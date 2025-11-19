Вас ждет экскурсия, полностью адаптированная под ваши интересы и предпочтения.
Независимо от того, хотите ли вы увидеть главные достопримечательности Венеции, насладиться красотой укромных уголков города или посетить знаменитые острова Мурано и Бурано, маршрут будет составлен с учетом всех ваших пожеланий.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииЭкскурсия полностью адаптируется под ваши интересы и предпочтения. Независимо от того, хотите ли вы увидеть главные достопримечательности Венеции, насладиться красотой укромных уголков города или посетить знаменитые острова Мурано и Бурано, маршрут будет составлен специально для вас. 💡 Почему именно эта экскурсия? Каждое путешествие уникально, и наша цель — сделать вашу прогулку по Венеции особенной: 1. Индивидуальный маршрут. Мы заранее обсудим ваши пожелания и интересы. Любите историю? Увлекаетесь искусством? Или хотите узнать больше о ремеслах Венеции? Всё будет учтено. 2. Посетите то, что вам действительно интересно: от знаковых достопримечательностей до островов, хранящих атмосферу подлинной Венеции. 3. Вы выбираете темп прогулки и акценты маршрута: от роскошных дворцов до укромных улочек. 🚶 Что вас ждет? 1. Индивидуальный маршрут. Каждая деталь экскурсии согласуется с вами, чтобы создать уникальное путешествие. 2. Острова Венеции. Узнайте больше о ремеслах и традициях Венеции, посетив знаменитые острова Мурано и Бурано. 3. Гибкость и комфорт. Мы готовы изменять маршрут по вашему желанию даже в процессе экскурсии. 📌 Почему выбирают нас? 1. Ваши интересы на первом месте. Маршрут составляется так, чтобы вы получили максимум впечатлений. 2. Опытный гид. Увлекательные рассказы и интересные факты сделают вашу прогулку незабываемой. 3. Комфорт. Экскурсия пройдет в вашем темпе, с полной заботой о вашем удобстве. 🌟 Позвольте Венеции раскрыть вам свои секреты! Забронируйте экскурсию уже сегодня и создайте воспоминания, которые останутся с вами навсегда.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Список мест зависит от выбранного маршрута:
- Площадь Сан-Марко
- Собор Сан-Марко
- Дворец Дожей
- Мост Риальто
- Мурано
- Бурано и другие
Что включено
- Услуги гида
- Индивидуальный маршрут
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
