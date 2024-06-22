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Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Вероне: Ромео и Джульетта, средневековые легенды
Вас ждет погружение в атмосферу средневековой Вероны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На пьяцце Бра
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Мини-группа
2 часа
Знакомство с Вероной: история, архитектура и легенды в одной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, пройдитесь по следам Ромео и Джульетты и исследуйте уникальные исторические памятники
Начало: На Portoni Bra
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€40 за человека
Мини-группа
2 часа
Первое знакомство с Вероной
Начало: Corso Porto Nuova, 2A
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- BBROSH22 июня 2024Дарья прекрасно провела экскурсию в приятной и легкой атмосфере! Спасибо!
- JJulija22 июня 2024Ogromnoje spasibo Darji! Ochenj bili radi, chto ekskurssija poluchilasj individualjnoj. Bilo soderzhateljno, interesno, vremja (bolee 2h chasov) proshlo na odnom dihaniji. Esli budem v etom regione, objazateljno obratimsja.
- GGalina15 июня 2024Хорошая обзорная экскурсия по Вероне, мы прошли основные достопримечательности и получили много информации об античной, средневековой и современной Вероне. Дарья увлеченный и эрудированный гид.
- ККсения31 мая 2024Прекрасная экскурсия от Евгения, рассказал много интересного, получили удовольствие, спасибо!
- ККонстантин24 мая 2024Спасибо Евгению за наполненую, увлекательно прогулку по Вероне. Шёл дождь, но он заставил нас его не замечать.
- ООльга8 мая 2024Есть города, в которых можно прекрасно гулять самостоятельно, предварительно отметив себе места для посещения и распланировав маршрут. Но есть города
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Групповые»
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