67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Верона, город с богатой историей и уникальной архитектурой, приглашает вас на экскурсию, которая перенесет вас во времена великих любовных историй и средневековых легенд.Представьте себя героем шекспировской драмы, идя по следам

Ромео и Джульетты, или средневековым путешественником, исследующим тайны древних улиц. Выберите один из двух маршрутов и откройте для себя исторические площади, величественные церкви и тайные уголки Вероны. На Синем маршруте вы узнаете о создании итальянского государства и полюбуетесь фресками на фасаде Дворца Кавали, а также посетите легендарный Дом Джульетты. Красный маршрут раскроет вам секреты Старого замка и пройдет по древнеримской дороге под Аркой Гави. Каждый шаг по этим маршрутам наполнен удивительными открытиями и интересными фактами, которые сделают ваше путешествие по Вероне незабываемым. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто впервые посещает город и желает увидеть все его достопримечательности, получить полезные советы от местного эксперта и научиться ориентироваться по городу

Описание экскурсии

Во время обзорной экскурсии вы прогуляетесь вдоль старинных улиц, услышите самое интересное о жизни города, узнаете удивительные факты о любви Ромео и Джульетты и позабавитесь любопытными историями времен Средневековья. Кроме того, мы научим вас хорошо ориентироваться в городе, а также покажем полезные места. В нашей программе 2 маршрута на ваш выбор. Их календарь можно посмотреть в галерее.

Синий маршрут

На античной площади Бра вы услышите рассказ о том, как создавалось итальянское государство, и узнаете больше о его символах. У Дворца Кавали полюбуетесь фресками на тему астрологии на его фасаде. Церковь Святого Фермо, которую негласно считают самой красивой в городе, впечатлит своей архитектурой. А легендарный Дом Джульетты сразу бросится в глаза и безмолвно расскажет старую, с детства знакомую историю двух влюблённых. Вы также увидите римские Ворота Львов, бывший иезуитский монастырь, Дворец Разума, Римский форум и Площадь Данте. О каждой достопримечательности на нашем пути вы услышите только интересные факты.

Красный маршрут

Вы увидите Старый замок, охранявший подступы к городу, и узнаете об интригах правящей элиты средневековой Вероны. На прогулке по древнеримской дороге под Аркой Гави раскроете, какие приключения здесь происходили! Следом — пройдете через средневековую таможню Ворота Борсари и посетите Биржу шерсти. Также в маршруте Церковь Святой Анастасии и Дом наследников Данте, римский каменный мост, Дом Профессий, Дом Ромео, Балкон Джульетты и Площадь Трав. По ходу прогулки вам встретятся следы великого драматурга — Уильяма Шекспира, а мы расскажем о его важности для Вероны.

Карта и расписание маршрутов — в галерее.

Кому подойдёт прогулка

Тем, кто впервые в Вероне и хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали