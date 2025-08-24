6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы пройдёте по набережной, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана, Тинторетто и увидите место захоронения дожей. А ещё узнаете, что такое скуола, и познакомитесь с венецианскими котами.

Описание экскурсии

Шедевры Тициана и живописная набережная Венецианской лагуны

Вы посетите собор Санта-Мария Ассунта, впечатлитесь великими работами Тициана, Тинторетто и необычным для Венеции убранством церкви, выполненным из белого и зеленого мрамора с вкраплениями лазурита. Далее выйдете на красивейшую набережную Фондаменте Нове, где любил гулять Бродский, и насладитесь видом на острова Мурано и святого Михаила.

Выдающиеся образцы старинной архитектуры

Мы дойдем до изумительной площади Санти-Джованни-э-Паоло, которая по праву считается второй по красоте в Венеции после площади Сан Марко. Я покажу вам базилику Санти-Джованни-э-Паоло — самый большой собор города, где погребены 27 дожей и другие известные венецианские деятели. Расскажу, кто такие дожи и как протекала их жизнь. Следом вы увидите скуолу Сан-Марко эпохи Возрождения и узнаете, почему о ней пишут в учебниках по истории искусства. По пути я покажу традиционные бары и остерии и посоветую вам свои любимые.

Организационные детали