Карнавальные маски можно купить в Венеции на каждом углу, но гораздо интереснее сотворить сувенир самим! На воркшопе вы узнаете, какой путь прошел карнавал с древнеримского торжества в честь Сатурна до культурного символа города, услышите историю дизайна его атрибутов и под руководством мастера распишете традиционную маску, изготовленную в технике papier mache.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

История карнавала и венецианских масок

На прогулке перед мастер-классом и во время него вы узнаете самое важное из истории Венеции, карнавала и знаменитых венецианских масок. Поговорим о древнеримских истоках праздника, его первоначальном формате и главной идее, заложенной в его символику. Вы увидите самые впечатляющие образцы, узнаете, почему вся Европа приезжала на карнавал в Венецию, а также услышите о современных особенностях его проведения.

Мастер-класс под руководством художника

Маскарера покажет принципы нанесения рисунка на изделия, а пока вы будете создавать свой собственный сувенир, я расскажу о создании традиционного символа венецианского карнавала. Вы узнаете, какой путь прошел этот атрибут со Средних веков до наших дней, как менялся его дизайн, а также об обратной стороне использования карнавальных масок, оставивших особый след в истории Венеции.

В конце мастер-класса я дам вам карту города и отмечу все интересующие вас места для посещения, рестораны «для своих» и уникальные нетуристические места.

Организационные детали

Мастер-класс по росписи маски длится 2 часа. Вы сможете украсить её не только красками, но и перьями, стразами, кружевом — получится венецианское произведение искусства! Стоимость на одного человека — €80. Маску вы забираете себе.