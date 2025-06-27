Индивидуальный тур-знакомство с Венецией: прогулки по городу, острова Мурано и Бурано
Сделать яркие кадры с цветными домами, увидеть собор Сан-Марко и посетить Дворец дожей
Начало: Венеция, встретим вас у вашего отеля, время по дог...
«Затем зайдём в собор Сан-Марко, украшенный мозаиками и золотыми реликвиями»
27 июн в 10:00
4 июл в 10:00
€1200 за всё до 25 чел.
Концерт «Времена года» Вивальди в церкви Вивальди
Начало: Santa Maria della Pieta, 30122 Venezia VE
«Подумайте о том, чтобы одеться соответствующим образом для церковной обстановки»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 19:00
13 июн в 19:00
€35 за человека
Венеция от классической до нетуристической: индивидуальные прогулки от центра к жилым кварталам
Зайти в собор Сан-Марко и Дворец дожей, увидеть, как выдувают стекло, плетут кружева и живут местные
Начало: Венеция, собор Святого Марка, время по договорённо...
«Для посещения храмов необходима одежда с закрытыми плечами и коленями»
13 июн в 10:00
20 июн в 10:00
€1000 за всё до 20 чел.
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