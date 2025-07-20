Экскурсия по Венеции предлагает путешествие по знаменитым местам города, включая мост Риальто, площадь Сан Марко и мост Вздохов. Город, построенный на воде, очаровывает своими каналами и архитектурой. Участники увидят дворцы, церкви и другие исторические памятники, сохранившие дух прошлых веков. Это идеальная возможность прочувствовать уникальную атмосферу Венеции и узнать её историю
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Знаменитые мосты Венеции
- 🏛️ Исторические площади и дворцы
- 🎨 Богатая культурная история
- 🌊 Уникальные каналы и виды
- 🏰 Архитектурные шедевры
Что можно увидеть
- Мост Риальто
- Площадь Сан Марко
- Мост Вздохов
- Дворец дожей
- Церковь Санта-Мария Глориза деи Фрари
Описание экскурсииВенеция, единственный город в мире, построенный на воде, открывается перед путешественниками словно прекрасное видение, являющееся на границе суши и моря. Возведенный на сваях удивительный город будто парит над водой. Туристы со всего мира приезжают насладиться красотой ее пейзажей, очарованием каналов. Итальянские архитекторы и художники, мыслители и купцы подарили нам мир, наполненный красочным многообразием форм — элегантные дворцы вдоль Большого канала, дома, теснящиеся друг к другу вдоль городских улиц, многочисленные картины, хранящиеся в музеях. Венецию не зря называют гостинной Европы. Это настоящий рай для туристов, они повсюду — осматривают многочисленные памятники, фонтаны, развлекаются катанием на гондолах, бродят по всемирно известным площадям, сидят в кафе. Очень тонко передается история прошлых столетий Венеции в памятниках архитектуры. Время здесь как будто остановилось. На каждом шагу встречаются каменные свидетели XII–XIV столетий: Дворец дожей, дворец Калерджи, Пезаро; церкви — Санта-Мария Глориза деи Фрари, Санта-Мария деи Мираколи, Санта-Джованни, Старые и Новые прокурации, мост Вздохов. По преданию название Венеции происходит от латинской фразы «Veni etiam — возвращайся опять». Мы уверены, что поездка в Венецию произведёт на Вас неповторимое впечатление и Вам захочется возвращаться сюда снова и снова. Программа 3-часовой экскурсии: 1. Встреча у Моста Риальто 2. Рыбный и овощной рынки города (открыты до часу дня). 3. Таверна Джакомо Казановы. 4. Дворцы Большого Канала (великолепное трио): самый знаменитый, самый старый и самый необычный дворец канала. 5. Торговые ряды: маски, венецианское стекло, сувениры 6. Самая старая церковь Венеции. 7. Район св. Марка. 8. Показатель численности жителей Венеции (статистика с 17ого века) 9. Памятник драматургу Гольдони. Театральная жизнь города. 10. Церковь Св. Спасителя — здесь находятся мощи покровителя города св. Теодора. Здесь можно увидеть работы другого Венецианского художника, прославившегося на весь мир, Тициана. 11. Одна из красивейших церквей Венеции — церковь св. Юлиана. 12. Часовая башня 13. Площадь св. Марка и Дворец Доджей 14. Здания на пересечении двух каналов: Большого канала и Канала Джудекки — таможня и церковь св. Марии спасительницы 15. Острова Лагуны: остров св. Георгия, остров Св. Елены, остров Джудеки, Лидо. 16. Соломенный мост и мост вздохов 17. Район Кастелло 18. Набережная рабов, или славянская Набережная. 19. Падающая колокольня — 2ая пизанская башня мира 20. Церковь св. Оплакивания 21. Места Антонио Вивальди и др. композиторов 22. Греческое подворье 23. Самая красивая церковь Венеции — церковь св. Захария, в ней хранится работа еще одного венецианского художника Джованни Беллини (эпоха Возрождения). Кроме того, здесь находятся мощи отца Иоанна Предтечи 24. Церковь Иоанна Предтечи — здесь хранится часть мощей святого 25. Арсенал и музей кораблестроения 26. Наполеоновские сады. 27. Культурная жизнь города: Биэннале и Венецианский фестиваль. Программа 4-часовой экскурсии: 1. Встреча у вокзала 2. Рассказ о большом Канале и о гондолах. 3. Мост и церковь босых кармелитанцев — шедевр эпохи барокко 4. Монастырь и район Святого Креста 5. Церковь Толентинцев 6. Скуола Св. Роха и церковь, где работал знаменитый венецианский художник Тинторетто 7. Базилика Монахов ордена Франческанцев — 2ая по величине церковь Венеции, после собора Св. Марка. 8. Район св. Павла. Мост, колокольня и церковь Апостола Павла. Прилегающая к ним площадь. 9. Рыбный и овощной рынки города (открыты до часу дня). 10. Таверна Джакомо Казановы. 11. Дворцы Большого Канала (великолепное трио): самый знаменитый, самый старый и самый необычный дворец канала. 12. Торговые ряды: маски, венецианское стекло, сувениры 13. Самая старая церковь Венеции. 14. Мост Риальто 15. Район св. Марка. 16. Показатель численности жителей Венеции (статистика с 17ого века) 17. Памятник драматургу Гольдони. Театральная жизнь города. 18. Церковь Св. Спасителя — здесь находятся мощи покровителя города св. Теодора. Здесь можно увидеть работы другого Венецианского художника, прославившегося на весь мир, Тициана. 19. Одна из красивейших церквей Венеции — церковь св. Юлиана. 20. Часовая башня 21. Площадь св. Марка и Дворец Доджей 22. Здания на пересечении двух каналов: Большого канала и Канала Джудекки — таможня и церковь св. Марии спасительницы 24. Острова Лагуны: остров св. Георгия, остров Св. Елены, остров Джудеки, Лидо. 25. Соломенный мост и мост вздохов 26. Район Кастелло 27. Набережная рабов, или славянская Набережная. 28. Падающая колокольня — 2ая пизанская башня мира 29. Церковь св. Оплакивания 30. Места Антонио Вивальди и др. композиторов 31. Греческое подворье 32. Самая красивая церковь Венеции — церковь св. Захария, в ней хранится работа еще одного венецианского художника Джованни Беллини (эпоха Возрождения). Кроме того, здесь находятся мощи отца Иоанна Предтечи 33. Церковь Иоанна Предтечи — здесь хранится часть мощей святого 34. Арсенал и музей кораблестроения 35. Культурная жизнь города: Биэннале и Венецианский фестиваль. Совет: для любителей празднеств советуем поехать в Венецию во время карнавала (февраль—март). Не забудьте прихватить с собой исторические костюмы и маски. Важная информация:
- Учтите, что в феврале и марте в Венеции проходит знаменитый фестиваль, куда стекаются ещё больше туристов.
- В стоимость экскурсии не включены билеты на транспорт и в музеи. Рекомендуем заранее приготовить мелкие деньги.
- Надевайте удобную обувь, возьмите с собой фотоаппарат, бутылку с водой, солнцезащитные очки.
По согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Водный транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Либо вокзал, либо пьяццале Рома, либо Сан Марко
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
20 июл 2025
Великолепный Гид Наталья! Три часа непрерывно рассказывала, показывала, водила по интересным местам. Добрая, коммуникабельная, привлекла наших детей-подростков интерактивной игрой. Показала замечательный ресторан! Спасибо большое!!!
a
a_kost
14 авг 2018
Т
Тимофей
1 мая 2018
Входит в следующие категории Венеции
