Отправьтесь в яркое морское приключение по Венецианской лагуне с местным гидом.
Вас ждут стеклодувное искусство на Мурано, разноцветные домики Бурано и старинное очарование Торчелло. В этой экскурсии соединились ремёсла, культура и красота Венеции.
Описание водной прогулки
Путешествие по Венецианской лагуне Начните свой день в знаменитом районе Сан-Марко, где вас ждёт комфортабельный катер. Он отвезёт вас к трем жемчужинам лагуны — островам Мурано, Бурано и Торчелло. В сопровождении опытного гида вы раскроете секреты ремёсел и познакомитесь с культурой местных жителей. Стекло, краски и легенды На острове Мурано вы увидите увлекательную демонстрацию стеклодувного искусства и заглянете в ремесленные лавки. Затем экскурсия продолжится на живописном Бурано — острове с яркими домами, которые создают идеальный фон для фотографий. Гид поделится историями, связанными с местными традициями и жителями. Очарование старинного Торчелло Завершите путешествие на спокойном и атмосферном Торчелло. Здесь время словно замедляется, а венецианская история оживает на каждом шагу. Эта экскурсия — отличная возможность увидеть Венецию с другой стороны и насладиться её настоящим духом. Важная информация:
Не подходит для: людей с ограниченными возможностями передвижения, пользователей инвалидных колясок.
Ежедневно с 12:00 до 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сан-Марко
- Мурано
- Бурано
- Торчелло
Что включено
- Поездка на лодке от площади Сан-Марко до островов и обратно
- Услуги гида на английском языке
- Живое шоу по выдуванию стекла
- Пешеходная экскурсия по острову Мурано
- Экскурсия по острову Бурано с демонстрацией традиционного кружевоплетения
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из отеля
- Питание и напитки
Место начала и завершения?
Calle de le Rasse, 4536, 30122 Venezia VE, Italia
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 12:00 до 18:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Не подходит для: людей с ограниченными возможностями передвижения
- Пользователей инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Софья
23 авг 2025
Это была потрясающая поездка на острова, очень рекомендую.
В
Валера
21 авг 2025
Я жил на Бурано, но мне особенно понравилось шоу по выдуванию стекла на Мурано.
В
Виктория
30 мая 2025
Мы посетили Мурано и Бурано на скоростном катере в рамках полудневного тура. Давид был нашим гидом — очень информативный и внимательный. Экскурсия получилась отличной: не слишком длинной, в каждом месте было достаточно времени. Отличное соотношение цены и качества, рекомендую на 100%!
М
Макар
4 июл 2024
Наблюдать за выдуванием и формированием стекла было потрясающе, можно смотреть часами.
