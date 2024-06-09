Верона известна благодаря любви Ромео и Джульетты, но на литературной экскурсии разговор пойдёт не только о героях Шекспира.
Участники познакомятся с историческими местами, вдохновлявшими Данте, Гёте, Диккенса и местных творцов.
Экскурсия включает
Участники познакомятся с историческими местами, вдохновлявшими Данте, Гёте, Диккенса и местных творцов.
Экскурсия включает
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Уникальные литературные факты
- 🏛 Посещение исторических мест
- 📸 Незабываемые фотомоменты
- 🎭 Погружение в атмосферу Вероны
- 🖋 Интересные рассказы о писателях
Что можно увидеть
- Римский амфитеатр Арена ди Верона
- Дома Джульетты и Ромео
- Памятники Данте Альгьери и Барбарани
- Карта древнеримского города
- Дом Маццанти с фресками 16 века
- Фонтан Мадонна Верона 14 века
- Церковь Святой Анастасии
- Самая древняя действующая библиотека мира
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Если задать знатоку европейской литературы шекспировский вопрос: «Скажи, в кого влюблён?», ответ будет однозначным — «В Верону!». Ведь именно здесь можно познакомиться с тайными уголками города, вдохновлявшими именитых мастеров пера, и разгадать тайные коды литературного сообщества. А я — не просто эксперт, но и почётный член литературного общества Вероны — вам в этом помогу.
Вы увидите все главные достопримечательности города:
- знаменитый Римский амфитеатр Арена ди Верона
- дома Джульетты и Ромео
- памятники Данте Альгьери и веронскому писателю Барбарани
- карту древнеримского города
- дом Маццанти с фресками 16 века
- фонтан Мадонна Верона 14 века
- церковь Святой Анастасии
- самую древнюю действующую библиотеку мира
От меня вы услышите эксклюзивные рассказы и интересные факты:
- как Верона стала раем для Данте, который провёл здесь более десяти лет
- что сподвигло Гёте посетить Верону во время его путешествия по Италии
- какую находку совершил Чарльз Диккенс, побывав в доме Джульетты
- какие книги предпочитают местные жители
- почему библиотеки города являются популярным местом встречи среди молодых людей
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Бра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anna — ваш гид в Вероне
Провёл экскурсии для 2200 туристов
Официальный гид по Вероне и озеру Гарда. Член литературного общества Вероны. Дипломированный сомелье (AIS). Окончила обучающие программы по винам в терруаре Бургундии, США и Австралии. Почётный член Итальянской Ассоциации Церемониймейстеров (ANCEP). Эксперт по столовому этикету. Консультант рестораторов. Автор многочисленных публикаций об эногастрономическом туризме. Организатор винных туров и учебных программ по винным регионам Италии. Замужем за итальянцем. Мама двоих счастливых детей!Задать вопрос
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