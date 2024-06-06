1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Знакомство с Вероной: история, архитектура и легенды в одной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, пройдитесь по следам Ромео и Джульетты и исследуйте уникальные исторические памятники
Начало: На Portoni Bra
«Это обзорная экскурсия по городу без заходов в музеи и другие платные заведения»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Верона от А до Я: Индивидуальное путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
«Для того, чтобы вы могли не только ознакомиться с достопримечательностями северной жемчужины, но и почувствовать себя ее частью, полюбить и заразиться желанием посетить Верону снова, программа «Вероны от А до Я» учитывает три важных аспекта:»
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€190 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Вероне: Ромео и Джульетта, средневековые легенды
Вас ждет погружение в атмосферу средневековой Вероны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На пьяцце Бра
«Во время обзорной экскурсии вы прогуляетесь вдоль старинных улиц, услышите самое интересное о жизни города, узнаете удивительные факты о любви Ромео и Джульетты и позабавитесь любопытными историями времен Средневековья»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: У фонтана на площади Бра напротив Арены
«Вы увидите все главные достопримечательности Вероны: площади Бра, делле Эрбе и Синьории, дома Ромео и Джульетты, церковь Сан-Джованни-ин-Фонте»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Искусство Вероны - арт-прогулка
Исследовать город с искусствоведом и найти римскую Верону, фрески Фальконетто и удивительные улочки
«Я покажу главные достопримечательности, обращу внимание на необычные детали декора фасадов и поделюсь тайными знаниями искусствоведа»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Начало: Возле Арена-ди-Верона
«Римская история и архитектура Вероны, средневековый быт и культура… Вы увидите основные достопримечательности, узнаете о прошлом города и особенностях жизни веронцев»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€129 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Влюбленный Шекспир»: экскурсия по следам Ромео и Джульетты в Вероне
Погрузитесь в мир великой любви Ромео и Джульетты, исследуя средневековую Верону в уникальной экскурсии
Начало: PIAZZA BRA
«Вы увидите основные достопримечательности города, познакомитесь с культурной и эстетической ценностью местной архитектуры»
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€259 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Озеро Гарда из Вероны: незабываемое путешествие Lа Dolce Vita
Погрузитесь в атмосферу итальянской жизни с экскурсией на Озеро Гарда. Природа, катер и гастрономия ждут вас
Начало: Верона
«Здесь вас ждут потрясающей красоты природа, прогулка на катере и знакомство с местной гастрономией»
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
€539 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Вероне: от амфитеатра до дома Джульетты
Почувствуйте дух Вероны, прогуливаясь по ее улочкам. От древнеримского амфитеатра до романтического дома Джульетты - каждый уголок наполнен историей
Начало: По договоренности
«Обзорная экскурсия по Вероне охватывает все основные достопримечательности исторического центра»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Дегустация веронских вин с экскурсией по историческим местам Вероны
Погрузитесь в мир веронских вин и истории с эксклюзивной экскурсией. Вас ждет незабываемое путешествие по винным традициям и культурному наследию
Начало: По договоренности
«Предлагаем вам ознакомиться с веронскими гастрономическими традициями и распить в местной энотеке Синьора Франческо знаменитое веронское вино Amarone»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по следам Ромео и Джульетты в сердце Вероны
Проникнитесь романтикой величайшей истории любви, пройдя по местам встреч Ромео и Джульетты в Вероне
Начало: По договоренности
«Экскурсия в Вероне имеет познавательно -развлекательный характер и охватывает основные достопримечательности исторического центра города, включая дом Джульетты и могилу Джульетты»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Арена судеб: обзорная прогулка по Вероне
Прогулка по Вероне, где можно задуматься о любви и вспомнить шекспировских героев. Увидим площадь Бра, Арену, дом Джульетты и другие знаковые места
Начало: Верона
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Церковь Святой Анастасии и обзорная экскурсия по Вероне
Погрузитесь в мир готической архитектуры и искусства, посетив Церковь Святой Анастасии в Вероне. Уникальный шанс увидеть шедевры эпохи Возрождения
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия по Вероне: от Арены ди Верона до Домика Джульетты
Погрузитесь в атмосферу средневековой Италии, исследуя красоты Вероны в компании опытного русскоязычного гида
«Знакомство с Историческим центром города»
Расписание: Понедельник в 10:30
€78 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Must-see места Вероны - для эффектных кадров
Пройти по самому фотогеничному маршруту, слушая интересные факты о городе
Начало: на Piazza Bra
«Программа включает в себя обзорную экскурсию по Вероне, а также незабываемые пейзажные фотолокации, в том числе с высоты птичьего полёта»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180€162 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий6 июня 2024Инесса молодец! И не только в запланированной экскурсии…, помогла со многими непонятными вопросами… В общем, рекомендую всем…
- SSlobodsky2 июня 2024Потрясающе интересная экскурсия со знающим, харизматичным и эрудированным гидом (Евгений). В нашем случае группа состояла из меня и мужа, т. ч. фактически мы получили частную экскурсию за 80€. Горячо рекомендую
- ККсения31 мая 2024Прекрасная экскурсия от Евгения, рассказал много интересного, получили удовольствие, спасибо!
- ААлена28 мая 2024Экскурсия хорошая для первого знакомства с городом. Вот прям яркого впечатления не осталось, но было приятно. У меня на 2
- NNika28 мая 2024Мы очень рады, что мы выбрали тур по Вероне с Инессой! С ней мы открыли дополнительные оттенки и недостающие кусочки
- ТТатьяна26 мая 2024Очень хорошая ознакомительная экскурсия по городу. Прекрасно для первого знакомства с Вероной! Еще раз большое спасибо!:)
- ННадежда26 мая 2024Рекомендуем! Уникальная подача материала. Теперь нам несложно отличить строение 3 века от 16 века. БРАВО! 😀🙏
- ККонстантин24 мая 2024Спасибо Евгению за наполненую, увлекательно прогулку по Вероне. Шёл дождь, но он заставил нас его не замечать.
- ММария22 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Экскурсия совмещала в себе и историческую информацию, и красивые места для
- ННаталья16 мая 2024Путешествовали с друзьями. В Вероне были проездом, поэтому выбрали вариант экскурсии Верона за 60 минут. Очень ёмко, весело, динамично и на одном дыхании прошли самые важные локации в Вероне. Спасибо. Однозначно буду рекомендовать.
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Обзорные»
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