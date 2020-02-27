67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Верона окутает вас своим романтичным флёром: её улицы откроют седые легенды, а средневековые постройки будто перенесут в те времена, когда враждовали две легендарные семьи — Монтекки и Капулетти.

Выбирайте один из двух предложенных маршрутов — и вперёд за шармом сказочного итальянского городка!
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на пьяцце Бра
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У этой экскурсии67 отзывов
4.75
Ежедневная прогулка по Вероне
Ежедневная прогулка по Вероне

Что вас ожидает

Во время обзорной экскурсии вы прогуляетесь вдоль старинных улиц, услышите самое интересное о жизни города, узнаете удивительные факты о любви Ромео и Джульетты и позабавитесь любопытными историями времен Средневековья. Кроме того, мы научим вас хорошо ориентироваться в городе, а также покажем полезные места. В нашей программе 2 маршрута на ваш выбор.

Синий маршрут
На античной площади Бра вы услышите рассказ о том, как создавалось итальянское государство, и узнаете больше о его символах. У Дворца Кавали полюбуетесь фресками на тему астрологии на его фасаде. Церковь Святого Фермо, которую негласно считают самой красивой в городе, впечатлит своей архитектурой. А легендарный Дом Джульетты сразу бросится в глаза и безмолвно расскажет старую, с детства знакомую историю двух влюблённых. Вы также увидите римские Ворота Львов, бывший иезуитский монастырь, Дворец Разума, Римский форум и Площадь Данте. О каждой достопримечательности на нашем пути вы услышите только интересные факты.

Красный маршрут
Вы увидите Старый замок, охранявший подступы к городу, и узнаете об интригах правящей элиты средневековой Вероны. На прогулке по древнеримской дороге под Аркой Гави раскроете, какие приключения здесь происходили! Следом — пройдете через средневековую таможню Ворота Борсари и посетите Биржу шерсти. Также в маршруте Церковь Святой Анастасии и Дом наследников Данте, римский каменный мост, Дом Профессий, Дом Ромео, Балкон Джульетты и Площадь Трав. По ходу прогулки вам встретятся следы великого драматурга — Уильяма Шекспира, а мы расскажем о его важности для Вероны.

Кому подойдёт прогулка

Тем, кто впервые в Вероне и хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • Пожалуйста, оденьтесь по погоде и не забудьте захватить бутылочку с водой, зонтик, заряженный телефон, фотоаппарат.
  • На обзорной экскурсии мы не заходим в музеи, магазины и кафе. Мы осматриваем их снаружи и можем рассказать, когда и как можно попасть туда.
  • После экскурсии наш гид ответит на все ваши вопросы о Вероне и подскажет, как добраться до нужных мест в городе.
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
Ежедневная прогулка по Вероне
Ежедневная прогулка по Вероне
Ежедневная прогулка по Вероне
Ежедневная прогулка по Вероне
Ежедневная прогулка по Вероне
Ежедневная прогулка по Вероне
Ежедневная прогулка по Вероне

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура на пьяцце Бра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Элеонора
27 февраля 2020
У нас был Красный маршрут, гид Алёна. Так вышло, что на групповой экскурсии были только мы с мужем, подучилась индивидуальная). Прогулка вышла очень приятной, исторически познавательной. Здорово знакомиться с новым городом через общение с замечательным человеком и профессиональным гидом в одном лице! Благодарим Алёну за экскурсию, рекомендуем!
26 февраля 2020
Отличная экскурсия! Гид Алёна очень интересно преподносит информацию. Узнали много нового и интересного. Всем рекомендую!
25 февраля 2020
Нам было интересно. Евгений очень любит Верону и постарался передать эту любовь нам. Спасибо большое.
24 февраля 2020
Экскурсия была интересной, очень приятно было слушать историю города из уст итальянца, который с присущим итальянцам темпераментом шутил и заинтересовал и взрослых и детей. Спасибо Евгению за интересное путешествие. С уважением, Мария и компания
22 февраля 2020
Мы были в Вероне второй раз, а экскурсию взяли впервые. Очень понравилось, как была организована и проведена . Экскурсовод Алена рассказывала подробно и интересно о самом городе, его знаменитых жителях и обычаях. Город открылся нам с разных сторон, не только как город Ромео и Джульетты. Спасибо за приятные впечатления или особая признательность экскурсоводу Алене.
21 февраля 2020
Прекрасная экскурсия
19 февраля 2020
Спасибо большое за экскурсию по Вероне! Она была очень информативной и интересной!
18 февраля 2020
Евгений прекрасный гид! Спасибо за интересную и познавательную экскурсию!
17 февраля 2020
Отличная экскурсия. Рекомендую всем кто в первые в городе.
16 февраля 2020
Сегодня посетила обзорную экскурсию по Вероне. Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Алёне - настоящему профессионалу своего дела ! Очень интересно рассказывала о городе, его истории, достопримечательностях. Более 2х часов пешей экскурсии пролетели незаметно. У нас был красный маршрут, по исторической части города. Посмотрели все самые знаковые места и даже заглянули в укромные места, скрытые от глаз путешественников. Загадала желание в доме Джульетты по всем традициям этого места, жду исполнения ) всем очень настоятельно рекомендую заказать эту экскурсию! Сэкономите время на знакомство с городом, оставшееся время просто проведёте уже в тех местах, которые захотите побольше посмотреть.
Татьяна
Дата поездки : 16 февраля 2020
Ещё 57 отзывов

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