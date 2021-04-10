Главное событий Венеции и один из значимых праздников всей Италии и даже Европы — Венецианский карнавал. Рассказываем о происхождении карнавала, его истории 📖, когда он проводится и почему надевают макси

Венецианский карнавал

Венецианский Карнавал, который каждый год проходит в Италии, представляет собой одно из самых ярких событий мирового масштаба. Это событие ждут граждане многих стран и с приближением карнавала стараются попасть в Италию, чтобы стать его непосредственным участником или сторонним наблюдателем. Каждый год подобное карнавальное шествие объединяет тысячи людей. Любой из них стремится окунуться в праздничную сказочную атмосферу. Сама же Венеция почти на 2 недели превращается в настоящую фантастическую реальность.

Точных дат проведения нет, но в основном он проходит с середины февраля до начала марта. Его организуют и проводят непосредственно перед постом. Каждый год это разный временной период. В 2022 году он пришелся на даты с 19 февраля по 1 марта.

История карнавала

Карнавал на площади Сан-Марко, Венеция примерно 1700 г

Многие карнавалы мира проводятся уже не одно столетие, так же как и Венецианский, который берет свое начало из Древнего Рима. Ежегодно римляне отмечали такой праздник, как Сатурналий. Это языческое воспоминание Бога Сатурна, который являлся покровителем земледелия. Торжество приходилось на декабрь, в период уборки урожая и зимнего солнцестояния. Само слово "карнавал" переводится, как церемониальная повозка. Именно это подтверждает зарождение празднества в период, когда люди поклонялись идолам и стремились оживить неодушевленные предметы.

В разукрашенных и оформленных колесницах люди возили фигуры разнообразных идолов по городским улицам. Подобным шествием они вымаливали плодородие, избавление от катаклизм, эпидемий и болезней. Извозчики, которые сопровождали колесницы, одевались ярко и весело. Существовало поверье, что у идолов должно быть всегда хорошее настроение, в противном случае они не услышат людей и не реализуют просимое.

Маски на карнавал

Карнавальные маски Масок много не бывает

Древние греки при праздновании своего праздника, делали все, чтобы стереть социальные статусы и регалии. Надевались маски и карнавальные костюмы. За счет этого сословия становились равными между собой. Простые люди могли вместе со своими хозяевами получать удовольствие от жизни и веселиться.

Ношение масок избавляет также от излишней скромности и стыдливости. Человек вел себя раскованно, не зная, кто находится рядом с ним. На современных карнавалах, проходящих в Венеции, также используются маски. Они являются не только к средством неузнаваемости, но особым украшением. Многие участники карнавала постоянно соревнуются, чей аксессуар красивее.

В Венеции у масок появился еще один дополнительный смысл. Если женщина провела всю ночь вне дома, а мужчина увлекся мимолетным романом, под прикрытием маски они гарантированно избавлялись от пересудов и сплетен. В это время многие венецианцы с этой целью носили маски и вне рамок карнавала. Это продолжалось до тех пор, пока церковные и светские власти не издали указ, запрещающий носить данные аксессуары вне празднества.

Венецианские маски: история и мастер-класс 5 10 отзывов € 60 за чел. Открыть секреты главного символа Венеции и создать традиционную маску под руководством художника Венецианская маска — мастер-класс для взрослых и детей € 90 за чел. Познакомиться с историей карнавала, его главного аксессуара и раскрасить изделие своими руками Мастер-класс по изготовлению карнавальной маски € 40 за чел. Познакомиться с историей великолепного карнавала и смастерить венецианскую маску на свой вкус

Первый венецианский Карнавал

Венецианский карнавал начало

Существует три основные гипотезы относительно того, когда был организован первый венецианский Карнавал:

1094 год. Период, когда было налажено первое торговое сотрудничество между Венецией и Византией. Это праздновалось изысканными яствами, песнями, танцами и нарядами. 998 год. Пираты увезли венецианских девушек, но молодые люди с смогли их спасти и вернулись счастливо обратно, что стало основой карнавала. 1162 год. Победа венецианцев над патриархом, захватившим их земли.

Никто точно не знает, какое именно событие легло в основу празднования современного карнавала. Единственное, что известно, узаконено оно было в 1296 году. Именно в этот период сенат Венеции принял решение, что с этих пор последний день перед постом, который совпадает с Православной масленицей, будет временем проведения венецианского карнавала.

Практически сразу с выходом подобного указа празднование приобрело огромный размах и отмечалось с большой роскошью. Люди одевались в карнавальные костюмы, закрывали лица масками. Даже супруги не могли узнать друг друга под ними. Разрешенные в этот период соблазнения, интриги, веселье и кокетство вызывали огромное количество положительных эмоций, тем более, что какие-либо запреты полностью отсутствовали.

Современный карнавал в Венеции

Венецианский карнавал современность Полёт Ангела на площади Святого Марка

Современное венецианское торжество проводится в полном соответствии с определенными традициями. Вот некоторые из них:

Церемония начинается в Каннареджо – один из районов Венеции. Ровно в 19:00 по одному из каналов начинают проплывать лодки, в которых музыканты, акробаты, артисты и танцоры показывают свои таланты. Шествие сопровождается световыми эффектами и музыкой. Одновременно с шествием открывается огромное количество небольших пунктов питания, предоставляющих возможность отведать венецианскую кухни.

Карнавал продолжается на протяжении 10 дней. За это время у жителей и гостей Венеции появляется возможность принять участие в таких роскошных, ярких, эмоциональных мероприятиях, как:

Праздник Марии. Это особое шествие, в котором 12 девушек, наряженных в старинные костюмы, идут от самой церкви Сан-Пьетро-ди-Кастелло до площади Святого марка. Именно здесь проводится своеобразный конкурс красоты, где выбирается “Мария года”. Полет Ангела. Здесь девушка, главная героиня примеряет на себя образ ангела, потом по каналу спускается с колокольни, расположенной на площади Святого марка. В пригороде Венеции, в районе Местра человек, одетый в костюм осла, совершает полет из окна ратуши.

Одновременно с этим проводятся многочисленные конкурсы на лучший костюм и маску. Ежевечерне на протяжении всех 18 дней организуются костюмированные ужины с танцами.

Полезные советы для туристов

Советы желающим посетить Венецианский карнавал

Приезжая в Венецию на карнавал, заранее изучите расписание мероприятий. Благодаря этому можно везде успеть и не пропустить самые яркие и эмоциональные события. Во время фестиваля стоимость жилья становится выше в несколько раз. Чтобы сэкономить, рекомендуется арендовать комнату или снимать номер в пригороде Венеции. Единственным недостатком подобного варианта является то, что придется тратить немного больше времени на дорогу.