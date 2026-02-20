3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Исторический центр Вероны был заложен древнеримской жреческой коллегией авгуров. Зачем древние маги-ученые строили город по полету птиц и как «Врата Италии» выглядели много веков назад — расскажу на прогулке. Вы увидите основные составляющие римского города: форум на площади Трав, руины римских стен и терм, въездные ворота, арену и ее титаническую кладку. Я поделюсь непростой судьбой Триумфальной Арки Гави, проведу к римской заставе Порта-Борсари и покажу археологическую зону.
Искусство, культура, архитектура
Я расскажу об особенностях средневековой готики и венецианского стиля, обращу ваше внимание на удивительные фрески аристократических дворцов на Корсо Кавур. Мы остановимся у знаковых скульптурных памятников и поговорим об истории их создания, персонажах, которым они посвящены, аллегориях и иконографии эпохи северного Возрождения. Осмотрим замок Кастельвеккио и обсудим его особенности после реконструкции, выполненной Карло Скарпа. Вы минуете самую старую церковь региона Венето, церковь Святого Лавренития в романском стиле и Святого Матфея, а также пройдетесь по улице «средневековых туалетов». Колодец любви, дом Маццанти и дома Джульетты и Ромео, башня Ламберти, готическое кладбище Скалигеров и многое другое — я охотно поделюсь многолетними наработками и покажу Верону с неожиданного ракурса!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведу я или моя коллега-искусствовед
Посещение музеев не предполагается
Дополнительных расходов нет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваша команда гидов в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 766 туристов
Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над созданием экскурсионных маршрутов, всегда хотим читать дальшеуменьшить
показать гостям что-то новое и оригинальное. Кроме известных мест, открываем нетуристическую жизнь городов, их истинное лицо и атмосферу. Например, внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило своё течение. Наши экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейным парам с детьми и утончённым гурманам. Добро пожаловать, Италия ждёт вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
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1
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Владимир
Очень информативно! Много деталей об истории города. Посетили много неочевидных мест, например, римские руины спрятанные в подвале магазина одежды или переулки с красивыми фресками.
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А
Алекс
Экскурсию провел Евгений. Он итальянец с прекрасным свободным русским языком. Человек с юмором и провел экскурсию в дружеской атмосфере. Очень легко воспринималась информация, который было много. Очень хорошо знает материал и рассказал и показал много интересных двориков и вещей, которые известны только местным. Очень советую.
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М
Михаил
Замечательная, лёгкая и познавательная экскурсия! Интересные локации! Масса впечатлений! Время пролетело незаметно! Надеемся вернуться в Верону и продолжить знакомство с городом, в компании с Евгением.
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О
Ольга
Арт-прогулка с Дашей по Вероне превзошла все наши ожидания! Несмотря на дождливую погоду, благодаря высокому профессионализму гида, ее разносторонним знаниям в области истории, культуры, искусства, литературы, местной кулинарной традиции 4 читать дальшеуменьшить
часа пролетели как одно мгновение. А самое главное, во всех словах Даши сквозила огромная любовь к этому городу, которой удалось заразить и нас, побудить перечитать «Божественную комедию» великого Данте, наметить следующую поездку для посещения Веронской оперы и пр. Мой сын 20 лет (не большой любитель экскурсий) впервые в жизни слушал гида с неподдельным интересом, задавал множество вопросов. Если хотите получить незабываемые впечатления от Вероны, однозначно рекомендуем Дашу в качестве гида! Она не только обладает глубокими знаниями, но и является очень эмпативным человеком, чувствуется, что материал и маршрут экскурсии адаптируется под конкретную группу. Вместо запланированных 2-х часов, видя наш интерес и желание узнать больше о городе, гид провела нам 4-х часовую экскурсию! Огромная благодарность и пожелание дальнейших успехов! ❤️
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Т
Татьяна
Мы давно с мужем мечтали побывать в Вероне и наконец-то мечта сбылась! Нам очень понравилась экскурсия "Искусство Вероны- арт прогулка", которую нам провела замечательнейшый и высокопрофессионалый гид Нонна. Она безумно влюблена читать дальшеуменьшить
в свое дело. Она очень интересно и увлекательно рассказала о городе, о его истории, о его традициях, архитектуре и конечно же об искусстве,о судьбах,некоторых персонажей живших в Вероне. Время пролетело настолько быстро и незаметно и было так жаль расставаться. Нонна прекрасный, высокообразованный человек с замечательный чувством юмора. Утешало только то, что на следующий день у нас была намечена с ней экскурсия в Мантуе.
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Елена
С Нонной чувствуешь себя в Италии как дома! Не знаю, как можно гулять по Вероне без гида, где каждый малозаметный камень готов поведать тебе потрясающую историю, но молчит, если нет читать дальшеуменьшить
рядом знающего человека. Нонна знает много занимательных историй, внимательна к деталям, хороший рассказчик. Мы Нонной не только осмотрели центр города, но и попробовали самое вкусное мороженое Вероны и жареные каштаны, поговорили о местных нравах. Я узнала, какое вино надо обязательно попробовать в Вероне, где можно вкусно поужинать, куда ещё поехать недалеко, что купить. И вообще я словно в тратила свою близкую подругу в далеко стране! Всем советую.
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