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Предлагаю увлекательную и познавательную обзорную экскурсию по исторической части столицы региона Венето. Я смогу построить маршрут из любой точки города и адаптировать его к вашим потребностям и интересам. Постараюсь открыть для вас ту Венецию, которую вы ещё не видели, даже если уже побывали здесь. Помогу прочувствовать её уникальность и самобытность.