Экскурсии выходного дня в Вероне

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Вероне на русском языке, цены от €30, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Верона сквозь века
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: У фонтана на площади Бра напротив Арены
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
170162 за всё до 6 чел.
Верона от А до Я
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
215 отзывов
Верона от А до Я: Индивидуальное путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
190 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Вероне
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
130 отзывов
Ежедневная прогулка по Вероне: Ромео и Джульетта, средневековые легенды
Вас ждет погружение в атмосферу средневековой Вероны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На пьяцце Бра
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
7 июля в 15:15
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    25 июня 2024
    Верона сквозь века
    Все хорошо 👍
  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    Верона сквозь века
    Инесса молодец! И не только в запланированной экскурсии…, помогла со многими непонятными вопросами… В общем, рекомендую всем…
  • N
    Nika
    28 мая 2024
    Верона сквозь века
    Мы очень рады, что мы выбрали тур по Вероне с Инессой! С ней мы открыли дополнительные оттенки и недостающие кусочки
    читать дальше

    пазла об этом очаровательном городе и он раскрылся нам с других ракурсов. От всего сердца благодарим Инессу от всей нашей международной компании: Матин из Баку, Майя из Словении, Ника из Словении, Таня и Игорь из России. Мы уже скучаем по вам! Спасибо так же за отдельную рекомендацию по винам региона!

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Вероне в июле 2024
Сейчас в Вероне в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 190 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 401 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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