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Обзорная экскурсия по Вероне

5
6 отзывов
Светлана
Светлана – Гид из Вероны
Прогуливаясь по старинным площадям и улочкам города, вы поймете, почему Верону часто называют «маленьким Римом».

Во время прогулки по Вероне мы ознакомимся с историей 📖 создания древнеримского амфитеатра и великолепной триумфальной арки патрициев Гави, заглянем во внутренний дворик городского замка и узнаем детективную историю, связанную с исчезновением бесценных картин.

Кроме того, вы узнаете почему знаменитый оперный театр «Ла Скала» носит имя веронских правителей, а затем поговорим с вами о музыке и кино 🎥, любуясь великолепными фресками эпохи Возрождения на фасадах старинных палаццо.

И наконец, заглянем во дворик дома Джульетты и посмотрим, где жил ее возлюбленный Ромео.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €130 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Вероне
Обзорная экскурсия по Вероне

Что вы увидите

  • Древнеримский амфитеатр, замок Кастельвеккъо, арка Гавиев, римские ворота, Площадь Трав
  • Площадь Данте, дом Джульетты с балконом, дом Ромео, мавзолей Скалиджеров, церковь Святой
  • Анастасии, набережная реки Адидже, римский мост, Римский театр.
Обзорная экскурсия ⛳ по Вероне охватывает все основные достопримечательности 🏛️ исторического центра.
Прогуливаясь по старинным площадям и улочкам города, вы поймете, почему Верону часто называют «маленьким Римом».
Мы ознакомимся с историей 📖 создания древнеримского амфитеатра и великолепной триумфальной арки патрициев Гавиев.
Заглянем во внутренний дворик городского замка и узнаем детективную историю, связанную с исчезновением его бесценных картин.
Также вам будет интересно узнать, почему знаменитый оперный театр «Ла Скала »носит имя веронских правителей. Любуясь великолепными фресками эпохи Возрождения на фасадах старинных палаццо, поговорим с вами о музыке и кино 🎥, а также вспомним Марию Каллас и Леонардо ди Каприо.
Ну и конечно же заглянем во дворик дома Джульетты и посмотрим, где жил ее возлюбленный Ромео.
Что входит
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Обзорная экскурсия по Вероне
Обзорная экскурсия по Вероне
Обзорная экскурсия по Вероне
Обзорная экскурсия по Вероне
Обзорная экскурсия по Вероне
Обзорная экскурсия по Вероне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана
Светлана
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6 отзывов оставили туристы

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