Полезная информация о Венеции
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Местное время в Венеции
22:3738
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇹 Италия
|Название города
|Венеция
|По-английски
|Venice
|Столица региона
|Венеция является столицей региона
|Население города
|51 298 чел.
|Аэропорты
|Марко Поло VCE, Тревизо TSF
|Часовой пояс
|Europe/Rome
|Средняя высота
|5 м. от уровня моря
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