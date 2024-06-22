Групповые экскурсии Вероны

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Вероне на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Вероне
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
128 отзывов
Ежедневная прогулка по Вероне: Ромео и Джульетта, средневековые легенды
Вас ждет погружение в атмосферу средневековой Вероны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На пьяцце Бра
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
30 за человека
Знакомство с Вероной - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
48 отзывов
Знакомство с Вероной: история, архитектура и легенды в одной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, пройдитесь по следам Ромео и Джульетты и исследуйте уникальные исторические памятники
Начало: На Portoni Bra
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
40 за человека
Первое знакомство с Вероной
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Первое знакомство с Вероной
Начало: Corso Porto Nuova, 2A
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • B
    BROSH
    22 июня 2024
    Знакомство с Вероной - в мини-группе
    Дарья прекрасно провела экскурсию в приятной и легкой атмосфере! Спасибо!
  • J
    Julija
    22 июня 2024
    Знакомство с Вероной - в мини-группе
    Ogromnoje spasibo Darji! Ochenj bili radi, chto ekskurssija poluchilasj individualjnoj. Bilo soderzhateljno, interesno, vremja (bolee 2h chasov) proshlo na odnom dihaniji. Esli budem v etom regione, objazateljno obratimsja.
  • G
    Galina
    15 июня 2024
    Знакомство с Вероной - в мини-группе
    Хорошая обзорная экскурсия по Вероне, мы прошли основные достопримечательности и получили много информации об античной, средневековой и современной Вероне. Дарья увлеченный и эрудированный гид.
  • К
    Ксения
    31 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Вероне
    Прекрасная экскурсия от Евгения, рассказал много интересного, получили удовольствие, спасибо!
  • К
    Константин
    24 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Вероне
    Спасибо Евгению за наполненую, увлекательно прогулку по Вероне. Шёл дождь, но он заставил нас его не замечать.
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Вероне
    Есть города, в которых можно прекрасно гулять самостоятельно, предварительно отметив себе места для посещения и распланировав маршрут. Но есть города
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    - где без гида весь смысл посещения сводится к 0. Верона - один из них. Здесь нужно обязательно брать гида! И от профессионализма гида, конечно же зависит, проникнитесь вы городом или нет. Нам повезло, мы гуляли в компании Евгения. Евгений не просто познакомил нас с городом (мы 1 раз), но и показал такие детали, которые мы сами бы никогда не заметили. Верона - это не только Арена, дом Джульетты и замок, а удивительный город, который пишет историю своих жителей прямо на стенах домов, элементах украшения фасадов, деталях, на первый взгляд неприметных для глаз. На экскурсии мы были вдвоем с дочкой, поэтому она у нас получилась индивидуальная. Евгений никуда не спешил, все было в неспешном прогулочном темпе (для сравнения позже в другом городе мы также взяли групповую экскурсию, с половины которой ушли, тк формат был "голопом по Европам") Евгений рассказал нам очень много всего интересного, очень подготовленный и разбирающийся в предмете человек в силу своего профессионального образования. Нам не очень повезло с днем посещения, в этот день был карнавал, а это жуткий хаос, толпы на центральной площади, но Евгений провел нас таким маршрутом, что мы не ощутили этого. При этом осмотрев все основные достопримечательности. Захотелось вернуться в Верону еще раз, тк мы были всего 1 день. Большое спасибо гиду за прекрасную прогулку и знакомство с чудесной Вероной.

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Групповые»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ежедневная прогулка по Вероне
  2. Знакомство с Вероной - в мини-группе
  3. Первое знакомство с Вероной
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Дом Джульетты
Сколько стоит экскурсия по Вероне в июне 2024
Сейчас в Вероне в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 40. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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