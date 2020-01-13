6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Раскрыть тайные места «города на воде» и услышать их историю

Elena
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Elena – ваш гид
Вы пройдете по набережной, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана, Тинторетто и увидите место захоронения дожей.

А еще узнаете, что такое скуола, и познакомитесь с венецианскими котами.
98 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Неизведанная Венеция
Неизведанная Венеция

Что вас ожидает

Шедевры Тициана и живописная набережная Венецианской лагуны
Вы посетите собор Санта-Мария Ассунта, впечатлитесь великими работами Тициана, Тинторетто и необычным для Венеции убранством церкви, выполненным из белого и зеленого мрамора с вкраплениями лазурита. Далее выйдете на красивейшую набережную Фондаменте Нове, где любил гулять Бродский, и насладитесь видом на острова Мурано и святого Михаила.

Выдающиеся образцы старинной архитектуры
Мы дойдем до изумительной площади Санти-Джованни-э-Паоло, которая по праву считается второй по красоте в Венеции после площади Сан Марко. Я покажу вам базилику Санти-Джованни-э-Паоло — самый большой собор города, где погребены 27 дожей и другие известные венецианские деятели. Расскажу, кто такие дожи и как протекала их жизнь. Следом вы увидите скуолу Сан-Марко эпохи Возрождения и узнаете, почему о ней пишут в учебниках по истории искусства. По пути я покажу традиционные бары и остерии и посоветую вам свои любимые.

Организационные детали

  • Завершится экскурсия на кампо Сан-Дзаниполо. На ней много баров и кафе, в которых вы сможете отдохнуть и перекусить после насыщенной прогулки.
  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты, напитки и еда: церковь Санта-Мария Ассунта — 1 евро.
  • По желанию, мы можем включить в экскурсию посещение базилики Санти-Джованни за дополнительную плату: входной билет — 3,5 евро, час работы гида — 40 евро.
Неизведанная Венеция
Неизведанная Венеция
Неизведанная Венеция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elena
Elena
Живу в Венеции три года. Очень люблю ее архитектуру, картины, музыку, вкус и хочу поделиться своей любовью с вами.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Лена, с большой признательностью вспоминаю нашу прогулку. С Вами было интересно и душевно. Под аккомпанимент заката и строки Бродского, Вы показали нам неизведанные уголки любимого города, вдали от общепринятых маршрутов. Исторические факты и легенды местных жителей в Вашем рассказе переплетались как кружева венецианских арок, создавая неповторимый облик этого города.
Венецийских церквей, как сервизов чайных,
слышен звон в коробке из-под случайных
жизней. Бронзовый осьминог
люстры в трельяже, заросшем ряской,
лижет набрякший слезами, лаской,
грязными снами сырой станок.
3 ноября 2019
Елене удалось заинтересовать нас, достаточно требовательных туристов, уже бывавших в этом замечательном городе. Действительно, практически все, показанное и рассказанное было ново и интересно. Маршрут составлен очень удачно, он был достаточно короток, удобен, избегал людных мест и включал не только рассказы об истории и культуре города, но и знакомство с произведениями великих мастеров. Неожиданно для себя увидели совершенно другую Венецию. Это было здорово! Ни секунды не пожалели, что выбрали Елену и "Неизведанную Венецию". Спасибо Вам!
2 сентября 2019
Экскурсия нам очень понравилась. На самом деле мы взяли 2 экскурсии: Первое знакомство с Венецией и Неизведанная Венеция, которые очень хорошо дополнили друг друга. Нам всем (включая ребенка 13ти лет) было очень интересно. Елена – замечательный гид и очень приятный человек! Она заранее связалась с нами, обсудила все детали и учла наши пожелания и возможности (мы не могли быстро ходить). В результате, экскурсия была очень интересной и отвечала всем нашим пожеланиям. Сразу видно, что Елена любит Венецию и старается передать это чувство туристам. Она очень интересно нам рассказывала и отвела в места где было меньше людей, что было важно, так как сложно насладиться Венецией, если все время ходить в толпе. Мы открыли для себя очаровательные места, куда навряд ли бы попали сами. Кроме того, Елена нам посоветовала как спланировать наши выходные в Венеции до и поле экскурсий, чтобы их дополнить . Нам практически ничего и не осталось планировать и мы превосходно провели время. Еще раз спасибо Елене за прекрасно проведенные два дня в Венеции. Очень рекомендуем ее экскурсии.
Ксения
25 августа 2019
Экскурсия очень понравилась. Маршрут действительно неизбитый, и Елена очень приятный в общении человек. И скорее ни как минус, а как пожелание могу добавить, что мне хотелось, чтобы экскурсия продлилась ещё немного. Хотелось пораспрашивать Елену больше про город, который она безусловно любит и знает.
22 июля 2019
Добрый день! Прекрасная экскурсия по действительно неизведанным местам. Экскурсия по той Венеции, которая может влюбить вместе с Еленой, которая Венеции в этом сильно помогает. Спасибо!
Evgeniya
24 июня 2019
Очень интересная экскурсия! Время пролетело незаметно, Елена отвечала на абсолютно любые вопросы: от исторических фактов до бытовых и житейских вопросов про Венецию.
Однозначно рекомендую!!!
Елена, спасибо!!!

