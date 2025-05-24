Мини-группа
до 1 чел.
Арт прогулка по скрытым шедеврам Венецианской Республики
Начало: ЖД вокзал Санта Лючия
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Венецианский карнавал или Венеция раньше и сейчас
Начало: По договоренности
Расписание: с 12 февраля по 1 марта
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€120 за экскурсию
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по изготовлению карнавальных масок
Начало: Riva degli Schiavoni, 4209, 30122 Venezia VE
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€69 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Карнавал»
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