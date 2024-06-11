Маски и скрытые за ними тайны — такая же неотъемлемая часть Венеции, как высокая вода. Давайте попробуем рассмотреть в их ярких красках сложный символизм и многовековую историю. Прогуляемся по городу и поговорим о его карнавальной стороне. А затем отправимся в аутентичную мастерскую, чтобы из уст профессионала узнать, как создаются венецианские маски, и сделать одну для себя.

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

История венецианских масок

До посещения мастер-класса вы прогуляетесь по городу. Узнаете, какую роль в культуре и традициях Венеции играли маски на протяжении многих веков. Разберётесь в их символике и поймёте, для чего устраивались карнавальные представления.

Старинная мастерская

Опытный мастер расскажет вам о различных техниках и материалах, используемых при создании венецианских масок. Объяснит, как работать с гипсом, бумагой-маше, красками и декоративными элементами, которые делают каждую маску неповторимой. Поделится интересными фактами и легендами, связанными с этим древним ремеслом.

Творческий процесс

После теоретической части вы под руководством мастера самостоятельно создадите уникальную маску. Выберете форму, дизайн и цвета, которые отражают вашу индивидуальность, и воплотите свои идеи в жизнь. Не стесняйтесь задействовать фантазию, чтобы придать маске особый шарм и выразить с её помощью ваше настроение!

По окончании мастер-класса вы не только получите ценный опыт, но и заберёте получившийся шедевр с собой.

Организационные детали