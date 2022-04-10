Экскурсия по галерее Академии в Венеции - это уникальная возможность познакомиться с шедеврами мирового искусства.Под руководством опытного гида вы проследите за развитием венецианской живописи от византийского влияния к готике и

узнаете, почему именно здесь расцвела масляная живопись. На экскурсии вы увидите работы таких мастеров, как Тициан, Веронезе, Беллини, Тинторетто и Джорджоне. Погружение в историю и искусство Венеции поможет вам лучше понять язык символов и скрытые смыслы картин. Не упустите шанс узнать больше о жизни венецианцев XV-XVI веков и расшифровать послания, оставленные художниками на полотнах. Забронируйте экскурсию и откройте для себя тайны венецианского искусства

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тайные символы и скрытые смыслы всемирно известных шедевров

Чтобы узнать, кем, когда и где была написана картина, не нужен гид. Со мной вы не просто рассмотрите полотна, будто книжную обложку — мы прочитаем целый роман, страницы которого пестрят трагедиями, сатирой и любовными драмами. Я познакомлю вас с работами таких гениальных мастеров, как Тициан, Веронезе, Беллини, Тинторетто, Джорджоне, расскажу, как живопись достигла своего расцвета во время Возрождения и почему венецианская школа заняла ключевое место в истории мирового искусства.

Вы познакомитесь с жизнью венецианцев XV-XVI веков и научитесь понимать язык мастеров того времени. Раньше живопись была важным средством общения, и я помогу расшифровать послания художников, выраженные на полотнах. Мы поговорим о скрытом смысле работ Тициана и обсудим, помогает или мешает реалистичное изображение мира понимать язык символов.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет в галерею — €12 за человека. Стоимость льготного билета для студентов — €2. Для детей до 18 лет вход бесплатный.

Бывают незначительные повешения цен во время временных выставок, а также дни, когда вход бесплатен для всех.