Анна проводит ещё 1 экскурсию

Большее количество венецианских пабов (бакари) расположено в крохотных переулках в дали от туристических маршрутов. Здесь чаще всего встречаются венецианцы для непринужденной беседы под конец дня. Мы с вами приятно прогуляемся по Венеции к самым типичным бакарам города, не забыв заглянуть в тот, который посещал знаменитый Казанова, чтобы пропустить бокальчик вина (с поры Казановы он ничуть не изменился ), в котором засиживался Бродский, размышляя о жизни, наблюдая суетливое одиночество Венеции.

Для любителей красных вин мы зайдем в место, где самый большой выбор Амароне, а для любителей игристого - нашего знаменитого Просекко! А может, белое Соаве, Совиньон или Шардоне ? Вы узнаете: что такое "методо классико", почему у разных виноделен тот же сорт винограда имеет другой вкус, почему итальянское просекко - не шампанское и какие из итальянских вин максимум к нему близки...

По пути я расскажу вам истории 📖 из жизни знаменитых венецианцев о традициях и быте современных жителей. Вы продегустируете, а я расскажу вам что такое бакала и как она попала в Венецию, каким способом венецианцы готовят наши сардины, что такое трамедзино и с чем его едят.

Вы попробуете самые вкусные знаменитые венецианские "чикети".

Мы также уделим внимание нашим коктейлям, узнаем из чего состоит настоящий венецианский "шприц ", не забудем о знаменитом "беллини "и "россини".