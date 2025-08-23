Мои заказы

Экскурсия на лодке с гидом по Мурано, Бурано и Торчелло

Отправьтесь в яркое морское приключение по Венецианской лагуне с местным гидом.

Вас ждут стеклодувное искусство на Мурано, разноцветные домики Бурано и старинное очарование Торчелло. В этой экскурсии соединились ремёсла, культура и красота Венеции.
5
4 отзыва
Описание водной прогулки

Путешествие по Венецианской лагуне Начните свой день в знаменитом районе Сан-Марко, где вас ждёт комфортабельный катер. Он отвезёт вас к трем жемчужинам лагуны — островам Мурано, Бурано и Торчелло. В сопровождении опытного гида вы раскроете секреты ремёсел и познакомитесь с культурой местных жителей. Стекло, краски и легенды На острове Мурано вы увидите увлекательную демонстрацию стеклодувного искусства и заглянете в ремесленные лавки. Затем экскурсия продолжится на живописном Бурано — острове с яркими домами, которые создают идеальный фон для фотографий. Гид поделится историями, связанными с местными традициями и жителями. Очарование старинного Торчелло Завершите путешествие на спокойном и атмосферном Торчелло. Здесь время словно замедляется, а венецианская история оживает на каждом шагу. Эта экскурсия — отличная возможность увидеть Венецию с другой стороны и насладиться её настоящим духом. Важная информация:
Не подходит для: людей с ограниченными возможностями передвижения, пользователей инвалидных колясок.

Ежедневно с 12:00 до 18:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сан-Марко
  • Мурано
  • Бурано
  • Торчелло
Что включено
  • Поездка на лодке от площади Сан-Марко до островов и обратно
  • Услуги гида на английском языке
  • Живое шоу по выдуванию стекла
  • Пешеходная экскурсия по острову Мурано
  • Экскурсия по острову Бурано с демонстрацией традиционного кружевоплетения
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Трансфер из отеля
  • Питание и напитки
Место начала и завершения?
Calle de le Rasse, 4536, 30122 Venezia VE, Italia
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 12:00 до 18:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Не подходит для: людей с ограниченными возможностями передвижения
  • Пользователей инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Софья
23 авг 2025
Это была потрясающая поездка на острова, очень рекомендую.
Валера
21 авг 2025
Я жил на Бурано, но мне особенно понравилось шоу по выдуванию стекла на Мурано.
Виктория
30 мая 2025
Мы посетили Мурано и Бурано на скоростном катере в рамках полудневного тура. Давид был нашим гидом — очень информативный и внимательный. Экскурсия получилась отличной: не слишком длинной, в каждом месте было достаточно времени. Отличное соотношение цены и качества, рекомендую на 100%!
Макар
4 июл 2024
Наблюдать за выдуванием и формированием стекла было потрясающе, можно смотреть часами.

Входит в следующие категории Венеции

