Экскурсии проходящие только летом в Вероне

Найдено 28 экскурсий в категории «Летние» в Вероне на русском языке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Вероной - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
39 отзывов
Знакомство с Вероной: история, архитектура и легенды в одной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, пройдитесь по следам Ромео и Джульетты и исследуйте уникальные исторические памятники
Начало: На Portoni Bra
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
40 за человека
Верона от А до Я
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
213 отзывов
Верона от А до Я: Индивидуальное путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
190 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Вероне
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
128 отзывов
Ежедневная прогулка по Вероне: Ромео и Джульетта, средневековые легенды
Вас ждет погружение в атмосферу средневековой Вероны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На пьяцце Бра
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Верона сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: У фонтана на площади Бра напротив Арены
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 6 чел.
Искусство Вероны - арт-прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Искусство Вероны - арт-прогулка
Исследовать город с искусствоведом и найти римскую Верону, фрески Фальконетто и удивительные улочки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Увлекательная квест-экскурсия по Вероне для детей с гидом-педагогом
Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
139 за всё до 5 чел.
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Начало: Возле Арена-ди-Верона
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
129 за всё до 5 чел.
«Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
«Влюбленный Шекспир»: экскурсия по следам Ромео и Джульетты в Вероне
Погрузитесь в мир великой любви Ромео и Джульетты, исследуя средневековую Верону в уникальной экскурсии
Начало: PIAZZA BRA
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
259 за всё до 5 чел.
Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Вкус Италии: секреты Amarone и винные традиции Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по винным погребам Вероны, где каждый глоток раскрывает историю и традиции местных вин
Начало: ВЕРОНА. STATUA Vittorio Emanuele II
Завтра в 11:00
12 июня в 09:00
599 за всё до 3 чел.
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты: путешествие из Вероны
Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь неповторимыми пейзажами и вкусом изысканных вин на этой эксклюзивной экскурсии
Начало: на ж/д станции г. Ровато
15 июля в 09:30
16 июля в 09:30
от 180 за всё до 7 чел.
Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
🚤 На катере
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Озеро Гарда из Вероны: незабываемое путешествие Lа Dolce Vita
Погрузитесь в атмосферу итальянской жизни с экскурсией на Озеро Гарда. Природа, катер и гастрономия ждут вас
Начало: Верона
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
539 за всё до 3 чел.
Винный тур: Soave - вино любви
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Винный тур Soave: путешествие по виноградникам Вероны
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по виноградникам Soave, где вас ждут уникальные впечатления и незабываемые вкусы
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
588 за всё до 3 чел.
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Уникальное путешествие из Вероны в Сирмионе: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья и красоты природы во время экскурсии из Вероны в Сирмионе. Вас ждут незабываемые впечатления
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
380342 за всё до 4 чел.
Роскошные виллы Венето
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Роскошные виллы Венето и архитектурное наследие Палладио
Погрузитесь в мир великолепия и красоты архитектуры Возрождения с экскурсией по виллам Палладио в окрестностях Вероны
Начало: Statua Vittorio Emanuele II
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
490 за всё до 3 чел.
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню
Научиться понимать вино и раскрыть секреты Амароне
Начало: У здания Gran Guardia
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
260 за всё до 3 чел.
Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Групповая экскурсия: Хайкинг по Доломитовым Альпам с отправлением из Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по Доломитовым Альпам, где каждый шаг открывает виды, достойные лучших фотографий
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
350 за всё до 3 чел.
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
День гедониста в Вероне: вина, закуски и природа
Откройте для себя уникальные вкусы Вероны на экскурсии, где вас ждут дегустации вина, сыра и оливкового масла, а также посещение заповедника
Начало: В Арбиццано или по договорённости
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 360 за всё до 4 чел.
Кастельвеккио: средневековый замок и картинная галерея
Индивидуальная
2.5 часа
Кастельвеккио Верона: путешествие в средневековье и искусство
Погрузитесь в историю и искусство Вероны с экскурсией по замку Кастельвеккио и его картинной галерее
Начало: У музея Кастельвеккио
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
200 за всё до 10 чел.
Вкусная и интересная Верона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Вкусная и интересная Верона: от исторических памятников до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу Вероны: от балкона Джульетты до захватывающих видов с холма Святого Петра
Начало: На центральной площади Piazza delle Erbe
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
180 за всё до 8 чел.
Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Вкусная Верона: погружение в мир итальянской кухни и вин
Познакомьтесь с кулинарными традициями Вероны, посетив 4 уникальных ресторана и овощную лавку в компании знающего гида
Начало: У ворот Портони-делла-Бра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
180 за всё до 10 чел.
Из Вероны в долину Вальполичелла - в гости к семье виноделов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Верона и Вальполичелла: уникальная встреча с мастерами виноделия
Погрузитесь в мир итальянского виноделия, встретившись с семьей виноделов третьего поколения в живописной долине Вальполичелла
Начало: В винном магазине в Вероне
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Магия вечерней Вероны
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Магия вечерней Вероны
Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории
Начало: Недалеко от музея-лапидария Маффеи
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
150135 за всё до 6 чел.
Оперная Верона: за кулисами с Марией Каллас
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Оперная Верона: за кулисами с Марией Каллас
Погрузитесь в мир оперы и истории Марии Каллас на индивидуальной экскурсии по Вероне. Узнайте тайны Арены-ди-Верона и посетите любимые места певицы
Начало: У амфитеатра Арена-ди-Верона
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
169 за всё до 10 чел.
Литературная Верона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Литературная Верона: экскурсия по следам великих писателей
Верона - город любви и вдохновения. На экскурсии вы узнаете о местах, вдохновлявших Данте, Гёте и Диккенса, а также посетите знаменитые дома Джульетты и Ромео
Начало: На площади Бра
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
219 за всё до 9 чел.
Рафтинг на реке Адидже: по волнам истории Вероны
Индивидуальная
3.5 часа
Рафтинг на реке Адидже: по волнам истории Вероны
Погрузитесь в историю Вероны с водной глади реки Адидже, наслаждаясь архитектурными шедеврами и природными красотами с уникального ракурса
Начало: У моста Скалигеров
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
299 за всё до 10 чел.
Must-see места Вероны - для эффектных кадров
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Must-see места Вероны - для эффектных кадров
Пройти по самому фотогеничному маршруту, слушая интересные факты о городе
Начало: на Piazza Bra
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180162 за всё до 6 чел.
Делла Скала - могучие правители Вероны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Делла Скала - могучие правители Вероны
Узнать, почему коренные жители с гордостью называют Верону городом Скалигеров
Начало: На площади Трав
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 6 чел.
Интерактивный квест «В поисках сонета Шекспира»
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
Интерактивный квест «В поисках сонета Шекспира» в Вероне
Погрузитесь в мир Шекспира на улицах Вероны. Выполняйте задания, посещайте исторические места и найдите потерянный сонет. Незабываемое приключение ждёт вас
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    Верона сквозь века
    Инесса молодец! И не только в запланированной экскурсии…, помогла со многими непонятными вопросами… В общем, рекомендую всем…
  • S
    Slobodsky
    2 июня 2024
    Знакомство с Вероной - в мини-группе
    Потрясающе интересная экскурсия со знающим, харизматичным и эрудированным гидом (Евгений). В нашем случае группа состояла из меня и мужа, т. ч. фактически мы получили частную экскурсию за 80€. Горячо рекомендую
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Из Вероны - в Сирмионе и обратно
    Мы провели незабываемый день на озере Гарда благодаря экскурсоводу Дарье. Она с утра забрала нас на машине с гостиницы и
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    мы с комфортом доехали до Сирмионе, пока не было толп туристов. Мы с удовольствием прошлись по улицам города, покатались на кораблике и узнали много нового и интересного. Спасибо огромное Дарье за тщательно продуманную программу, интересные истории и полное сопровождение во время всей экскурсии. Очень милая, вежливая и грамотная девушка. С удовольствием обратимся к Дарье в следующий раз.

