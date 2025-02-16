Эта экскурсия предлагает уникальный взгляд на Венецию, включая посещение кипарисового острова, колокольни собора и классической римской базилики, набережной Джудекки и мастерской гондол.
Вы увидите потрясающие виды на город, Гранд-канал и другие достопримечательности, а также узнаете интересные факты о них от опытного гида.
Вы увидите потрясающие виды на город, Гранд-канал и другие достопримечательности, а также узнаете интересные факты о них от опытного гида.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что нас ждёт? Кажется невероятным, но с опытным гидом Венеция откроется вам совсем с иной стороны даже в разгар туристического сезона. После пересечения единственного оживлённого участка маршрута по популярной Славянской набережной мы отправимся на чудесный остров кипарисового леса. Отсюда открываются завораживающие виды на центр города, залив Сан-Марко, Гранд-канал и Джудекку: как со смотровой площадки колокольни собора (подъём на лифте по желанию, без очереди), так и с романтической террасы перед классической римской базиликой, которая выделяется среди других церквей Венеции. Внутри базилики царит спокойствие и прохлада (а зимой — уютное тепло), где можно увидеть ценные произведения искусства, узнать интересные факты и истории об этом месте. Далее наш путь лежит вдоль тихой и зелёной набережной Джудекки, откуда открывается вид на знаменитый канал, куда заходят огромные круизные лайнеры. Затем мы переправимся на другой берег, в район Дорсодуро, посетим старейшую мастерскую гондол и пройдём по живописному деревянному мосту, чтобы снова оказаться в центре города или там, где вы пожелаете завершить экскурсию. По пути мы сможем взглянуть на грандиозный бал Дожей (подробности гид расскажет вам лично). Вам гарантируют самые захватывающие виды и массу позитивных эмоций! Важная информация:
Надевайте удобную одежду и обувь.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Славянская набережная
- Кипарисовый остров
- Залив Сан-Марко, Гранд-канал и Джудекка
- Колокольня собора
- Римская базилика
- Набережная Джудекка
- Район Дорсодуро
- Мастерская гондол
- Деревянный мост
- Бал Дожей
Что включено
- Услуги гида
- Посещение соборов
Что не входит в цену
- Билеты на водный транспорт
- Билеты на колокольню
Место начала и завершения?
В любом удобном для вас месте в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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