Прогуляться по Венеции и создать карнавальную маску в старинной мастерской
Маски и скрытые за ними тайны — такая же неотъемлемая часть Венеции, как высокая вода. Давайте попробуем рассмотреть в их ярких красках сложный символизм и многовековую историю. Прогуляемся по городу и поговорим о его карнавальной стороне.
А затем отправимся в аутентичную мастерскую, чтобы из уст профессионала узнать, как создаются венецианские маски, и сделать одну для себя.
До посещения мастер-класса вы прогуляетесь по городу. Узнаете, какую роль в культуре и традициях Венеции играли маски на протяжении многих веков. Разберётесь в их символике и поймёте, для чего устраивались карнавальные представления.
Старинная мастерская
Опытный мастер расскажет вам о различных техниках и материалах, используемых при создании венецианских масок. Объяснит, как работать с гипсом, бумагой-маше, красками и декоративными элементами, которые делают каждую маску неповторимой. Поделится интересными фактами и легендами, связанными с этим древним ремеслом.
Творческий процесс
После теоретической части вы под руководством мастера самостоятельно создадите уникальную маску. Выберете форму, дизайн и цвета, которые отражают вашу индивидуальность, и воплотите свои идеи в жизнь. Не стесняйтесь задействовать фантазию, чтобы придать маске особый шарм и выразить с её помощью ваше настроение!
По окончании мастер-класса вы не только получите ценный опыт, но и заберёте получившийся шедевр с собой.
Организационные детали
Изготовление маски оплачивается отдельно: 1 человек — 160 евро; 2 и больше человек — 80 евро за человека
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 3478 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 г.
С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода в 2022, читать дальше
потому что для нас важно дать внимание и тепло каждому гостю. Мы сохраняем группы камерными, чтобы дарить индивидуальный подход даже на групповой экскурсии. Мы знаем как сложно в чужой стране, поэтому всегда на связи по любым вопросам. В команде только лицензированные гиды.