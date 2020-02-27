27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

В гостях у Джульетты

Прогулка начнется на площади Бра, где я расскажу историю Арены — одного из старейших амфитеатров мира. Проходя по древней улице Мадзини, вы заглянете во дворик к Джульетте и узнаете, насколько достоверен был Шекспир в описании Вероны и бушующих страстей между кланами Монтекки и Капулетти. А еще — какое отношение к «Ромео и Джульетте» имеет Данте.

Старейшие городские площади

Вы посетите площадь делле Эрбе, откуда начиналось строительство города, и рассмотрите расположенные на ней достопримечательности: башню Ламберти, фонтан Веронской Мадонны и колонну с крылатым львом. Я расскажу, как Верона связана с Венецией, раскрою происхождение слова «гетто», покажу Костяную арку и дома, расписанные фресками XVII века. На площади Сеньоров вы увидите памятник Данте — он жил в Вероне в начале XIV века при дворе Кангранде Скалигера. Услышите о могущественной династии Скалигеров и о том, какое отношение она имеет к миланскому театру Ла-Скала.

Прогулка по набережной

Я покажу вам дом Ромео и раскрою тайну мистических арок. Далее вы отправитесь на набережную Адидже, по пути заглянув в готическую церковь святой Анастасии. Полюбуетесь холмом святого Петра у стремительных вод реки, а также услышите о первых местных поселениях и строительстве древнего Каменного моста.