардинетти — Дзаттере — Джудекка Отель Хилтон Молино Стаки • Оранжевая линия: Аэропорт Марко Поло — Мурано — Колонна — Мадонна-дель-Орто — Гульель (железнодорожная станция) — Сан-Стае — Риальто — Сант-Анджело — Ка-Реццонико — Санта-Мария-дель-Джильо — площадь Сан-Марко-Джардинетти • Красная линия: Аэропорт Марко Поло — Музей Мурано — Чертоза — Лидо Санта-Мария-Элизабетта — Арсенал — Сан-Дзаккария-Джоланда — Площадь Сан-Марко.
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на совместный трансфер на катере
Что не входит в цену
- Встреча в отеле или трансфер
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Viale Galileo Galilei, 30/1, 30173 Venezia VE, Italy
Завершение: Венеция
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Арсений
3 окт 2024
Замечательно! Очень удобный способ добраться до места и по‑настоящему приятное путешествие
Е
Екатерина
11 июл 2024
Отличный и недорогой вариант, чтобы попасть из аэропорта в Венецию. Мы взяли только билет туда‑обратно
К
Кирилл
19 апр 2024
Прекрасный способ добраться до аэропорта и в последний раз полюбоваться Венецией
