Карнавал – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Карнавал» в Венеции на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Арт прогулка по скрытым шедеврам Венецианской Республики
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Арт прогулка по скрытым шедеврам Венецианской Республики
Начало: ЖД вокзал Санта Лючия
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€45 за человека
Венецианский карнавал или Венеция раньше и сейчас
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Венецианский карнавал или Венеция раньше и сейчас
Начало: По договоренности
Расписание: с 12 февраля по 1 марта
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€120 за экскурсию
Мастер-класс по изготовлению карнавальных масок
1 час
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по изготовлению карнавальных масок
Начало: Riva degli Schiavoni, 4209, 30122 Venezia VE
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€69 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Карнавал»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Арт прогулка по скрытым шедеврам Венецианской Республики
  2. Венецианский карнавал или Венеция раньше и сейчас
  3. Мастер-класс по изготовлению карнавальных масок
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Дворец Дожей
  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Рынок Риальто
  8. Площадь Сан-Марко
  9. Собор Святого Марка
  10. Палаццо Контарини дель Боволо
Сколько стоит экскурсия по Венеции в мае 2025
Сейчас в Венеции в категории "Карнавал" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 120.
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