🖼️ Знакомство с шедеврами Тициана, Веронезе, Беллини, Тинторетто, Джорджоне
📜 Расшифровка скрытых смыслов и символов
🏛️ История венецианской школы живописи
🕰️ Понимание жизни венецианцев XV-XVI веков
Что можно увидеть
Галерея Академии
Описание экскурсии
Тайные символы и скрытые смыслы всемирно известных шедевров
Чтобы узнать, кем, когда и где была написана картина, не нужен гид. Со мной вы не просто рассмотрите полотна, будто книжную обложку — мы прочитаем целый роман, страницы которого пестрят трагедиями, сатирой и любовными драмами. Я познакомлю вас с работами таких гениальных мастеров, как Тициан, Веронезе, Беллини, Тинторетто, Джорджоне, расскажу, как живопись достигла своего расцвета во время Возрождения и почему венецианская школа заняла ключевое место в истории мирового искусства.
Вы познакомитесь с жизнью венецианцев XV-XVI веков и научитесь понимать язык мастеров того времени. Раньше живопись была важным средством общения, и я помогу расшифровать послания художников, выраженные на полотнах. Мы поговорим о скрытом смысле работ Тициана и обсудим, помогает или мешает реалистичное изображение мира понимать язык символов.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входной билет в галерею — €12 за человека. Стоимость льготного билета для студентов — €2. Для детей до 18 лет вход бесплатный. Бывают незначительные повешения цен во время временных выставок, а также дни, когда вход бесплатен для всех.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у входа в музей Галерея Академия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марко — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1832 туристов
Меня зовут Марко. Я являюсь единственным русскоговорящим венецианцем, который работает экскурсоводом с русскими туристами в Венеции. Благодаря своим огромным познаниям и профессиональной подготовке могу продумать план прогулки, который будет соответствовать вашим требованиям. Я люблю свой город и глубоко изучил его историю, архитектуру, искусство, традиции и особенности в каждой области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
Марко очень увлечён своим делом и рассказывает интересно, отвечает на все дополнительные вопросы с полным знанием и подробно, эмоционально и со своим личным подходом. Отлично!
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Анатолий
Обаятельный,внимательный,вежливый и знающий своё дело!!!
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