Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь на гастрономическую прогулку по Венеции с местным гидом. Попробуете cicchetti, сыры и десерты в лучших уличных заведениях города. По пути — рынок Риальто, Гранд-канал и старинные площади. Узнаете, как устроена кухня северной Италии и чем живут венецианцы. Вкусный способ узнать город!

TicketsS Ваш гид в Венеции Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇬🇧 английский Длитель­ность 2.5 часа Как проходит Пешком Когда Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. €48 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Познакомьтесь с Венецией через её уличную еду — в сопровождении местного гида вы прогуляетесь по центру города, попробуете традиционные блюда и узнаете, как гастрономия переплетается с культурой. Вас ждёт дегустация в старинных заведениях, куда заглядывают сами венецианцы. Попробуете cicchetti — венецианские тапасы, закуски с морепродуктами, местные сыры и десерты. Гид расскажет, как эти рецепты возникли и чем кухня северной Италии отличается от остальной страны. Программа включает не только вкусные остановки, но и знакомство с главными достопримечательностями центра города: Гранд-канал, Кампо Санта-Маргерита, район Сан-Поло. Вы также заглянете на рынок Риальто — одно из самых атмосферных мест, где до сих пор торгуют свежими продуктами. Это отличный способ узнать Венецию — через её ароматы, вкусы и живую уличную атмосферу. В этой прогулке органично сочетаются гастрономия, история и культура города. Важная информация: Этот тур не подходит для веганов, а также для тех, кто придерживается диеты без глютена или молочных продуктов. Обратите внимание на возможность перекрестного заражения в случае аллергии на орехи. Вегетарианские блюда могут быть приготовлены только по предварительному согласованию.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Выбрать дату