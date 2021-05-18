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Полезная информация о Венеции

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Местное время в Венеции
22:3738
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇹 Италия
Название городаВенеция
По-английскиVenice
Столица регионаВенеция является столицей региона
Население города51 298 чел.
АэропортыМарко Поло VCE, Тревизо TSF
Часовой поясEurope/Rome
Средняя высота5 м. от уровня моря

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Классическая Экскурсия «Венеция — от площади Сан Марко до Гранд-Канала
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16 отзывов
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Мы встретимся в самом центре Венеции, на площади Сан Марко. Прогуляемся по центру Венеции, мимо изящных дворцов и каналов. Затеряемся на средневековых...
Прогулка на гондоле с серенадой по каналам Венеции
Прогулка на гондоле с серенадой по каналам Венеции
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8 отзывов
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Вы поплывете по каналам на гондоле – уникальном транспорте, которое полностью изготовлено вручную и не видоизменялось с XVIII века. Гондолы очень удоб...
Экскурсия Скрытая Венеция
Экскурсия Скрытая Венеция
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15
за чел.
Добро пожаловать в Венецию! Я выбрала для вас интересный маршрут, не только потому что он связан с историей города, а по образованию я архитектор, а т...
Живая Венеция
Живая Венеция
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Легкая, творческая и душевная прогулка по Венеции в компании оперного певца
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