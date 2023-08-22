Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Прогулка по старинным кварталам Венеции с рассказами о дворцах, мостах, скрытых двориках и жизни горожан.



Вы увидите площадь Сан-Марко, мост Вздохов, дом Вероники Франко и собор Сан-Джованни-э-Паоло, а также узнаете, как веками был устроен быт города на воде. Экскурсия сочетает знаменитые достопримечательности и атмосферу нетуристической Венеции. 4.7 85 отзывов

Кристина Ваш гид в Венеции Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €100 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.7 85 отзывов 🇷🇺 🇬🇧 🇮🇹 🇫🇷 1 час 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Прогулка по настоящей Венеции Эта экскурсия проведёт вас по атмосферным улицам, мостам и набережным Венеции, где за каждым поворотом скрываются истории прошлого и повседневная жизнь города на воде. Мы встретимся на площади Сан-Марко и отправимся гулять по старинным кварталам, чтобы увидеть Венецию не только парадной, но и живой, настоящей. Дворцы, мосты и скрытые дворики Во время прогулки вы увидите мост Вздохов, Дворец дожей и старинные Новые тюрьмы XVII века. Мы заглянем в жилые районы города, посмотрим уютные внутренние дворики и поговорим о жизни венецианцев в разные эпохи. На маршруте вас ждут дом знаменитой куртизанки Вероники Франко, готический собор Сан-Джованни-э-Паоло и монумент кондотьера Бартоломео Коллеони. Истории и тайны города на воде Вы узнаете, как в Венеции были устроены деревянные фундаменты зданий, система канализации и уборка улиц, почему стены домов стали такими гладкими и как город веками приспосабливался к жизни на воде. Эта прогулка поможет почувствовать особую атмосферу Венеции и увидеть её глазами местных жителей. Важная информация: Это групповая экскурсия. Для проведения экскурсий, минимум 2 человека.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Сан-Марко

Мост Вздохов

Дворец дожей

Новые тюрьмы

Дом Вероники Франко

Собор Сан-Джованни-э-Паоло

Монумент Бартоломео Коллеони Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Сан Марко, на углу бара Ал Тодаро Завершение: Сан Марко Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Это групповая экскурсия. Для проведения экскурсий

Минимум 2 человека Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.