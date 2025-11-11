Гардаланд Гардаланд — территория чистого счастья, детских восторгов и мощной дозы адреналина! Сюда едут семьи с детьми, молодёжь и взрослые люди, соскучившиеся по детству. Так что если хотите развлечься, поучаствовать в раскопках египетских пирамид и пощекотать себе нервы, пролетев на огромной скорости вниз головой-то озеро Гарда с городком Кастельнуово вам вполне подойдёт. Здесь находится Гардаланд — итальянский аналог Диснейленда площадью 600 тыс. кв. метров, где вас ждут более трёх десятков аттракционов. Парк делится на три части: Fantasy — для малышей, Adventure — для детей постарше, и Adrenalina — для взрослых. Время в пути из Милана — полтора часа. Парк открыт с апреля по сентябрь, в выходные октября и в рождественские каникулы. Лучше всего отправляться туда в середине недели, в погожий майский или сентябрьский день. С апреля до середины июня парк открывается в 10:00 и работает до 18:00. Детишкам ростом меньше метра вход в парк бесплатный. Movieland Этот парк появился в 80-х годах в Лацизе в провинции Вероны и, постепенно развиваясь, превратился в современный развлекательный туристический комплекс, занимающий 280.000 кв. м площади. Парк вмещает более 40 аттракционов и делится на три разных секции, посвящённых миру кинематографии: тематический парк «Movieland Studios», водный парк «Канева Аквапарк» и зона, посвященная спектаклям, представлениям, кафе и ресторанам. В «Movieland Studios», например, можно будет погрузиться в эмоции самых знаменитых фильмов, а также встретить таких персонажей, как Рэмбо, Лара Крофт, Зорро, Терминатор и многих других. Мини-Италия Вместо обычных игр и активных развлечений его посетителям предлагается осмотреть многочисленные культурные и архитектурные памятники Италии и Европы. Этот парк, расположенный в Каприате-Сан-Джервазио в провинции Бергамо, состоит из пяти тематических зон: Берег пиратов, Город ковбоев, Expo-1906, Возрождение (посвященный изобретениям Леонардо да Винчи) и собственно Миниталия, включающая ферму, аквариум и террариум. Парк знаменит многочисленными представлениями, которые наполняют дневную жизнь Миниталии-Леоландии, в которых принимают участие ковбои, пираты, Питер Пэн и другие персонажи. Важная информация:

Совет: парки лучше посещать в течение рабочей недели. В выходные вы столкнётесь с очередями на 40–60 минут на каждый из аттракционов. То же случится и в августе — традиционное время отпусков итальянцев.