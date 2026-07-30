Представьте себе место, где время словно останавливается, а красота природы захватывает дух. Озеро Гарда, самое большое озеро в Италии, именно такое место.
Расположенное у подножия величественных Альп, оно предлагает путешественникам уникальный
Расположенное у подножия величественных Альп, оно предлагает путешественникам уникальный
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Потрясающие виды на озеро Гарда
- 🚤 Увлекательная прогулка на катере
- 🍷 Дегустация местных вин
- 🍽 Знакомство с гастрономией региона
- 🏞 Прогулка по живописным окрестностям
- 🎁 Приятный сюрприз от гида
Что можно увидеть
- Озеро Гарда
Описание экскурсии
Программа
Прозрачные воды Гарды омывают берега удивительной красоты мест, идеальных для незабываемой пешей прогулки. Закончив осмотр окрестностей, мы пересядем на комфортабельный катер и отправимся знакомиться с уникальными явлениями и достопримечательностями местности, а в завершение экскурсии вас ждет знакомство с местной гастрономией со свежевыловленной рыбой и винами, а также приятный сюрприз от гида.
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии: от 3 до 7 часов
- Есть возможность забрать вас из другого места, кроме Вероны — по договоренности
- Прогулка на катере не входит в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Верона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2779 туристов
Официальный гид по Вероне и Гарде. Пока другие цитируют Википедию, я анализирую историю. Мои гости — успешные люди, ценящие авторский взгляд и бережное отношение к своему времени. Я почётный член Ассоциации
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Мы провели прекрасный вечер в непринуждённой обстановке на озере Гарда. Были с дочерью 5 лет, ребенок остался в восторге. Дочке было интересно, весело и очень позновательно. Программа была составлена насыщенно, но прошла на одном дыхании. Особенно в нашем сердце останется морская прогулка на катере, с веселым капитаном, зажигательной музыкой и общением в приятной компании.
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Анна составляла компанию для моего руководителя, которая является довольно притязательным слушателем, по её просьбе оставляю комментарии относительно её впечатлений об экскурсиях: Анна очень приятный и легкий собеседник, любознательная, очень информированная.
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Конечно, нам очень повезло с гидом. Анна очаровала нас своей энергией и задором. У Анны прекрасное знание материала, интереснейшая манера подавать этот материал туристам. Анна сделала всё, чтобы нам надолго
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Е
Экскурсия на озеро Гарда была очень интересна и познавательна. Материал был преподнесён с большой выдумкой. Катание на катере, бокал просеко на фоне старинного замка - все это добавило романтики и "изюминки" в наш последний день пребывания в Вероне.
Молодец Анна! Веселая, знающая, разбирающаяся в предмете - летает ее лучшим гидом этих мест.
Спасибо за чудесное время
Молодец Анна! Веселая, знающая, разбирающаяся в предмете - летает ее лучшим гидом этих мест.
Спасибо за чудесное время
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С
Пишу отзыв со слов родителей (65 лет), для которых была организована эта поездка. Они остались очень довольны, отдохнули на озере, прогулялись по Сермионе, прокатились на катере, искупались… Анна прекрасно создает настроение, чувствуется искренняя любовь к городу. Поездка хорошо спланирована и организована. Большое спасибо Анне и команде Трипстера.
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С
Провели с Анной день 28 февраля и это была отличнейшая экскурсия по озеру Гарда и окрестностям. Насладились невероятно красивой природой, а с Анной наше мини-путешествие было не только интересным и увлекательным, а ещё и полезным и информативным! Спасибо 😘
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