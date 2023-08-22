Секреты старой Венеции и жизнь города на воде

Канализационные соединения и фундаменты из дерева на маршруте экскурсии
Прогулка по старинным кварталам Венеции с рассказами о дворцах, мостах, скрытых двориках и жизни горожан.

Вы увидите площадь Сан-Марко, мост Вздохов, дом Вероники Франко и собор Сан-Джованни-э-Паоло, а также узнаете, как веками был устроен быт города на воде. Экскурсия сочетает знаменитые достопримечательности и атмосферу нетуристической Венеции.
4.7
85 отзывов
Секреты старой Венеции и жизнь города на воде
Секреты старой Венеции и жизнь города на воде
Секреты старой Венеции и жизнь города на воде

Описание экскурсии

Прогулка по настоящей Венеции Эта экскурсия проведёт вас по атмосферным улицам, мостам и набережным Венеции, где за каждым поворотом скрываются истории прошлого и повседневная жизнь города на воде. Мы встретимся на площади Сан-Марко и отправимся гулять по старинным кварталам, чтобы увидеть Венецию не только парадной, но и живой, настоящей. Дворцы, мосты и скрытые дворики Во время прогулки вы увидите мост Вздохов, Дворец дожей и старинные Новые тюрьмы XVII века. Мы заглянем в жилые районы города, посмотрим уютные внутренние дворики и поговорим о жизни венецианцев в разные эпохи. На маршруте вас ждут дом знаменитой куртизанки Вероники Франко, готический собор Сан-Джованни-э-Паоло и монумент кондотьера Бартоломео Коллеони. Истории и тайны города на воде Вы узнаете, как в Венеции были устроены деревянные фундаменты зданий, система канализации и уборка улиц, почему стены домов стали такими гладкими и как город веками приспосабливался к жизни на воде. Эта прогулка поможет почувствовать особую атмосферу Венеции и увидеть её глазами местных жителей. Важная информация: Это групповая экскурсия. Для проведения экскурсий, минимум 2 человека.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Сан-Марко
  • Мост Вздохов
  • Дворец дожей
  • Новые тюрьмы
  • Дом Вероники Франко
  • Собор Сан-Джованни-э-Паоло
  • Монумент Бартоломео Коллеони
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Сан Марко, на углу бара Ал Тодаро
Завершение: Сан Марко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Это групповая экскурсия. Для проведения экскурсий
  • Минимум 2 человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 85 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
10
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10
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4
Е
Я хочу теперь всё об истории Италии узнавать у Кристины. . и о других странах тоже!! Удивительный гид, за час мы погрузились в историю времен венетов, гуннов и римлян -
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ТОТАЛЬНО.

Так легко и непринужденно прогулялись, но за время экскурсии мы столько всего вынесли для себя, столько новой не поверхностной информации узнали!!!
Благодарим от души!

Очень просим записать онлайн уроки истории о разных местах!! Мы готовы слушать их каждый день!!!

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О
Очень понравилась экскурсия! Походили по местам, куда сам редко доходишь, интересно составлен маршрут. Лёгкий акцент гида и диалоги с местными по пути создаёт эффект присутствия."Парадную" Венецию можно посмотреть и в интернете, а узнать необычные детали и особенности - только у местного жителя.
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М
Мы были с Кристиной на экскурсии «Скрытая Венеция». Один час пролетел как одна минута, настолько зажигательно и увлекательно Кристина подаёт материал. Она влюблена в Венецию, много знает и с удовольствием делится с туристами своими знаниями. Спасибо за экскурсию и очень рекомендую Кристину.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мы были с Кристиной на экскурсии «Скрытая Венеция». Один час пролетел как одна минута, настолько зажигательно и увлекательно Кристина подаёт материал. Она влюблена в Венецию, много знает и с удовольствием делится с туристами своими знаниями. Спасибо за экскурсию и очень рекомендую Кристину.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Мы были с Кристиной на экскурсии «Скрытая Венеция». Один час пролетел как одна минута, настолько зажигательно и увлекательно Кристина подаёт материал. Она влюблена в Венецию, много знает и с удовольствием делится с туристами своими знаниями. Спасибо за экскурсию и очень рекомендую Кристину.
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А
Огромная благодарность экскурсоводу Кристине! За содержание и форму, за интересные факты и локации, за творческих подход и атмосферу, за позитивную энергетику, которая вдохновляет! Очень рекомендуем эту экскурсию с настоящим профессионалом своего дела Кристиной!
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