  • К
    Ксения
    31 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Вероне
    Прекрасная экскурсия от Евгения, рассказал много интересного, получили удовольствие, спасибо!
  • А
    Алена
    28 мая 2024
    Знакомство с Вероной - в мини-группе
    Экскурсия хорошая для первого знакомства с городом. Вот прям яркого впечатления не осталось, но было приятно. У меня на 2
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    часа поезд опоздал, я минут на 15 на экскурсию опоздала, но меня подождали. Была мини группа 3 человека. Из минусов - фото в самых лучших локациях было для ускорения процесса сделано на телефон экскурсовода по предложению самой Дарьи, переслать мне получилось только с очень низким разрешением. Эх, надо было на свой телефон делать.

  • N
    Nika
    28 мая 2024
    Верона сквозь века
    Мы очень рады, что мы выбрали тур по Вероне с Инессой! С ней мы открыли дополнительные оттенки и недостающие кусочки
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    пазла об этом очаровательном городе и он раскрылся нам с других ракурсов. От всего сердца благодарим Инессу от всей нашей международной компании: Матин из Баку, Майя из Словении, Ника из Словении, Таня и Игорь из России. Мы уже скучаем по вам! Спасибо так же за отдельную рекомендацию по винам региона!

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Знакомство с Вероной - в мини-группе
    Очень хорошая ознакомительная экскурсия по городу. Прекрасно для первого знакомства с Вероной! Еще раз большое спасибо!:)
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
    Рекомендуем! Уникальная подача материала. Теперь нам несложно отличить строение 3 века от 16 века. БРАВО! 😀🙏
  • К
    Константин
    24 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Вероне
    Спасибо Евгению за наполненую, увлекательно прогулку по Вероне. Шёл дождь, но он заставил нас его не замечать.
  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Верона сквозь века
    Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Экскурсия совмещала в себе и историческую информацию, и красивые места для
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    фотографий. Инесса прекрасный рассказчик и знаток Вероны. Узнали и увидели много классных мест, о которых не было информации в путеводителе. Было интересно как взрослым, так и ребенку. Отдельное спасибо за советы куда отправиться дальше, все понравилось.

    Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Экскурсия совмещала в себе и историческую информациюСпасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Экскурсия совмещала в себе и историческую информацию

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Летние»

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Какие места ещё посмотреть в Вероне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Дом Джульетты
Сколько стоит экскурсия по Вероне в июне 2024
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