Великолепная ВенецияНачнём мы нашу прогулку 👣 в центре города, на площади Сан-Марко, где я покажу вам знаменитый Мост Вздохов, Дворец Дожей и Новые Тюрьмы с решетками XVII века. Дальше нас ждут тихие кварталы местных венецианцев. Часто ворота дворцов открыты и мы сможем заглянуть во двор. Вы увидите где жила самая известная куртизанка — Вероника Франко. Мы полюбуемся на готический ансамбль Сан Джованни и Паоло и монумент кондотьера Б. Коллеони (мастер был учителем Леонардо да Винчи).
Я покажу как в прошлом справлялись жители с грязью на улицах или как охранники тюрьмы натёрли спинами мрамор, там сформировались гладкая поверхность стен. Также, кому будет интересно, покажу и канализационные соединения или расскажу о фундаментах из дерева. Закончим мы экскурсию ⛳ на самой узкой улице города — Calle Varisco (53 см). Маршрут: • Площадь сан Марко;
Мост Вздохов;
Новый Тюрьма;
Канал Рио дегли Скуди;
Кампо Санта Мария Нуова;
Кампо Санта Мария Формоса;
Собор Сан Джованни и Паоло;
Скуола Сан Марко;
Самая узкая улица Венеции;
Важно знать:• Гид ведет экскурсию в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;
Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;
Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве;
Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;
На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.
Что входит
Услуги гида (онлайн)
Что не входит
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кристина К.
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