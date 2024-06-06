читать дальше фотографий. Инесса прекрасный рассказчик и знаток Вероны. Узнали и увидели много классных мест, о которых не было информации в путеводителе. Было интересно как взрослым, так и ребенку. Отдельное спасибо за советы куда отправиться дальше, все понравилось.

Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Экскурсия совмещала в себе и историческую информацию, и красивые места для