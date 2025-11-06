67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Свидание с Вероной каждый день

Вас ждет погружение в атмосферу средневековой Вероны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Верона, город с богатой историей и уникальной архитектурой, приглашает вас на экскурсию, которая перенесет вас во времена великих любовных историй и средневековых легенд.

Представьте себя героем шекспировской драмы, идя по следам
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Ромео и Джульетты, или средневековым путешественником, исследующим тайны древних улиц.

Выберите один из двух маршрутов и откройте для себя исторические площади, величественные церкви и тайные уголки Вероны.

На Синем маршруте вы узнаете о создании итальянского государства и полюбуетесь фресками на фасаде Дворца Кавали, а также посетите легендарный Дом Джульетты. Красный маршрут раскроет вам секреты Старого замка и пройдет по древнеримской дороге под Аркой Гави.

Каждый шаг по этим маршрутам наполнен удивительными открытиями и интересными фактами, которые сделают ваше путешествие по Вероне незабываемым.

Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто впервые посещает город и желает увидеть все его достопримечательности, получить полезные советы от местного эксперта и научиться ориентироваться по городу

4.7
165 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные маршруты
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 📚 Интересные факты и легенды
  • 👣 Пешеходная экскурсия
  • 📸 Фотопаузы в красивых местах
  • 🗺 Помощь в ориентации по городу
Свидание с Вероной каждый день
Свидание с Вероной каждый день
Свидание с Вероной каждый день

Что можно увидеть

  • Площадь Бра
  • Дворец Кавали
  • Церковь Святого Фермо
  • Дом Джульетты
  • Ворота Львов
  • Дворец Разума
  • Римский форум
  • Площадь Данте
  • Старый замок
  • Арка Гави
  • Ворота Борсари
  • Биржа шерсти
  • Церковь Святой Анастасии
  • Дом наследников Данте
  • Римский каменный мост
  • Дом Профессий
  • Дом Ромео
  • Балкон Джульетты
  • Площадь Трав

Описание экскурсии

Во время обзорной экскурсии вы прогуляетесь вдоль старинных улиц, услышите самое интересное о жизни города, узнаете удивительные факты о любви Ромео и Джульетты и позабавитесь любопытными историями времен Средневековья. Кроме того, мы научим вас хорошо ориентироваться в городе, а также покажем полезные места. В нашей программе 2 маршрута на ваш выбор. Их календарь можно посмотреть в галерее.

Синий маршрут

На античной площади Бра вы услышите рассказ о том, как создавалось итальянское государство, и узнаете больше о его символах. У Дворца Кавали полюбуетесь фресками на тему астрологии на его фасаде. Церковь Святого Фермо, которую негласно считают самой красивой в городе, впечатлит своей архитектурой. А легендарный Дом Джульетты сразу бросится в глаза и безмолвно расскажет старую, с детства знакомую историю двух влюблённых. Вы также увидите римские Ворота Львов, бывший иезуитский монастырь, Дворец Разума, Римский форум и Площадь Данте. О каждой достопримечательности на нашем пути вы услышите только интересные факты.

Красный маршрут

Вы увидите Старый замок, охранявший подступы к городу, и узнаете об интригах правящей элиты средневековой Вероны. На прогулке по древнеримской дороге под Аркой Гави раскроете, какие приключения здесь происходили! Следом — пройдете через средневековую таможню Ворота Борсари и посетите Биржу шерсти. Также в маршруте Церковь Святой Анастасии и Дом наследников Данте, римский каменный мост, Дом Профессий, Дом Ромео, Балкон Джульетты и Площадь Трав. По ходу прогулки вам встретятся следы великого драматурга — Уильяма Шекспира, а мы расскажем о его важности для Вероны.

Карта и расписание маршрутов — в галерее.

Кому подойдёт прогулка

Тем, кто впервые в Вероне и хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Пожалуйста, оденьтесь по погоде и не забудьте захватить бутылочку с водой, зонтик, заряженный телефон, фотоаппарат
  • На обзорной экскурсии мы не заходим в музеи, магазины и кафе. Мы осматриваем их снаружи и можем рассказать, когда и как можно попасть туда
  • После экскурсии наш гид ответит на все ваши вопросы о Вероне и подскажет, как добраться до нужных мест в городе
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

ежедневно в 15:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€45
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пьяцце Бра
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 93776 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 165 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгений
Свидание можно считать удачным, если оно наполнено хорошим настроением, радостью от встречи, искренним интересом и любовью. Всем этим параметрам соответствовала экскурсия по Вероне с Евгением. Интересные исторические факты, неожиданные и
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яркие детали жизни горожан, о которых может знать только по-настояшеиу любящий и знающий свой город человек, много информации о современной жизни веронцев, а также о жизни древней Вероны - всё это органично соединялось в экскурсии. Очень понравился открытая, дружеская манера общения Евгения и отличный русский язык.

