Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Венеции на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Венеция: отражение 18 века Погрузитесь в атмосферу Венеции 18 века, пройдите по следам великих личностей и их историй €160 за всё до 6 чел. 12 часов Индивидуальная до 4 чел. Трансфер в парки развлечений из Венеции Начало: По договоренности «метров, где вас ждут более трёх десятков аттракционов» Расписание: По согласованию €250 за всё до 4 чел. 12 часов Индивидуальная до 4 чел. Трансфер в парки развлечений из Вероны Начало: По договоренности «метров, где вас ждут более трёх десятков аттракционов» Расписание: По согласованию €250 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Венеции

Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 1 ⭐ отзыв, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март