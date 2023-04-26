Утро в Венеции: групповая прогулка по главным местам

Пройти по маршруту, которые раскроет город с разных сторон, и окунуться в поэзию мест

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В Венеции можно умереть от красоты, задохнуться, бегая от одной достопримечательности к другой, просто-напросто заблудиться или утонуть в море туристов.

Конечно, этот город сбивает с ног: остаться равнодушным здесь невозможно, а вот растеряться и многое упустить, застряв на площади Сан-Марко, — запросто.

С нами всего этого не произойдёт, а погружение в суть города и его любопытные уголки будет комфортным, последовательным и запоминающимся.
Утро в Венеции: групповая прогулка по главным местам
Утро в Венеции: групповая прогулка по главным местам
Утро в Венеции: групповая прогулка по главным местам
Утро в Венеции: групповая прогулка по главным местам
Утро в Венеции: групповая прогулка по главным местам
Утро в Венеции: групповая прогулка по главным местам
Утро в Венеции: групповая прогулка по главным местам
Утро в Венеции: групповая прогулка по главным местам
Утро в Венеции: групповая прогулка по главным местам
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Немного лирики

Венеция — это поэзия, а читать поэзию сложно, доступна она не каждому. Чтобы увидеть истинное лицо города, его нужно обмануть: вовремя свернуть, пойти нехоженной тропой через «Мост босоногих», мимо церкви, где покоится последний дож, минуя набережную Биазио и «Набережную неисцелимых», любимую поэтом Бродским… Учёные предсказывают, что через 80 лет Венеция уйдёт под воду. Осознать это сейчас невозможно, да и что остается, кроме как смотреть на этот город и впитывать его в себя.

Вам предстоит:

🔹 увидеть неочевидное: базилику Фрари, самое большое потолочное полотно в церкви Святого Панталона, студенческую Венецию, зону «красных фонарей»;
🔹 побывать там, где раньше жили обнищавшие дворяне, и узнать, где обосновались дворяне сейчас;
🔹 зайти в легендарный книжный «Аква Альта»;
🔹 вспомнить историю Казановы у Моста Вздохов;
🔹 забраться на крышу и увидеть всю эту невозможную, трагическую красоту с высоты птичьего полета.

В нашей программе

  • Мост Вздохов
  • Тюрьма Пьомби Веккьо
  • Дворец дожей
  • Колонны Св. Марка и Св. Теодора
  • Библиотека Марчиана
  • Колокольня Св. Марка
  • Часовая башня
  • Прокурации
  • Улочки Мерчерие
  • И многое другое

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ж/д станции Santa Lucia
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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