В Венеции можно умереть от красоты, задохнуться, бегая от одной достопримечательности к другой, просто-напросто заблудиться или утонуть в море туристов. Конечно, этот город сбивает с ног: остаться равнодушным здесь невозможно, а вот растеряться и многое упустить, застряв на площади Сан-Марко, — запросто. С нами всего этого не произойдёт, а погружение в суть города и его любопытные уголки будет комфортным, последовательным и запоминающимся.

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Описание

Что вас ожидает

Немного лирики

Венеция — это поэзия, а читать поэзию сложно, доступна она не каждому. Чтобы увидеть истинное лицо города, его нужно обмануть: вовремя свернуть, пойти нехоженной тропой через «Мост босоногих», мимо церкви, где покоится последний дож, минуя набережную Биазио и «Набережную неисцелимых», любимую поэтом Бродским… Учёные предсказывают, что через 80 лет Венеция уйдёт под воду. Осознать это сейчас невозможно, да и что остается, кроме как смотреть на этот город и впитывать его в себя.

Вам предстоит:

🔹 увидеть неочевидное: базилику Фрари, самое большое потолочное полотно в церкви Святого Панталона, студенческую Венецию, зону «красных фонарей»;

🔹 побывать там, где раньше жили обнищавшие дворяне, и узнать, где обосновались дворяне сейчас;

🔹 зайти в легендарный книжный «Аква Альта»;

🔹 вспомнить историю Казановы у Моста Вздохов;

🔹 забраться на крышу и увидеть всю эту невозможную, трагическую красоту с высоты птичьего полета.

В нашей программе

Мост Вздохов

Тюрьма Пьомби Веккьо

Дворец дожей

Колонны Св. Марка и Св. Теодора

Библиотека Марчиана

Колокольня Св. Марка

Часовая башня

Прокурации

Улочки Мерчерие

И многое другое

Организационные детали