Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет экскурсия, полностью адаптированная под ваши интересы и предпочтения.



Независимо от того, хотите ли вы увидеть главные достопримечательности Венеции, насладиться красотой укромных уголков города или посетить знаменитые острова Мурано и Бурано, маршрут будет составлен с учетом всех ваших пожеланий.

Алина Ваш гид в Венеции Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек €200 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии Экскурсия полностью адаптируется под ваши интересы и предпочтения. Независимо от того, хотите ли вы увидеть главные достопримечательности Венеции, насладиться красотой укромных уголков города или посетить знаменитые острова Мурано и Бурано, маршрут будет составлен специально для вас. 💡 Почему именно эта экскурсия? Каждое путешествие уникально, и наша цель — сделать вашу прогулку по Венеции особенной: 1. Индивидуальный маршрут. Мы заранее обсудим ваши пожелания и интересы. Любите историю? Увлекаетесь искусством? Или хотите узнать больше о ремеслах Венеции? Всё будет учтено. 2. Посетите то, что вам действительно интересно: от знаковых достопримечательностей до островов, хранящих атмосферу подлинной Венеции. 3. Вы выбираете темп прогулки и акценты маршрута: от роскошных дворцов до укромных улочек. 🚶 Что вас ждет? 1. Индивидуальный маршрут. Каждая деталь экскурсии согласуется с вами, чтобы создать уникальное путешествие. 2. Острова Венеции. Узнайте больше о ремеслах и традициях Венеции, посетив знаменитые острова Мурано и Бурано. 3. Гибкость и комфорт. Мы готовы изменять маршрут по вашему желанию даже в процессе экскурсии. 📌 Почему выбирают нас? 1. Ваши интересы на первом месте. Маршрут составляется так, чтобы вы получили максимум впечатлений. 2. Опытный гид. Увлекательные рассказы и интересные факты сделают вашу прогулку незабываемой. 3. Комфорт. Экскурсия пройдет в вашем темпе, с полной заботой о вашем удобстве. 🌟 Позвольте Венеции раскрыть вам свои секреты! Забронируйте экскурсию уже сегодня и создайте воспоминания, которые останутся с вами навсегда.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату