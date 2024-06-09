Верона известна благодаря любви Ромео и Джульетты, но на литературной экскурсии разговор пойдёт не только о героях Шекспира.Участники познакомятся с историческими местами, вдохновлявшими Данте, Гёте, Диккенса и местных творцов.Экскурсия включает

посещение главных достопримечательностей города: Римского амфитеатра Арена ди Верона, домов Джульетты и Ромео, памятников Данте Альгьери и веронскому писателю Барбарани, карты древнеримского города, дома Маццанти с фресками 16 века, фонтана Мадонна Верона 14 века, церкви Святой Анастасии и самой древней действующей библиотеки мира. Эксклюзивные рассказы и интересные факты о том, как Верона стала раем для Данте, что сподвигло Гёте посетить город, какую находку совершил Чарльз Диккенс в доме Джульетты, какие книги предпочитают местные жители и почему библиотеки города популярны среди молодёжи, сделают экскурсию незабываемой. С собой вы унесёте не только приятные воспоминания, но и целую россыпь ярких цитат о несравненной Вероне

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Если задать знатоку европейской литературы шекспировский вопрос: «Скажи, в кого влюблён?», ответ будет однозначным — «В Верону!». Ведь именно здесь можно познакомиться с тайными уголками города, вдохновлявшими именитых мастеров пера, и разгадать тайные коды литературного сообщества. А я — не просто эксперт, но и почётный член литературного общества Вероны — вам в этом помогу.

Вы увидите все главные достопримечательности города:

знаменитый Римский амфитеатр Арена ди Верона

дома Джульетты и Ромео

памятники Данте Альгьери и веронскому писателю Барбарани

карту древнеримского города

дом Маццанти с фресками 16 века

фонтан Мадонна Верона 14 века

церковь Святой Анастасии

самую древнюю действующую библиотеку мира

От меня вы услышите эксклюзивные рассказы и интересные факты: