Маска, я вас знаю

Прогуляться по Венеции и создать карнавальную маску в старинной мастерской
Маски и скрытые за ними тайны — такая же неотъемлемая часть Венеции, как высокая вода. Давайте попробуем рассмотреть в их ярких красках сложный символизм и многовековую историю. Прогуляемся по городу и поговорим о его карнавальной стороне.

А затем отправимся в аутентичную мастерскую, чтобы из уст профессионала узнать, как создаются венецианские маски, и сделать одну для себя.
Маска, я вас знаю
Маска, я вас знаю
Маска, я вас знаю
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

История венецианских масок

До посещения мастер-класса вы прогуляетесь по городу. Узнаете, какую роль в культуре и традициях Венеции играли маски на протяжении многих веков. Разберётесь в их символике и поймёте, для чего устраивались карнавальные представления.

Старинная мастерская

Опытный мастер расскажет вам о различных техниках и материалах, используемых при создании венецианских масок. Объяснит, как работать с гипсом, бумагой-маше, красками и декоративными элементами, которые делают каждую маску неповторимой. Поделится интересными фактами и легендами, связанными с этим древним ремеслом.

Творческий процесс

После теоретической части вы под руководством мастера самостоятельно создадите уникальную маску. Выберете форму, дизайн и цвета, которые отражают вашу индивидуальность, и воплотите свои идеи в жизнь. Не стесняйтесь задействовать фантазию, чтобы придать маске особый шарм и выразить с её помощью ваше настроение!

По окончании мастер-класса вы не только получите ценный опыт, но и заберёте получившийся шедевр с собой.

Организационные детали

  • Изготовление маски оплачивается отдельно: 1 человек — 160 евро; 2 и больше человек — 80 евро за человека
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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