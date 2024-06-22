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- где без гида весь смысл посещения сводится к 0. Верона - один из них. Здесь нужно обязательно брать гида! И от профессионализма гида, конечно же зависит, проникнитесь вы городом или нет. Нам повезло, мы гуляли в компании Евгения. Евгений не просто познакомил нас с городом (мы 1 раз), но и показал такие детали, которые мы сами бы никогда не заметили. Верона - это не только Арена, дом Джульетты и замок, а удивительный город, который пишет историю своих жителей прямо на стенах домов, элементах украшения фасадов, деталях, на первый взгляд неприметных для глаз. На экскурсии мы были вдвоем с дочкой, поэтому она у нас получилась индивидуальная. Евгений никуда не спешил, все было в неспешном прогулочном темпе (для сравнения позже в другом городе мы также взяли групповую экскурсию, с половины которой ушли, тк формат был "голопом по Европам") Евгений рассказал нам очень много всего интересного, очень подготовленный и разбирающийся в предмете человек в силу своего профессионального образования. Нам не очень повезло с днем посещения, в этот день был карнавал, а это жуткий хаос, толпы на центральной площади, но Евгений провел нас таким маршрутом, что мы не ощутили этого. При этом осмотрев все основные достопримечательности. Захотелось вернуться в Верону еще раз, тк мы были всего 1 день. Большое спасибо гиду за прекрасную прогулку и знакомство с чудесной Вероной.