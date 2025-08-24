6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Неизведанная Венеция

Раскрыть тайные места «города на воде» вдали от обычных туристических маршрутов
Вы пройдёте по набережной, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана, Тинторетто и увидите место захоронения дожей. А ещё узнаете, что такое скуола, и познакомитесь с венецианскими котами.
5
13 отзывов
Неизведанная Венеция
Неизведанная Венеция
Неизведанная Венеция

Описание экскурсии

Шедевры Тициана и живописная набережная Венецианской лагуны

Вы посетите собор Санта-Мария Ассунта, впечатлитесь великими работами Тициана, Тинторетто и необычным для Венеции убранством церкви, выполненным из белого и зеленого мрамора с вкраплениями лазурита. Далее выйдете на красивейшую набережную Фондаменте Нове, где любил гулять Бродский, и насладитесь видом на острова Мурано и святого Михаила.

Выдающиеся образцы старинной архитектуры

Мы дойдем до изумительной площади Санти-Джованни-э-Паоло, которая по праву считается второй по красоте в Венеции после площади Сан Марко. Я покажу вам базилику Санти-Джованни-э-Паоло — самый большой собор города, где погребены 27 дожей и другие известные венецианские деятели. Расскажу, кто такие дожи и как протекала их жизнь. Следом вы увидите скуолу Сан-Марко эпохи Возрождения и узнаете, почему о ней пишут в учебниках по истории искусства. По пути я покажу традиционные бары и остерии и посоветую вам свои любимые.

Организационные детали

  • Завершится экскурсия на кампо Сан-Дзаниполо. На ней много баров и кафе, в которых вы сможете отдохнуть и перекусить после насыщенной прогулки.
  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты, напитки и еда: церковь Санта-Мария Ассунта — €1
  • По желанию, мы можем включить в экскурсию посещение базилики Санти-Джованни за дополнительную плату: входной билет — €3,5, час работы гида — €60

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€50
Дети до 16 лет€30
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 801 туриста
Живу в Венеции с 2014 года. Очень люблю ее архитектуру, картины, музыку, вкус и хочу поделиться своей любовью с вами

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Е
Елена действительно показала неизведанную Венецию.
Видно что гид заинтересован в материале. Также сказывается образование реставратора которое поднимает уровень экскурсии. Хороший темп, Елена подстроилась под моих пожилых родителей.
Очень рекомендую!
PS спасибо за рекомендацию ресторана!
Елена действительно показала неизведанную Венецию.
Елена действительно показала неизведанную Венецию.
Елена действительно показала неизведанную Венецию.
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Павел
приятное впечатление, знание вопроса, приятный человек! Спасибо!
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Т
Спасибо огромное Елене за "Неизведанную Венецию". Елена прекрасный гид, интересный собеседник и обаятельный человек. 2 часа пролетели незаметно и даже дождь не смог помешать нашей прогулке. От души рекомендую Елену.
Спасибо огромное Елене за "Неизведанную Венецию". Елена прекрасный гид, интересный собеседник и обаятельный человек. 2 часа
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Мария
Экскурсия нам очень понравилась. На самом деле мы взяли 2 экскурсии: Первое знакомство с Венецией и Неизведанная Венеция, которые очень хорошо дополнили друг друга. Нам всем (включая ребенка 13ти лет)
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было очень интересно. Елена – замечательный гид и очень приятный человек! Она заранее связалась с нами, обсудила все детали и учла наши пожелания и возможности (мы не могли быстро ходить). В результате, экскурсия была очень интересной и отвечала всем нашим пожеланиям. Сразу видно, что Елена любит Венецию и старается передать это чувство туристам. Она очень интересно нам рассказывала и отвела в места где было меньше людей, что было важно, так как сложно насладиться Венецией, если все время ходить в толпе. Мы открыли для себя очаровательные места, куда навряд ли бы попали сами. Кроме того, Елена нам посоветовала как спланировать наши выходные в Венеции до и поле экскурсий, чтобы их дополнить. Нам практически ничего и не осталось планировать и мы превосходно провели время. Еще раз спасибо Елене за прекрасно проведенные два дня в Венеции. Очень рекомендуем ее экскурсии.

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P
Лена, с большой признательностью вспоминаю нашу прогулку. С Вами было интересно и душевно. Под аккомпанимент заката и строки Бродского, Вы показали нам неизведанные уголки любимого города, вдали от общепринятых маршрутов.
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Исторические факты и легенды местных жителей в Вашем рассказе переплетались как кружева венецианских арок, создавая неповторимый облик этого города.
Венецийских церквей, как сервизов чайных, слышен звон в коробке из-под случайных жизней. Бронзовый осьминог люстры в трельяже, заросшем ряской, лижет набрякший слезами, лаской, грязными снами сырой станок.

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Л
Как я рада, что не оставила нас без этой экскурсии))
Елена, потрясающее провела экскурсию.
Рассказывала все очень интересно, активно, отвечала на все вопросы. Вот ровно в том темпе, как наша семья любит.
Даже
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дети слушали с интересом.
Так же Елена была на связи и до и после экскурсии, помогала советами по местам, что посмотреть, где поесть, как быть с билетами на транспорт и тд.
Смело рекомендую!
(Мы берём экскурсоводов во всех городах, которые посещаем впервые, и я точно могу сказать, что Елена одна из лучших в своём деле).

Елена, спасибо!

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