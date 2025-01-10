Загадки и тайны Венеции Познакомьтесь с волнующими легендами и загадками Венеции, которые передаются из поколения в поколение. Откройте для себя мрачную историю города, прогуливаясь по площади Сан-Марко и Риальто после наступления темноты. Променад по тихим коридорам и пустынным площадям, где вас ждут любопытные истории и необъяснимые события. Опытный гид проведёт вас по самым загадочным уголкам, погружая в атмосферу таинственной Венеции. Истории, которые оживают ночью Присоединяйтесь к экскурсии, чтобы услышать самые захватывающие подробности венецианской истории, рассказанные необычным и живым способом, раскрывающим скрытую сторону города. Важная информация:

Перед посещением рекомендуется надеть удобную одежду и обувь.