Анна проводит ещё 1 экскурсию

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Дегустации вина и типичных продуктов

Анна
Анна – Гид из Венеции
Тур по самым интересным веницианским барам.

Вы попробуете главные напитки региона, побываете в колоритных питейных заведениях и увидите Венецию в необычном ракурсе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €120 за экскурсию

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Дегустации вина и типичных продуктов
Дегустации вина и типичных продуктов
Большее количество венецианских пабов (бакари) расположено в крохотных переулках в дали от туристических маршрутов. Здесь чаще всего встречаются венецианцы для непринужденной беседы под конец дня. Мы с вами приятно прогуляемся по Венеции к самым типичным бакарам города, не забыв заглянуть в тот, который посещал знаменитый Казанова, чтобы пропустить бокальчик вина (с поры Казановы он ничуть не изменился ), в котором засиживался Бродский, размышляя о жизни, наблюдая суетливое одиночество Венеции.
Для любителей красных вин мы зайдем в место, где самый большой выбор Амароне, а для любителей игристого - нашего знаменитого Просекко! А может, белое Соаве, Совиньон или Шардоне ? Вы узнаете: что такое "методо классико", почему у разных виноделен тот же сорт винограда имеет другой вкус, почему итальянское просекко - не шампанское и какие из итальянских вин максимум к нему близки...
По пути я расскажу вам истории 📖 из жизни знаменитых венецианцев о традициях и быте современных жителей. Вы продегустируете, а я расскажу вам что такое бакала и как она попала в Венецию, каким способом венецианцы готовят наши сардины, что такое трамедзино и с чем его едят.
Вы попробуете самые вкусные знаменитые венецианские "чикети".
Мы также уделим внимание нашим коктейлям, узнаем из чего состоит настоящий венецианский "шприц ", не забудем о знаменитом "беллини "и "россини".
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дегустации оплачиваются на месте (2 бокала вина и 4 чикети от 15 евро)
Начало и место завершения
🚩 Мост Риальто
Дегустации вина и типичных продуктов
Дегустации вина и типичных продуктов
Дегустации вина и типичных продуктов
Дегустации вина и типичных продуктов

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна
Анна
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Анна проводит ещё 1 экскурсию

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