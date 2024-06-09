Литературная Верона

Верона - город любви и вдохновения. На экскурсии вы узнаете о местах, вдохновлявших Данте, Гёте и Диккенса, а также посетите знаменитые дома Джульетты и Ромео
Верона известна благодаря любви Ромео и Джульетты, но на литературной экскурсии разговор пойдёт не только о героях Шекспира.

Участники познакомятся с историческими местами, вдохновлявшими Данте, Гёте, Диккенса и местных творцов.

Экскурсия включает
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посещение главных достопримечательностей города: Римского амфитеатра Арена ди Верона, домов Джульетты и Ромео, памятников Данте Альгьери и веронскому писателю Барбарани, карты древнеримского города, дома Маццанти с фресками 16 века, фонтана Мадонна Верона 14 века, церкви Святой Анастасии и самой древней действующей библиотеки мира.

Эксклюзивные рассказы и интересные факты о том, как Верона стала раем для Данте, что сподвигло Гёте посетить город, какую находку совершил Чарльз Диккенс в доме Джульетты, какие книги предпочитают местные жители и почему библиотеки города популярны среди молодёжи, сделают экскурсию незабываемой.

С собой вы унесёте не только приятные воспоминания, но и целую россыпь ярких цитат о несравненной Вероне

5 причин купить эту экскурсию

  1. 📚 Уникальные литературные факты
  2. 🏛 Посещение исторических мест
  3. 📸 Незабываемые фотомоменты
  4. 🎭 Погружение в атмосферу Вероны
  5. 🖋 Интересные рассказы о писателях

Что можно увидеть

  • Римский амфитеатр Арена ди Верона
  • Дома Джульетты и Ромео
  • Памятники Данте Альгьери и Барбарани
  • Карта древнеримского города
  • Дом Маццанти с фресками 16 века
  • Фонтан Мадонна Верона 14 века
  • Церковь Святой Анастасии
  • Самая древняя действующая библиотека мира
Литературная Верона
Литературная Верона
Литературная Верона
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Если задать знатоку европейской литературы шекспировский вопрос: «Скажи, в кого влюблён?», ответ будет однозначным — «В Верону!». Ведь именно здесь можно познакомиться с тайными уголками города, вдохновлявшими именитых мастеров пера, и разгадать тайные коды литературного сообщества. А я — не просто эксперт, но и почётный член литературного общества Вероны — вам в этом помогу.

Вы увидите все главные достопримечательности города:

  • знаменитый Римский амфитеатр Арена ди Верона
  • дома Джульетты и Ромео
  • памятники Данте Альгьери и веронскому писателю Барбарани
  • карту древнеримского города
  • дом Маццанти с фресками 16 века
  • фонтан Мадонна Верона 14 века
  • церковь Святой Анастасии
  • самую древнюю действующую библиотеку мира

От меня вы услышите эксклюзивные рассказы и интересные факты:

  • как Верона стала раем для Данте, который провёл здесь более десяти лет
  • что сподвигло Гёте посетить Верону во время его путешествия по Италии
  • какую находку совершил Чарльз Диккенс, побывав в доме Джульетты
  • какие книги предпочитают местные жители
  • почему библиотеки города являются популярным местом встречи среди молодых людей

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Бра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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