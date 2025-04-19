Предлагаю экскурсию по Венеции, где мы погрузимся в её быт, характер и стиль жизни.
Я познакомлю вас с повседневностью города, его жителями, искусством, историей и символами, такими как Лев Св. Марка, церкви, колодцы, гондолы, маски, муранское стекло и другими. Мы можем исследовать любой район, исходя из ваших предпочтений.
Я познакомлю вас с повседневностью города, его жителями, искусством, историей и символами, такими как Лев Св. Марка, церкви, колодцы, гондолы, маски, муранское стекло и другими. Мы можем исследовать любой район, исходя из ваших предпочтений.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает?
В этом увлекательном путешествии мы погрузимся в уникальный венецианский быт, изучим характер и стиль жизни этого удивительного города. Я с радостью познакомлю вас с настоящей повседневной жизнью его немногочисленных жителей, открою перед вами венецианский художественный язык, а также расскажу о ярких персонажах и сюжетах, которые составляют историю легендарной Венеции.
Символы Венеции
В нашем путешествии мы не обойдем вниманием символы этого города, такие как:
- Лев Святого Марка
- Церкви и их архитектурные особенности
- Колодцы, которые хранят в себе историю
- Гондолы, являющиеся неотъемлемой частью венецианского пейзажа
- Маски, которые делают Венецию такой загадочной
- Муранское стекло, известное на весь мир
- Ремесленные мастерские, где создаются настоящие шедевры
- Венецианская кухня, которая порадует ваши вкусовые рецепторы
Индивидуальный подход
Прогулку можно организовать в любом районе Венеции. Я гибко подстроюсь под ваши пожелания и покажу вам ту часть города, которую вы хотели бы увидеть. Давайте вместе откроем для себя этот удивительный мир, наполненный историей и культурой!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Символы Венеции: Лев Св. Марка
- Церкви
- Колодцы
- Гондолы
- Маски
- Муранское стекло
- Ремесленные мастерские
- Венецианская кухня и др
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Там, где удобно клиенту
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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