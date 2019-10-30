Что вас ожидает

Тайные символы и скрытые смыслы всемирно известных шедевров

Чтобы узнать, кем, когда и где была написана картина, не нужен гид. Со мной вы не просто рассмотрите полотна, будто книжную обложку — мы прочитаем целый роман, страницы которого пестрят трагедиями, сатирой и любовными драмами. Я познакомлю вас с работами таких гениальных мастеров, как Тициан, Веронезе, Беллини, Тинторетто, Джорджоне, расскажу, как живопись достигла своего расцвета во время Возрождения и почему венецианская школа заняла ключевое место в истории мирового искусства.

Вы познакомитесь с жизнью венецианцев XV-XVI веков и научитесь понимать язык мастеров того времени. Раньше живопись была важным средством общения, и я помогу расшифровать послания художников, выраженные на полотнах. Мы поговорим о скрытом смысле работ Тициана и обсудим, помогает или мешает реалистичное изображение мира понимать язык символов.