Прогулка по старинным кварталам Венеции с рассказами о дворцах, мостах, скрытых двориках и жизни горожан.
Вы увидите площадь Сан-Марко, мост Вздохов, дом Вероники Франко и собор Сан-Джованни-э-Паоло, а также узнаете, как веками был устроен быт города на воде. Экскурсия сочетает знаменитые достопримечательности и атмосферу нетуристической Венеции.
Вы увидите площадь Сан-Марко, мост Вздохов, дом Вероники Франко и собор Сан-Джованни-э-Паоло, а также узнаете, как веками был устроен быт города на воде. Экскурсия сочетает знаменитые достопримечательности и атмосферу нетуристической Венеции.
Описание экскурсииПрогулка по настоящей Венеции Эта экскурсия проведёт вас по атмосферным улицам, мостам и набережным Венеции, где за каждым поворотом скрываются истории прошлого и повседневная жизнь города на воде. Мы встретимся на площади Сан-Марко и отправимся гулять по старинным кварталам, чтобы увидеть Венецию не только парадной, но и живой, настоящей. Дворцы, мосты и скрытые дворики Во время прогулки вы увидите мост Вздохов, Дворец дожей и старинные Новые тюрьмы XVII века. Мы заглянем в жилые районы города, посмотрим уютные внутренние дворики и поговорим о жизни венецианцев в разные эпохи. На маршруте вас ждут дом знаменитой куртизанки Вероники Франко, готический собор Сан-Джованни-э-Паоло и монумент кондотьера Бартоломео Коллеони. Истории и тайны города на воде Вы узнаете, как в Венеции были устроены деревянные фундаменты зданий, система канализации и уборка улиц, почему стены домов стали такими гладкими и как город веками приспосабливался к жизни на воде. Эта прогулка поможет почувствовать особую атмосферу Венеции и увидеть её глазами местных жителей. Важная информация: Это групповая экскурсия. Для проведения экскурсий, минимум 2 человека.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Сан-Марко
- Мост Вздохов
- Дворец дожей
- Новые тюрьмы
- Дом Вероники Франко
- Собор Сан-Джованни-э-Паоло
- Монумент Бартоломео Коллеони
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Сан Марко, на углу бара Ал Тодаро
Завершение: Сан Марко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Это групповая экскурсия. Для проведения экскурсий
- Минимум 2 человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 85 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Я хочу теперь всё об истории Италии узнавать у Кристины. . и о других странах тоже!! Удивительный гид, за час мы погрузились в историю времен венетов, гуннов и римлян -
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О
Очень понравилась экскурсия! Походили по местам, куда сам редко доходишь, интересно составлен маршрут. Лёгкий акцент гида и диалоги с местными по пути создаёт эффект присутствия."Парадную" Венецию можно посмотреть и в интернете, а узнать необычные детали и особенности - только у местного жителя.
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М
Мы были с Кристиной на экскурсии «Скрытая Венеция». Один час пролетел как одна минута, настолько зажигательно и увлекательно Кристина подаёт материал. Она влюблена в Венецию, много знает и с удовольствием делится с туристами своими знаниями. Спасибо за экскурсию и очень рекомендую Кристину.
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М
Мы были с Кристиной на экскурсии «Скрытая Венеция». Один час пролетел как одна минута, настолько зажигательно и увлекательно Кристина подаёт материал. Она влюблена в Венецию, много знает и с удовольствием делится с туристами своими знаниями. Спасибо за экскурсию и очень рекомендую Кристину.
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К
Мы были с Кристиной на экскурсии «Скрытая Венеция». Один час пролетел как одна минута, настолько зажигательно и увлекательно Кристина подаёт материал. Она влюблена в Венецию, много знает и с удовольствием делится с туристами своими знаниями. Спасибо за экскурсию и очень рекомендую Кристину.
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А
Огромная благодарность экскурсоводу Кристине! За содержание и форму, за интересные факты и локации, за творческих подход и атмосферу, за позитивную энергетику, которая вдохновляет! Очень рекомендуем эту экскурсию с настоящим профессионалом своего дела Кристиной!
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