Обзорная экскурсия ⛳ по Вероне охватывает все основные достопримечательности 🏛️ исторического центра.

Прогуливаясь по старинным площадям и улочкам города, вы поймете, почему Верону часто называют «маленьким Римом».

Мы ознакомимся с историей 📖 создания древнеримского амфитеатра и великолепной триумфальной арки патрициев Гавиев.

Заглянем во внутренний дворик городского замка и узнаем детективную историю, связанную с исчезновением его бесценных картин.

Также вам будет интересно узнать, почему знаменитый оперный театр «Ла Скала »носит имя веронских правителей. Любуясь великолепными фресками эпохи Возрождения на фасадах старинных палаццо, поговорим с вами о музыке и кино 🎥, а также вспомним Марию Каллас и Леонардо ди Каприо.

Ну и конечно же заглянем во дворик дома Джульетты и посмотрим, где жил ее возлюбленный Ромео.