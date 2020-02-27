27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать об истории, архитектуре города и менталитете его жителей на насыщенной обзорной экскурсии

Инесса
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Инесса – ваш гид
Вы увидите все главные достопримечательности Вероны: площади Бра, делле Эрбе и Синьории, дома Ромео и Джульетты, церковь Сан-Джованни-ин-Фонте.

Погуляете по набережной реки Адидже и услышите о проблемах и радостях простых итальянцев.
130 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Бра
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У этой экскурсии27 отзывов
4.85
Верона сквозь века
Верона сквозь века

Что вас ожидает

В гостях у Джульетты
Прогулка начнется на площади Бра, где я расскажу историю Арены — одного из старейших амфитеатров мира. Проходя по древней улице Мадзини, вы заглянете во дворик к Джульетте и узнаете, насколько достоверен был Шекспир в описании Вероны и бушующих страстей между кланами Монтекки и Капулетти. А еще — какое отношение к «Ромео и Джульетте» имеет Данте.

Старейшие городские площади
Вы посетите площадь делле Эрбе, откуда начиналось строительство города, и рассмотрите расположенные на ней достопримечательности: башню Ламберти, фонтан Веронской Мадонны и колонну с крылатым львом. Я расскажу, как Верона связана с Венецией, раскрою происхождение слова «гетто», покажу Костяную арку и дома, расписанные фресками XVII века. На площади Сеньоров вы увидите памятник Данте — он жил в Вероне в начале XIV века при дворе Кангранде Скалигера. Услышите о могущественной династии Скалигеров и о том, какое отношение она имеет к миланскому театру Ла-Скала.

Прогулка по набережной
Я покажу вам дом Ромео и раскрою тайну мистических арок. Далее вы отправитесь на набережную Адидже, по пути заглянув в готическую церковь святой Анастасии. Полюбуетесь холмом святого Петра у стремительных вод реки, а также услышите о первых местных поселениях и строительстве древнего Каменного моста.

Верона сквозь века
Верона сквозь века
Верона сквозь века
Верона сквозь века
Верона сквозь века
Верона сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Бра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Инесса
Инесса
Ciao a tutti, привет всем! Меня зовут Инесса, я профессиональный гид и переводчик. В Италии живу с 1998 года, люблю эту страну и хорошо знаю ее культуру, традиции и кухню. Мои хобби: концерты, выставки, путешествия, спорт, кинология (у меня 2 милых создания породы Кавалер Кинг), кухни народов мира и, конечно, итальянское вино! С радостью покажу вам Верону и поделюсь ценными советами местного жителя: где вкусно поесть, повеселиться, отдохнуть и куда съездить на шопинг. До встречи!
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Инесса сделала нам потрясающую экскурсию в Вероне. И посоветовала чудесный ресторан для обеда, который мы бы сами точно не нашли (божественная итальянская кухня по вполне приемлемому ценнику). Все очень понравилось и захотелось вернуться еще, чтобы посетить с ней озеро Гарда и винные погреба ))) рекомендую Инессу как отличного экскурсовода!
25 февраля 2020
Выше всяческих похвал!!! Нам очень понравилось!!!
Замечательный ГИД ИНЕССА, прекрасный город Верона, погода была супер.
Экскурсия прошла на одном дыхании с множеством интересных исторических фактов, осмотром достопримечательностей и подробным описанием современных традиций города Вероны.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
19 февраля 2020
Экскурсия по Вероне прошла познавательно и интересно! Инесса, замечательный, солнечный человек и гид!!! Так как мы в Вероне первый раз, то было множество вопросов, на которые Инесса всегда находила ответы! Спасибо за это огромное!!! Маршрут продуман до мелочей и построен таким образом, что захватывает основные достопримечательности города. Получили много позитивных эмоций, которые оставили самые хорошие впечатления о Вероне и желание вернуться вновь!! Рекомендуем всем!!!
6 февраля 2020
В компании Инессы время прошло увлекательно и незаметно, город Верона сразу заиграл новыми увлекательными фактами и событиями.
Инесса подстроилась под наш состав из 2 взрослых и 2 детей, и прогулка по Вероне прошла легко и познавательно
Анна
26 января 2020
Спасибо Инессе за прекрасную прогулку. Много раз были в Вероне и никогда не брали гида. В этот раз решили взять экскурсию и не пожалели. Во-первых мы узнали много интересного и полезного о тех местах, по которым проходили сами много раз. Во-вторых мы случайно нашли православный храм и часовню (рядом с ареной) в центре Вероны и позже уже сами посетили службу! Информация от Инессы была объёмная, но доступная для восприятия и главное многое запомнилось. И в конце Инесса порекомендовала нам прекрасный ресторан рядом с ареной. Вернемся туда еще! Инессе спасибо!!! за проведенное совместное время!!!
8 января 2020
Добротная обзорная экскурсия по Вероне от Инессы. Все самые яркие достопримечательности освещены, необычные и неочевидные достопримечтальности затронуты. Прогулка длилась гораздо дольше запланированного и отпущенного нам времени, что очень приятно. Инесса никуда не торопилась и не "свернула" рассказ ровно по прошествии 2.5 часов, а довела его до логического конца. Остались теплые впечатления о городе!
8 января 2020
Очень интересная экскурсия, Инесса хороший гид с богатым опытом и знаниями, провела увлекательный поход по центру Вероны, за небольшое время экскурсии показала очень много интересных мест. Всем рекомендуем. Спасибо за новые впечатления и удовольствие от знакомства с Вероной
25 декабря 2019
Экскурсия прекрасная! Инесса хороший рассказчик и владеет огромным количеством информации, что позволяет отклоняться на разные темы в ходе экскурсии - в зависимости от интересов слушателей. Мы очень хорошо погуляли по центру Вероны, совершенно не устали (хотя с нами была мама больше 80 лет), потому что было интересно слушать и экскурсия была грамотно спланирована. Потом, когда мы уже гуляли сами, в голове легко всплывала нужная информация о городе, так что начать с такой экскурсии очень полезно! Рекомендуем!
24 декабря 2019
Инесса глубоко владеет тематикой, экскурсия была хорошо организована, мы посетили основные достопримечательности и 2.5 часа пролетели незаметно! Мы были приятно удивлены мощным историческим и культурным пластом в маленькой Вероне, который помогла нам вскрыть Инесса. Настоятельно всем рекомендуем!
8 декабря 2019
Прекрасная экскурсия! Инесса большая умница! Нашему семейству очень понравилось, а сравнивать есть с чем... Рекомендуем! Семейство Петровых-Мизиных.
Ещё 17 отзывов

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