Elena проводит ещё 2 экскурсии

Первое знакомство с ВенециейПервое знакомство с ВенециейПервое знакомство с Венецией
От 129 за экскурсию
3 часа
28 отзывов
Пройти по знаковым местам и почувствовать городскую атмосферу
Вы увидите главные венецианские достопримечательности: площади Сан-Марко и Сан-Поло, старинный мост Риальто, изображенный на тысячах открыток, скуолы Иоанна Евангелиста и Сан-Рокко, величественный собор Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари. Я расскажу историю основания города, раскрою секреты строительства дворцов и помогу полюбить Венецию на всю жизнь.
Скрытая ВенецияСкрытая ВенецияСкрытая Венеция
128 за экскурсию
3 часа
33 отзыва
Погулять по местам, где редко ступает нога туриста
Приглашаю пройтись по любимой набережной Бродского Фондаменте Нове и насладиться шедеврами Тициана и Тинторетто, а также увидеть место захоронения 27 дожей. Вы узнаете, что такое скуола, и познакомитесь с великой венецианской архитектурой

Необычные маршруты по Венеции

Запрятанные уголки ВенецииЗапрятанные уголки ВенецииЗапрятанные уголки Венеции
скидка5%
€125
119 за экскурсию
2 часа
36 отзывов
Средневековый, изящный, хрупкий — пройти по самым аутентичным кварталам города и постичь его душу
Город-легенда, один из самых популярных на планете — Венеция! Как понять её и ощутить подлинный дух, когда здесь концентрируется невероятное количество туристов? Заглянуть в кварталы, в которых жизнь не подвергается наплывам чужестранцев. Я проведу вас по нетуристическим районам города и с большой любовью к Венеции поделюсь историями о ней.
Инстаграм-прогулка по аутентичной ВенецииИнстаграм-прогулка по аутентичной ВенецииИнстаграм-прогулка по аутентичной Венеции
52 за человека
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68 отзывов
Узнать о прошлом города и запечатлеть его настоящее
Моя дружеская прогулка — это секретные места города, нескучные рассказы об истории, наблюдения из жизни венецианцев и, конечно, самые фотогеничные локации. Вы найдете «открыточные» мосты и дворики, пройдете по самобытному венецианскому гетто и сможете недорого прокатиться на гондоле, а я дам полезные советы, которые помогут узнать и полюбить город. В итоге вы получите отличные снимки и местного друга в Венеции!
Исчезающая ВенецияИсчезающая ВенецияИсчезающая Венеция
157 за экскурсию
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39 отзывов
Узнать, как устроен город на воде, и насладиться его «ускользающей красотой»
Вы часто слышите: «Венеция погружается в воду и скоро исчезнет совсем». Техническая сторона жизни города — не менее интересная тема, чем его архитектурное наследие. В непринужденном и увлекательном формате я расскажу, как устроена Венеция: о маяках приливов и отливов, водопроводе, дамбе, колодцах и канализации. Вы узнаете, как местные жители борются с наводнениями и пытаются сохранить уникальный город. А еще посетите мастерские масок и гондол, увидите великолепные дворцы и услышите городские легенды.
Венецианская маска — мастер-класс для взрослых и детейВенецианская маска — мастер-класс для взрослых и детейВенецианская маска — мастер-класс для взрослых и детей
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Познакомиться с историей карнавала, его главного аксессуара и раскрасить изделие своими руками
Карнавальные маски можно купить в Венеции на каждом углу, но гораздо интереснее сотворить сувенир самим! На воркшопе вы узнаете, какой путь прошел карнавал с древнеримского торжества в честь Сатурна до культурного символа города, услышите историю дизайна его атрибутов и под руководством мастера распишете традиционную маску, изготовленную в технике papier mache.
Венецианские маски: история и мастер-классВенецианские маски: история и мастер-классВенецианские маски: история и мастер-класс
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1 час
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Открыть секреты главного символа Венеции и создать традиционную маску под руководством художника
Если понадобится отыскать самый венецианский сувенир, каждый путешественник непременно выберет карнавальную маску. Вам предстоит не просто прикоснуться к истории главного символа Венеции, но и создать его своими руками! В мастерской под руководством художника вы изготовите, раскрасите темперами и декорируете перьями и лентами традиционную маску. А с моей помощью разберетесь в её разновидностях и узнаете, какие истории, интриги, тайны и символы связаны с культовым венецианским аксессуаром.
Панорамы Венеции: город со всех сторон!Панорамы Венеции: город со всех сторон!Панорамы Венеции: город со всех сторон!
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37 отзывов
Увидеть город с воды, земли, с высоты птичьего полета — и посетить знаковые и нетуристические места
Появившаяся из-за страха смерти, из-за надежды на спасение, Венеция стала величайшим шедевром человечества. На моей экскурсии вы рассмотрите её достопримечательности с самых разных ракурсов. Мы поднимемся на колокольню, посетим смотровые площадки, полюбуемся Большим каналом с моста Риальто, прокатимся на вапоретто и увидим малоизвестные жемчужины города. Я расскажу историю Венеции, её зданий и жителей — самые интересные факты и необычные легенды развлекут вас и помогут составить целостное представление о городе.

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