Отправьтесь на гастрономическую прогулку по Венеции с местным гидом. Попробуете cicchetti, сыры и десерты в лучших уличных заведениях города. По пути — рынок Риальто, Гранд-канал и старинные площади. Узнаете, как устроена кухня северной Италии и чем живут венецианцы. Вкусный способ узнать город!
Описание экскурсииПознакомьтесь с Венецией через её уличную еду — в сопровождении местного гида вы прогуляетесь по центру города, попробуете традиционные блюда и узнаете, как гастрономия переплетается с культурой. Вас ждёт дегустация в старинных заведениях, куда заглядывают сами венецианцы. Попробуете cicchetti — венецианские тапасы, закуски с морепродуктами, местные сыры и десерты. Гид расскажет, как эти рецепты возникли и чем кухня северной Италии отличается от остальной страны. Программа включает не только вкусные остановки, но и знакомство с главными достопримечательностями центра города: Гранд-канал, Кампо Санта-Маргерита, район Сан-Поло. Вы также заглянете на рынок Риальто — одно из самых атмосферных мест, где до сих пор торгуют свежими продуктами. Это отличный способ узнать Венецию — через её ароматы, вкусы и живую уличную атмосферу. В этой прогулке органично сочетаются гастрономия, история и культура города. Важная информация: Этот тур не подходит для веганов, а также для тех, кто придерживается диеты без глютена или молочных продуктов. Обратите внимание на возможность перекрестного заражения в случае аллергии на орехи. Вегетарианские блюда могут быть приготовлены только по предварительному согласованию.
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- Дегустация еды
Что не входит в цену
- Чаевые (по желанию)
- Напитки
Место начала и завершения?
Campo S. Bortolomio, 30124 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Этот тур не подходит для веганов, а также для тех, кто придерживается диеты без глютена или молочных продуктов
- Обратите внимание на возможность перекрестного заражения в случае аллергии на орехи
- Вегетарианские блюда могут быть приготовлены только по предварительному согласованию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
