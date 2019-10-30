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Посетить главный музей Венеции, узнать о гениальных мастерах прошлого и секретах их полотен

Marco
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Marco – ваш гид
Я стану вашим проводником в мир живописи и помогу проследить за тем, как венецианское искусство уходило от византийского влияния к готике.

Вы увидите шедевры лучших мастеров, узнаете, почему именно в Венеции расцвела масляная живопись, и погрузитесь в историю страны.
175 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — у входа в музей Галерея Академия
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Сокровища галереи Академии — национальное достояние
Сокровища галереи Академии — национальное достояние

Что вас ожидает

Тайные символы и скрытые смыслы всемирно известных шедевров
Чтобы узнать, кем, когда и где была написана картина, не нужен гид. Со мной вы не просто рассмотрите полотна, будто книжную обложку — мы прочитаем целый роман, страницы которого пестрят трагедиями, сатирой и любовными драмами. Я познакомлю вас с работами таких гениальных мастеров, как Тициан, Веронезе, Беллини, Тинторетто, Джорджоне, расскажу, как живопись достигла своего расцвета во время Возрождения и почему венецианская школа заняла ключевое место в истории мирового искусства.

Вы познакомитесь с жизнью венецианцев XV-XVI веков и научитесь понимать язык мастеров того времени. Раньше живопись была важным средством общения, и я помогу расшифровать послания художников, выраженные на полотнах. Мы поговорим о скрытом смысле работ Тициана и обсудим, помогает или мешает реалистичное изображение мира понимать язык символов.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет в галерею — €12 за человека. Стоимость льготного билета для студентов — €2. Для детей до 18 лет вход бесплатный.
Бывают незначительные повешения цен во время временных выставок, а также дни, когда вход бесплатен для всех.

Сокровища галереи Академии — национальное достояние
Сокровища галереи Академии — национальное достояние
Сокровища галереи Академии — национальное достояние
Сокровища галереи Академии — национальное достояние
Сокровища галереи Академии — национальное достояние
Сокровища галереи Академии — национальное достояние
Сокровища галереи Академии — национальное достояние
Сокровища галереи Академии — национальное достояние
Сокровища галереи Академии — национальное достояние
Сокровища галереи Академии — национальное достояние
Сокровища галереи Академии — национальное достояние

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у входа в музей Галерея Академия.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marco
Marco
Меня зовут Марко. Я являюсь единственным русскоговорящим венецианцем, который работает экскурсоводом с русскими туристами в Венеции. Благодаря своим огромным познаниям и профессиональной подготовке могу продумать план прогулки, который будет соответствовать вашим требованиям. Я люблю свой город и глубоко изучил его историю, архитектуру, искусство, традиции и особенности в каждой области.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 октября 2019
Обаятельный,внимательный,вежливый и знающий своё дело!!!

Marco проводит ещё 3 экскурсии

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