Город на воде: индивидуальное знакомство с Венецией с местным гидом-фотографом
Поучаствовать в фотосессии на фоне разноцветных домов и увидеть основные достопримечательности
Начало: Железнодорожный вокзал Венеции, 11:00
11 июл в 08:00
14 июл в 08:00
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Сказка в сердце Европы: путешествие в Доломитовые Альпы с треккингами
Насладиться красотой горных озёр, подняться на Сецеду и погулять по Венеции
Начало: Аэропорт Венеции, время зависит от времени вашего ...
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Индивидуальный тур по 5 странам: из Италии в Хорватию
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4 июл в 08:00
5 июл в 08:00
€5900 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Туры на пятерых»
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