Предлагаю увлекательную и познавательную обзорную экскурсию по исторической части столицы региона Венето. Я смогу построить маршрут из любой точки города и адаптировать его к вашим потребностям и интересам. Постараюсь открыть для вас ту Венецию, которую вы ещё не видели, даже если уже побывали здесь. Помогу прочувствовать её уникальность и самобытность.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииБесценные памятники архитектуры Гид с удовольствием расскажет об истории, архитектуре, живописи, праздниках, особенностях местной кухни и современной жизни этого поистине сказочного уголка подлинного средневековья, сохранившегося до наших дней. Вы увидите не только знаменитую площадь Святого Марка, но и, конечно, те укромные места, где практически нет туристов, где живут коренные венецианцы. Тихо и очень красиво. Кварталы «красных фонарей» средневековой Венеции, мосты, улочки и площади с необыкновенными историями и названиями… Самый потрясающий вид на Баччино Сан Марко, истории и великолепные сокровища храмов, единственная львиная пасть для доносов, мастерская гондол, бесценные памятники архитектуры… Что вас ждёт?
- Большой канал — главный парадный проспект и главная транспортная артерия.
- Мост Риальто и лучшая смотровая площадка.
- Мост Академии.
- Площадь Святого Марка.
- Главная набережная.
- Знаменитый мост Вздохов.
- Дворец Дожей и тюремный дворец.
• Дворец «Улитки» и многое другое! Важная информация:
- Время отдыха не входит в экскурсионное время.
- В «низкий» сезон — скидки!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой канал
- Мост Риальто и смотровая площадка
- Мост Академии
- Площадь Святого Марка
- Главная набережная
- Знаменитый мост Вздохов
- Дворец Дожей
- Тюремный дворец
- Дворец «Улитки» и др
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Транспорт
- Для группы от 8 человек необходимо использовать акустическую систему (микрофон, наушники) - €2 за прибор
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ponte di Rialto
Завершение: Riva degli Schiavoni
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Мы можем встретиться и начать экскурсию в любом удобном для вас месте исторического центра Венеции
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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