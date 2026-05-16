Венецианская маска - мастер-класс для взрослых и детей
Познакомиться с историей карнавала, его главного аксессуара и раскрасить изделие своими руками
Карнавальные маски можно купить в Венеции на каждом углу, но гораздо интереснее сотворить сувенир самим! На воркшопе вы узнаете, какой путь прошел карнавал с древнеримского торжества в честь Сатурна до культурного символа города, услышите историю дизайна его атрибутов и под руководством мастера распишете традиционную маску, изготовленную в технике papier mache.
Описание мастер-класса
История карнавала и венецианских масок
На прогулке перед мастер-классом и во время него вы узнаете самое важное из истории Венеции, карнавала и знаменитых венецианских масок. Поговорим о древнеримских истоках праздника, его первоначальном формате и главной идее, заложенной в его символику. Вы увидите самые впечатляющие образцы, узнаете, почему вся Европа приезжала на карнавал в Венецию, а также услышите о современных особенностях его проведения.
Мастер-класс под руководством художника
Маскарера покажет принципы нанесения рисунка на изделия, а пока вы будете создавать свой собственный сувенир, я расскажу о создании традиционного символа венецианского карнавала. Вы узнаете, какой путь прошел этот атрибут со Средних веков до наших дней, как менялся его дизайн, а также об обратной стороне использования карнавальных масок, оставивших особый след в истории Венеции.
В конце мастер-класса я дам вам карту города и отмечу все интересующие вас места для посещения, рестораны «для своих» и уникальные нетуристические места.
Организационные детали
Мастер-класс по росписи маски длится 2 часа. Вы сможете украсить её не только красками, но и перьями, стразами, кружевом — получится венецианское произведение искусства! Стоимость на одного человека — €80. Маску вы забираете себе.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бывшая москвичка, а теперь уже более 20 лет — венецианка. В 10 лет увидела Венецию по телевизору и подумала: теперь у меня есть мечта! Мечта сбылась:) Венеция — в сердце читать дальшеуменьшить
с первого дня. Историк по образованию, не могла не увлечься и историей Венеции.
Теперь я — гид, веду экскурсии на английском и русском. Особенно люблю показывать моим гостям аутентичную, нетуристическую Венецию, где развешано бельё и много секретных очаровательных уголков.
Уверена, что жизни не хватит, чтобы узнать все тайны и секреты этого магического города и его островов, но я стараюсь! Постараюсь передать хотя бы часть моей любви к Венеции и моих знаний вам.
