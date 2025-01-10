Исследуйте загадочную сторону Венеции в вечерней экскурсии с привидениями.
Посетите площадь Сан-Марко и Риальто, узнайте малоизвестные легенды и мрачные истории города под покровом ночи.
Посетите площадь Сан-Марко и Риальто, узнайте малоизвестные легенды и мрачные истории города под покровом ночи.
Описание экскурсии
Загадки и тайны Венеции Познакомьтесь с волнующими легендами и загадками Венеции, которые передаются из поколения в поколение. Откройте для себя мрачную историю города, прогуливаясь по площади Сан-Марко и Риальто после наступления темноты. Променад по тихим коридорам и пустынным площадям, где вас ждут любопытные истории и необъяснимые события. Опытный гид проведёт вас по самым загадочным уголкам, погружая в атмосферу таинственной Венеции. Истории, которые оживают ночью Присоединяйтесь к экскурсии, чтобы услышать самые захватывающие подробности венецианской истории, рассказанные необычным и живым способом, раскрывающим скрытую сторону города. Важная информация:
Перед посещением рекомендуется надеть удобную одежду и обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сан-Марко
- Риальто
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Riva degli Schiavoni, 30124 Venezia VE, Italia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Перед посещением рекомендуется надеть удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Егор
10 янв 2025
Экскурсия была очень интересной. Гид была замечательной и отлично ладила с моими детьми — им она очень понравилась. Это стало одним из ярких впечатлений нашего путешествия.
Я
Ярослав
16 июн 2024
Марко — отличный рассказчик и гид. Он ответил на все наши вопросы, и экскурсия дала хорошее представление об истории Венеции. Спасибо, Марко!
С
София
1 мая 2024
Наш гид очень хорошо знал Венецию и сделал экскурсию невероятно интересной, нам очень понравилось.
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк: индивидуальная экскурсия
Узнайте о крылатом льве на флаге Венеции и о том, почему венецианцы избегают проходить между колоннами
Начало: На площади Сан-Марко
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
€334 за всё до 8 чел.