Великолепная ВенецияНачнём мы нашу прогулку 👣 в центре города, на площади Сан-Марко, где я покажу вам знаменитый Мост Вздохов, Дворец Дожей и Новые Тюрьмы с решетками XVII века. Дальше нас ждут тихие кварталы местных венецианцев. Часто ворота дворцов открыты и мы сможем заглянуть во двор. Вы увидите где жила самая известная куртизанка — Вероника Франко. Мы полюбуемся на готический ансамбль Сан Джованни и Паоло и монумент кондотьера Б. Коллеони (мастер был учителем Леонардо да Винчи).

Я покажу как в прошлом справлялись жители с грязью на улицах или как охранники тюрьмы натёрли спинами мрамор, там сформировались гладкая поверхность стен. Также, кому будет интересно, покажу и канализационные соединения или расскажу о фундаментах из дерева. Закончим мы экскурсию ⛳ на самой узкой улице города — Calle Varisco (53 см). Маршрут: • Площадь сан Марко;