Что нас ждёт? Кажется невероятным, но с опытным гидом Венеция откроется вам совсем с иной стороны даже в разгар туристического сезона. После пересечения единственного оживлённого участка маршрута по популярной Славянской набережной мы отправимся на чудесный остров кипарисового леса. Отсюда открываются завораживающие виды на центр города, залив Сан-Марко, Гранд-канал и Джудекку: как со смотровой площадки колокольни собора (подъём на лифте по желанию, без очереди), так и с романтической террасы перед классической римской базиликой, которая выделяется среди других церквей Венеции. Внутри базилики царит спокойствие и прохлада (а зимой — уютное тепло), где можно увидеть ценные произведения искусства, узнать интересные факты и истории об этом месте. Далее наш путь лежит вдоль тихой и зелёной набережной Джудекки, откуда открывается вид на знаменитый канал, куда заходят огромные круизные лайнеры. Затем мы переправимся на другой берег, в район Дорсодуро, посетим старейшую мастерскую гондол и пройдём по живописному деревянному мосту, чтобы снова оказаться в центре города или там, где вы пожелаете завершить экскурсию. По пути мы сможем взглянуть на грандиозный бал Дожей (подробности гид расскажет вам лично). Вам гарантируют самые захватывающие виды и массу позитивных эмоций! Важная информация:

Надевайте удобную одежду и обувь.