Пройти по маршруту, которые раскроет город с разных сторон, и окунуться в поэзию мест
Конечно, этот город сбивает с ног: остаться равнодушным здесь невозможно, а вот растеряться и многое упустить, застряв на площади Сан-Марко, — запросто.
С нами всего этого не произойдёт, а погружение в суть города и его любопытные уголки будет комфортным, последовательным и запоминающимся.
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Описание
Что вас ожидает
Немного лирики
Венеция — это поэзия, а читать поэзию сложно, доступна она не каждому. Чтобы увидеть истинное лицо города, его нужно обмануть: вовремя свернуть, пойти нехоженной тропой через «Мост босоногих», мимо церкви, где покоится последний дож, минуя набережную Биазио и «Набережную неисцелимых», любимую поэтом Бродским… Учёные предсказывают, что через 80 лет Венеция уйдёт под воду. Осознать это сейчас невозможно, да и что остается, кроме как смотреть на этот город и впитывать его в себя.
Вам предстоит:
🔹 увидеть неочевидное: базилику Фрари, самое большое потолочное полотно в церкви Святого Панталона, студенческую Венецию, зону «красных фонарей»;
🔹 побывать там, где раньше жили обнищавшие дворяне, и узнать, где обосновались дворяне сейчас;
🔹 зайти в легендарный книжный «Аква Альта»;
🔹 вспомнить историю Казановы у Моста Вздохов;
🔹 забраться на крышу и увидеть всю эту невозможную, трагическую красоту с высоты птичьего полета.
В нашей программе
- Мост Вздохов
- Тюрьма Пьомби Веккьо
- Дворец дожей
- Колонны Св. Марка и Св. Теодора
- Библиотека Марчиана
- Колокольня Св. Марка
- Часовая башня
- Прокурации
- Улочки Мерчерие
- И многое другое
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ж/д станции Santa Lucia
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.