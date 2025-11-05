Итак, вы в Венеции. И лучшее, что вы можете сделать, — забыть про реальность и поддаться настроению города. Города любви, свободы, бесконечной красоты. А ещё преодолений и драм.
Я покажу места, где жили, творили и любили герои нашей экскурсии — знаменитые люди искусства и исторические персонажи.
Я покажу места, где жили, творили и любили герои нашей экскурсии — знаменитые люди искусства и исторические персонажи.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Венеция Бродского и Карло Скарпа
- Я расскажу о русском поэте и венецианском архитекторе-модернисте
- Мы побываем в местах, связанных с их творчеством
- Остановимся у Галереи Академии, где хранится одно из главных собраний классического венецианского искусства
- Вы узнаете два адреса, куда любил захаживать Бродский и где он написал эссе «Набережная неисцелимых». И где помнят его самого
- Заглянем в Antica Locanda Montin, где бывали Амедео Модильяни, президент Картер, Роберт Де Ниро, Брэд Питт, Палома Пикассо, Йоко Оно, Мик Джаггер и Дэвид Боуи
- Я покажу место, которое облюбовали студенты и профессора университета Ca’ Foscari
Венеция Вероники Франко и Екатерины Великой
- Квартал Карампане — центр продажной любви 14 века
- Понте-делле-Тете — мост с интригующим названием, по которому куртизанки разгуливали топлес
- Посольство Российской империи в период правления Екатерины Великой
Венеция глазами Эрнеста Хемингуэя и Арриго Чиприани
- Мы посетим рыбный рынок Риальто — место, которое герой романа «За рекой, в тени деревьев» сравнивал с лучшими музеями мира
- Вы узнаете, как связаны между собой Harry’s Bar, Хемингуэй и Чиприани
- Я поделюсь историями создания блюда карпаччо и коктейля Беллини — мне о них рассказал знаменитый ресторатор Арриго Чиприани
Венеция Айвазовского и Трубецкого
- Вы поймёте, почему этот город так часто встречается в работах Айвазовского
- Почему дворец Ca’ d’Oro принадлежал князю Трубецкому и кому он его подарил
- Какое место вдохновило Чайковского на написание «Четвертой симфонии»
А ещё вы узнаете:
- как придворные дамы превратились в честных куртизанок
- благодаря чему венецианские куртизанки вошли в историю
- в чём заключалась знаменитая местная свобода нравов
- как в русском языке появились слова гондола, лагуна, регата и многие другие
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Галерея Академии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 38 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Изначально я прошла большой путь в бизнесе. Была директором брендов TISSOT, PACO RABANNE, BOURJOIS в России, исполнительным директором ЦУМ (Курск), преподавала в Финансовом университете в Москве. ТесноЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сигита
5 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия с Ольгой. Лёгкая в общении,с чувством юмора. Было здорово заходить внутрь зданий,например во дворец дожа. Один из них мне понравился особенно,Палаццо Кавалли Франкетти,где на тот момент выставляли
О
Ольга
17 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Ольгой и истории, которые она нам рассказала. Ольга очень приятный гид и человек и мы получили много удовольствия от совместной прогулки. Помимо программы экскурсии Ольга
Мария
27 мая 2025
Экскурсия по Венеции вместе с гидом Ольгой прошла восхитительно! Давно я не была под таким впечатлением от первого знакомства с городом.
Больше всего понравилось, как подробно, но при этом легко и
Больше всего понравилось, как подробно, но при этом легко и
Rodion
27 мая 2025
Мне очень понравилась наша прогулка. Я смог узнать много нового о городе и, что самое главное, успел влюбиться в него. Ольга, как настоящий местный житель, провела нас по самым интересным и скрытым от глаз обычного туриста улицам и миниатюрным площадям, рассказала много интересного про устройство города, архитектуру и его историю, а также про известных жителей в разные времена.
Г
Галина
12 мая 2025
Очень признательны Ольге за познавательную экскурсию. Оптимальная по продолжительности экскурсия совершенно не утомила и позволила задать дополнительные вопросы, касающиеся не только темы данной экскурсии. Мы были в Венеции в четвертый
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Венеция глазами местного жителя»
Почувствуйте себя венецианцем на индивидуальной экскурсии! Узнайте тайны города, посетите мастерские и попробуйте традиционные закуски в уютных бакари
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция на вкус: индивидуальная экскурсия с дегустацией
Прогулка по уютным улочкам Венеции с посещением традиционных кафе и пабов. Дегустация вина и закусок, знакомство с местной культурой и историей
20 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
Путешествие по Венеции, раскрывающее истории женщин, которые изменили город. Уникальная экскурсия для тех, кто хочет узнать больше о жизни венецианок
1 янв в 10:30
2 янв в 10:30
€251 за всё до 11 чел.