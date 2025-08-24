6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Шедевры Тициана и живописная набережная Венецианской лагуны
Вы посетите собор Санта-Мария Ассунта, впечатлитесь великими работами Тициана, Тинторетто и необычным для Венеции убранством церкви, выполненным из белого и зеленого мрамора с вкраплениями лазурита. Далее выйдете на красивейшую набережную Фондаменте Нове, где любил гулять Бродский, и насладитесь видом на острова Мурано и святого Михаила.
Выдающиеся образцы старинной архитектуры
Мы дойдем до изумительной площади Санти-Джованни-э-Паоло, которая по праву считается второй по красоте в Венеции после площади Сан Марко. Я покажу вам базилику Санти-Джованни-э-Паоло — самый большой собор города, где погребены 27 дожей и другие известные венецианские деятели. Расскажу, кто такие дожи и как протекала их жизнь. Следом вы увидите скуолу Сан-Марко эпохи Возрождения и узнаете, почему о ней пишут в учебниках по истории искусства. По пути я покажу традиционные бары и остерии и посоветую вам свои любимые.
Организационные детали
- Завершится экскурсия на кампо Сан-Дзаниполо. На ней много баров и кафе, в которых вы сможете отдохнуть и перекусить после насыщенной прогулки.
- В стоимость экскурсии не включены входные билеты, напитки и еда: церковь Санта-Мария Ассунта — €1
- По желанию, мы можем включить в экскурсию посещение базилики Санти-Джованни за дополнительную плату: входной билет — €3,5, час работы гида — €60
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€50
|Дети до 16 лет
|€30
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Видно что гид заинтересован в материале. Также сказывается образование реставратора которое поднимает уровень экскурсии. Хороший темп, Елена подстроилась под моих пожилых родителей.
Очень рекомендую!
PS спасибо за рекомендацию ресторана!
Елена, потрясающее провела экскурсию.
Рассказывала все очень интересно, активно, отвечала на все вопросы. Вот ровно в том темпе, как наша семья любит.
Даже