3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Искусство Вероны — арт-прогулка

Исследовать город с искусствоведом и найти римскую Верону, фрески Фальконетто и удивительные улочки

Nonna
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Nonna – ваш гид
Каждый город — своего рода матрешка.

Чтобы прочувствовать атмосферу Вероны, мы обсудим ее градостроительство, архитектуру, скульптуру и изобразительное искусство.

Я покажу главные достопримечательности, обращу внимание на необычные детали декора фасадов и поделюсь тайными знаниями искусствоведа!
150 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Искусство Вероны — арт-прогулка
Искусство Вероны — арт-прогулка

Что вас ожидает

Римская Верона
Исторический центр Вероны был заложен древнеримской жреческой коллегией авгуров. Зачем древние маги-ученые строили город по полету птиц и как «Врата Италии» выглядели много веков назад — расскажу на прогулке. Вы увидите основные составляющие римского города: форум на площади Трав, руины римских стен и терм, въездные ворота, арену и ее титаническую кладку. Я поделюсь непростой судьбой Триумфальной Арки Гави, проведу к римской заставе Порта-Борсари и покажу археологическую зону.

Искусство, культура, архитектура
Я расскажу об особенностях средневековой готики и венецианского стиля, обращу ваше внимание на удивительные фрески аристократических дворцов на Корсо Кавур. Мы остановимся у знаковых скульптурных памятников и поговорим об истории их создания, персонажах, которым они посвящены, аллегориях и иконографии эпохи северного Возрождения. Осмотрим замок Кастельвеккио и обсудим его особенности после реконструкции, выполненной Карло Скарпа. Вы минуете самую старую церковь региона Венето, церковь Святого Лавренития в романском стиле и Святого Матфея, а также пройдетесь по улице «средневековых туалетов». Колодец любви, дом Маццанти и дома Джульетты и Ромео, башня Ламберти, готическое кладбище Скалигеров и многое другое — я охотно поделюсь многолетними наработками и покажу Верону с неожиданного ракурса!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега-искусствовед
  • Посещение музеев не предполагается
  • Дополнительных расходов нет
Искусство Вероны — арт-прогулка
Искусство Вероны — арт-прогулка
Искусство Вероны — арт-прогулка
Искусство Вероны — арт-прогулка
Искусство Вероны — арт-прогулка
Искусство Вероны — арт-прогулка
Искусство Вероны — арт-прогулка
Искусство Вероны — арт-прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nonna
Nonna
Добрый день! Меня зовут Нонна, я — гид с лицензией. Я провожу экскурсии по городам северной Италии, так как сама увлечена историей искусства. Для меня быть гидом — значит постоянное самосовершенствование и неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда я задумываюсь над созданием экскурсионных маршрутов, всегда хочу показать моим туристам что-то новое и неизведанное, рассказать оригинальные истории. Кроме общедоступных достопримечательностей, я стараюсь открыть нетуристическую жизнь города, его истинное лицо и атмосферу. Например, зайти во внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило свое течение. Мои экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейной паре с детьми и утонченным гурманам. Добро пожаловать, Италия ждет вас!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Экскурсия прошла отлично, всем рекомендую гида и несмотря на информацию о вирусе, в Вероне очень спокойно и красиво
23 февраля 2020
Интересные факты и общая информативность на хорошем уровне, с нами были маленькие дети но 3 часа пролетели на одном дыхании.
15 февраля 2020
Прекрасная экскурсия и гид Алёна. Если ещё буду в Вероне, обращусь непременно только к Алёне и Нонне. Рекомендую всем!

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