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Онлайн-экскурсия «Скрытая Венеция»

Кристина К.
Кристина К. – Гид из Венеции
Добро пожаловать в Венецию! Я выбрала для вас интересный маршрут, не только потому что он связан с историей 📖 города, а по образованию я архитектор, а также потому что по пути, мы сможем встретить местных жителей.

Я знаю где они собираются и проводят время, где живут и чем дышат.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🧒Подходит для детей
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €5 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Скрытая Венеция»
Онлайн-экскурсия «Скрытая Венеция»

Что вы увидите

  • Мост Вздохов
  • Дворец Дожей
  • Кампо Санта Мария Формоса
  • Собор Сан Джованни и Паоло
  • Самая узкая улица Венеции Калле Вариско
Великолепная ВенецияНачнём мы нашу прогулку 👣 в центре города, на площади Сан-Марко, где я покажу вам знаменитый Мост Вздохов, Дворец Дожей и Новые Тюрьмы с решетками XVII века. Дальше нас ждут тихие кварталы местных венецианцев. Часто ворота дворцов открыты и мы сможем заглянуть во двор. Вы увидите где жила самая известная куртизанка — Вероника Франко. Мы полюбуемся на готический ансамбль Сан Джованни и Паоло и монумент кондотьера Б. Коллеони (мастер был учителем Леонардо да Винчи).
Я покажу как в прошлом справлялись жители с грязью на улицах или как охранники тюрьмы натёрли спинами мрамор, там сформировались гладкая поверхность стен. Также, кому будет интересно, покажу и канализационные соединения или расскажу о фундаментах из дерева. Закончим мы экскурсию ⛳ на самой узкой улице города — Calle Varisco (53 см). Маршрут: • Площадь сан Марко;
  • Мост Вздохов;
  • Новый Тюрьма;
  • Канал Рио дегли Скуди;
  • Кампо Санта Мария Нуова;
  • Кампо Санта Мария Формоса;
  • Собор Сан Джованни и Паоло;
  • Скуола Сан Марко;
  • Самая узкая улица Венеции;
  • Важно знать:• Гид ведет экскурсию в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;
  • Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;
  • Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве;
  • Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;
  • На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
    Начало
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Место завершения
    🏁 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Скрытая Венеция»
    Онлайн-экскурсия «Скрытая Венеция»
    Онлайн-экскурсия «Скрытая Венеция»
    Онлайн-экскурсия «Скрытая Венеция»
    Онлайн-экскурсия «Скрытая Венеция»
    Онлайн-экскурсия «Скрытая Венеция»
    Онлайн-экскурсия «Скрытая Венеция»
    Онлайн-экскурсия «Скрытая Венеция»

    Выберите дату начала онлайн-встречи

    • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Кристина К.
    Кристина К.
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