1 чел.
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скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: У фонтана на площади Бра напротив Арены
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
170€162 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Верона от А до Я: Индивидуальное путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€190 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Вероне: Ромео и Джульетта, средневековые легенды
Вас ждет погружение в атмосферу средневековой Вероны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На пьяцце Бра
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
7 июля в 15:15
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван25 июня 2024Все хорошо 👍
- ДДмитрий6 июня 2024Инесса молодец! И не только в запланированной экскурсии…, помогла со многими непонятными вопросами… В общем, рекомендую всем…
- NNika28 мая 2024Мы очень рады, что мы выбрали тур по Вероне с Инессой! С ней мы открыли дополнительные оттенки и недостающие кусочки
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Вероне в июле 2024
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