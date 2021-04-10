Венецианский карнавал

Венецианский карнавал – история и особенности

Главное событий Венеции и один из значимых праздников всей Италии и даже Европы — Венецианский карнавал. Рассказываем о происхождении карнавала, его истории 📖, когда он проводится и почему надевают макси
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Венецианский карнавал
Венецианский карнавал

Венецианский Карнавал, который каждый год проходит в Италии, представляет собой одно из самых ярких событий мирового масштаба. Это событие ждут граждане многих стран и с приближением карнавала стараются попасть в Италию, чтобы стать его непосредственным участником или сторонним наблюдателем. Каждый год подобное карнавальное шествие объединяет тысячи людей. Любой из них стремится окунуться в праздничную сказочную атмосферу. Сама же Венеция почти на 2 недели превращается в настоящую фантастическую реальность.

Точных дат проведения нет, но в основном он проходит с середины февраля до начала марта. Его организуют и проводят непосредственно перед постом. Каждый год это разный временной период. В 2022 году он пришелся на даты с 19 февраля по 1 марта.

История карнавала

Карнавал на площади Сан-Марко, Венеция примерно 1700 г
Карнавал на площади Сан-Марко, Венеция примерно 1700 г

Многие карнавалы мира проводятся уже не одно столетие, так же как и Венецианский, который берет свое начало из Древнего Рима. Ежегодно римляне отмечали такой праздник, как Сатурналий. Это языческое воспоминание Бога Сатурна, который являлся покровителем земледелия. Торжество приходилось на декабрь, в период уборки урожая и зимнего солнцестояния. Само слово "карнавал" переводится, как церемониальная повозка. Именно это подтверждает зарождение празднества в период, когда люди поклонялись идолам и стремились оживить неодушевленные предметы.

В разукрашенных и оформленных колесницах люди возили фигуры разнообразных идолов по городским улицам. Подобным шествием они вымаливали плодородие, избавление от катаклизм, эпидемий и болезней. Извозчики, которые сопровождали колесницы, одевались ярко и весело. Существовало поверье, что у идолов должно быть всегда хорошее настроение, в противном случае они не услышат людей и не реализуют просимое.

Маски на карнавал

Карнавальные маски
Карнавальные маски
Масок много не бывает
Масок много не бывает

Древние греки при праздновании своего праздника, делали все, чтобы стереть социальные статусы и регалии. Надевались маски и карнавальные костюмы. За счет этого сословия становились равными между собой. Простые люди могли вместе со своими хозяевами получать удовольствие от жизни и веселиться.

Ношение масок избавляет также от излишней скромности и стыдливости. Человек вел себя раскованно, не зная, кто находится рядом с ним. На современных карнавалах, проходящих в Венеции, также используются маски. Они являются не только к средством неузнаваемости, но особым украшением. Многие участники карнавала постоянно соревнуются, чей аксессуар красивее.

В Венеции у масок появился еще один дополнительный смысл. Если женщина провела всю ночь вне дома, а мужчина увлекся мимолетным романом, под прикрытием маски они гарантированно избавлялись от пересудов и сплетен. В это время многие венецианцы с этой целью носили маски и вне рамок карнавала. Это продолжалось до тех пор, пока церковные и светские власти не издали указ, запрещающий носить данные аксессуары вне празднества.

Венецианские маски: история и мастер-класс
Венецианские маски: история и мастер-класс
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Венецианская маска — мастер-класс для взрослых и детей
Венецианская маска — мастер-класс для взрослых и детей
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Мастер-класс по изготовлению карнавальной маски
Мастер-класс по изготовлению карнавальной маски
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Первый венецианский Карнавал

Венецианский карнавал начало
Венецианский карнавал начало

Существует три основные гипотезы относительно того, когда был организован первый венецианский Карнавал:

  1. 1094 год. Период, когда было налажено первое торговое сотрудничество между Венецией и Византией. Это праздновалось изысканными яствами, песнями, танцами и нарядами.
  2. 998 год. Пираты увезли венецианских девушек, но молодые люди с смогли их спасти и вернулись счастливо обратно, что стало основой карнавала.
  3. 1162 год. Победа венецианцев над патриархом, захватившим их земли.

Никто точно не знает, какое именно событие легло в основу празднования современного карнавала. Единственное, что известно, узаконено оно было в 1296 году. Именно в этот период сенат Венеции принял решение, что с этих пор последний день перед постом, который совпадает с Православной масленицей, будет временем проведения венецианского карнавала.

Практически сразу с выходом подобного указа празднование приобрело огромный размах и отмечалось с большой роскошью. Люди одевались в карнавальные костюмы, закрывали лица масками. Даже супруги не могли узнать друг друга под ними. Разрешенные в этот период соблазнения, интриги, веселье и кокетство вызывали огромное количество положительных эмоций, тем более, что какие-либо запреты полностью отсутствовали.

Современный карнавал в Венеции

Венецианский карнавал современность
Венецианский карнавал современность
Полёт Ангела на площади Святого Марка
Полёт Ангела на площади Святого Марка

Современное венецианское торжество проводится в полном соответствии с определенными традициями. Вот некоторые из них:

  1. Церемония начинается в Каннареджо – один из районов Венеции.
  2. Ровно в 19:00 по одному из каналов начинают проплывать лодки, в которых музыканты, акробаты, артисты и танцоры показывают свои таланты.
  3. Шествие сопровождается световыми эффектами и музыкой.
  4. Одновременно с шествием открывается огромное количество небольших пунктов питания, предоставляющих возможность отведать венецианскую кухни.

Карнавал продолжается на протяжении 10 дней. За это время у жителей и гостей Венеции появляется возможность принять участие в таких роскошных, ярких, эмоциональных мероприятиях, как:

  1. Праздник Марии. Это особое шествие, в котором 12 девушек, наряженных в старинные костюмы, идут от самой церкви Сан-Пьетро-ди-Кастелло до площади Святого марка. Именно здесь проводится своеобразный конкурс красоты, где выбирается “Мария года”.
  2. Полет Ангела. Здесь девушка, главная героиня примеряет на себя образ ангела, потом по каналу спускается с колокольни, расположенной на площади Святого марка.
  3. В пригороде Венеции, в районе Местра человек, одетый в костюм осла, совершает полет из окна ратуши.

Одновременно с этим проводятся многочисленные конкурсы на лучший костюм и маску. Ежевечерне на протяжении всех 18 дней организуются костюмированные ужины с танцами.

Полезные советы для туристов

Советы желающим посетить Венецианский карнавал
Советы желающим посетить Венецианский карнавал

Приезжая в Венецию на карнавал, заранее изучите расписание мероприятий. Благодаря этому можно везде успеть и не пропустить самые яркие и эмоциональные события. Во время фестиваля стоимость жилья становится выше в несколько раз. Чтобы сэкономить, рекомендуется арендовать комнату или снимать номер в пригороде Венеции. Единственным недостатком подобного варианта является то, что придется тратить немного больше времени на дорогу.

Бывалые туристы и поклонники этого мероприятия советуют выбирать и арендовать апартаменты с кухней. В этом случае можно будет сэкономить еще и на питании в ресторанах, ужины в которых в этот период также стоят довольно дорого. Во время венецианского карнавала необходимо, как можно больше гулять, стараться посетить максимальное количество событий. Тогда незабываемая туристическая поездка будет гарантирована.