Свидание можно считать удачным, если оно наполнено хорошим настроением, радостью от встречи, искренним интересом и любовью.
Свидание можно считать удачным, если оно наполнено хорошим настроением, радостью от встречи, искренним интересом и любовью.
Свидание можно считать удачным, если оно наполнено хорошим настроением, радостью от встречи, искренним интересом и любовью.
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Ольга
Наш гид Евгений, один из лучших гидов, с которым нам доводилось встречаться, прогулка с ним позволила нам многое узнать о городе, о истории, о людях в прошлые и современные времена, благодаря живому рассказу мы полюбили Верону, увидели все значимые места, узнали много интересных исторических фактов и наша прогулка пролетела незаметно! Спасибо огромное за чудесный, познавательный день!
Наш гид Евгений, один из лучших гидов, с которым нам доводилось встречаться, прогулка с ним позволила
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Elena
Верона очень красивый и исторически богатый город. Большое спасибо гиду Евгению за то, что дал нам возможность прикоснуться и познать наследие такого интересного места. Эрудированность и обширные знания гида помогли
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лучше понять природу города и его корней. Евгений большой профессионал, обладающий глубокими знаниями в области истории, архитектуры, литературы, которыми он с нами с удовольствием поделился. Ответил на все интересующие нас вопросы Браво Евгений. Это замечательный опыт который я могу порекомендовать многим.

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И
Плохая организация. Трудно было найти экскурсовода - он не соответствовал описанию. На вопрос "почему" сказали "мы уже давно не вешаем таблички на грудь". И при этом экскурсовод не соответствовал описанию. Нашёл меня сам во время громкого и неприятного разговора с организаторами.
Международная команда гидов
Международная команда гидов
Ответ организатора:
Спасибо, что поделились впечатлением — для нас это действительно важно.

Сожалеем, что у вас возникли сложности с поиском гида — комфортная и понятная встреча с группой является важной частью экскурсии.
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T
Спасибо огромное Tripster и Евгению за отличную экскурсию по Вероне! так как мы попали в низкий сезон-нам повезло что не было много народа, забронировали экскурсию за день вперед, наачитавшись отзывов
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про удобное время пешеходной экскурсии- всего 2 часа и "веселого" экскурсовода:) Действительно, Евгений оказался прекрасным расссказчиком, экскурсия была живой, нескучной, с шутками, веронским юмором, упоминанием традиций, некоторыми неизбитыми рекомендациями, с отлично продуманным маршрутом, который включал наиболее интересные места и достопримечательности! Оказалось, что у Евгения еще и профильное образование, что еще более повышает ценность его как рассказчика и подачу материала!
Однозначно, будем контактировать Трипстер и проситься к Евгению на экскурсию в случае повторного маршрута, так как планирую вернуться в Верону с подростком и так как не попали внутрь Арены из-за реставрационных работ. А также если также организованы и подаются экскурсии в других городах- будем с радостью с вами ходить еще:)
Спасибо!

Спасибо огромное Tripster и Евгению за отличную экскурсию по Вероне! так как мы попали в низкий
Спасибо огромное Tripster и Евгению за отличную экскурсию по Вероне! так как мы попали в низкий
Спасибо огромное Tripster и Евгению за отличную экскурсию по Вероне! так как мы попали в низкий
Спасибо огромное Tripster и Евгению за отличную экскурсию по Вероне! так как мы попали в низкий
Спасибо огромное Tripster и Евгению за отличную экскурсию по Вероне! так как мы попали в низкий
Спасибо огромное Tripster и Евгению за отличную экскурсию по Вероне! так как мы попали в низкий
Спасибо огромное Tripster и Евгению за отличную экскурсию по Вероне! так как мы попали в низкий
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Mariia
Сегодня были на экскурсии с гидом Евгением. Нам повезло, и мы с мужем были единственными.
Экскурсия получилась просто фантастическая - Евгений провел ее в формате «прогулки с друзьями»
- было очень интересно
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и легко слушать, отлично провели время! Евгений рассказывал не только про историю города со времен первых веков, но и уделил время интересным фактам про характерные черты и обычаи самих жителей Вероны. И, конечно же, раскрыл всю правду о знаменитой пьесе «Ромео и Джульетта» (мы были в шоке!).

На экскурсии посмотрели очень много мест, незаметных простому туристу. Закончили даже немного позже - ведь хотелось насладиться сполна!

Спасибо Евгению за его замечательный подход! Рекомендуем каждому, кто хочет действительно окунуться в атмосферу одного из самых романтичных городов мира!

Сегодня были на экскурсии с гидом Евгением. Нам повезло, и мы с мужем были единственными.
Сегодня были на экскурсии с гидом Евгением. Нам повезло, и мы с мужем были единственными.
Сегодня были на экскурсии с гидом Евгением. Нам повезло, и мы с мужем были единственными.
Сегодня были на экскурсии с гидом Евгением. Нам повезло, и мы с мужем были единственными.
Сегодня были на экскурсии с гидом Евгением. Нам повезло, и мы с мужем были единственными.
Сегодня были на экскурсии с гидом Евгением. Нам повезло, и мы с мужем были единственными.
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Входит в следующие категории Вероны

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