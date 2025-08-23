Путешествие по Венецианской лагуне Начните свой день в знаменитом районе Сан-Марко, где вас ждёт комфортабельный катер. Он отвезёт вас к трем жемчужинам лагуны — островам Мурано, Бурано и Торчелло. В сопровождении опытного гида вы раскроете секреты ремёсел и познакомитесь с культурой местных жителей. Стекло, краски и легенды На острове Мурано вы увидите увлекательную демонстрацию стеклодувного искусства и заглянете в ремесленные лавки. Затем экскурсия продолжится на живописном Бурано — острове с яркими домами, которые создают идеальный фон для фотографий. Гид поделится историями, связанными с местными традициями и жителями. Очарование старинного Торчелло Завершите путешествие на спокойном и атмосферном Торчелло. Здесь время словно замедляется, а венецианская история оживает на каждом шагу. Эта экскурсия — отличная возможность увидеть Венецию с другой стороны и насладиться её настоящим духом. Важная информация:

Не подходит для: людей с ограниченными возможностями передвижения, пользователей инвалидных колясок.