3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Каждый город — своего рода матрешка. Чтобы прочувствовать атмосферу Вероны, мы обсудим ее градостроительство, архитектуру, скульптуру и изобразительное искусство. Я покажу главные достопримечательности, обращу внимание на необычные детали декора фасадов и поделюсь тайными знаниями искусствоведа!

Описание экскурсии

Римская Верона

Исторический центр Вероны был заложен древнеримской жреческой коллегией авгуров. Зачем древние маги-ученые строили город по полету птиц и как «Врата Италии» выглядели много веков назад — расскажу на прогулке. Вы увидите основные составляющие римского города: форум на площади Трав, руины римских стен и терм, въездные ворота, арену и ее титаническую кладку. Я поделюсь непростой судьбой Триумфальной Арки Гави, проведу к римской заставе Порта-Борсари и покажу археологическую зону.

Искусство, культура, архитектура

Я расскажу об особенностях средневековой готики и венецианского стиля, обращу ваше внимание на удивительные фрески аристократических дворцов на Корсо Кавур. Мы остановимся у знаковых скульптурных памятников и поговорим об истории их создания, персонажах, которым они посвящены, аллегориях и иконографии эпохи северного Возрождения. Осмотрим замок Кастельвеккио и обсудим его особенности после реконструкции, выполненной Карло Скарпа. Вы минуете самую старую церковь региона Венето, церковь Святого Лавренития в романском стиле и Святого Матфея, а также пройдетесь по улице «средневековых туалетов». Колодец любви, дом Маццанти и дома Джульетты и Ромео, башня Ламберти, готическое кладбище Скалигеров и многое другое — я охотно поделюсь многолетними наработками и покажу Верону с неожиданного ракурса!

Организационные детали

Как проходит экскурсия