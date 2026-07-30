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В Виорика Мы провели прекрасный вечер в непринуждённой обстановке на озере Гарда. Были с дочерью 5 лет, ребенок остался в восторге. Дочке было интересно, весело и очень позновательно. Программа была составлена насыщенно, но прошла на одном дыхании. Особенно в нашем сердце останется морская прогулка на катере, с веселым капитаном, зажигательной музыкой и общением в приятной компании. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Светлана читать дальше уменьшить Я получила кучу информации и большое удовольствие! Ключевое, что можно сказать об этой встрече: интересно; не экскурсия, а опыт; уникальные вкусовые, культурологические и эстетические впечатления!

От себя хочу сказать большое спасибо Анне за то, что всегда была на связи, за её мобильность и гибкость. А еще Анна делала для моего руководителя пикап из/в отель, что вышло гораздо выгоднее, чем трансфер или такси.

Желаю Анне прекрасных и любознательных клиентов! Анна составляла компанию для моего руководителя, которая является довольно притязательным слушателем, по её просьбе оставляю комментарии относительно её впечатлений об экскурсиях: Анна очень приятный и легкий собеседник, любознательная, очень информированная. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елена читать дальше уменьшить запомнилось озеро Гарда и город Сирмионе. Прекрасное знание города, истории, укромных и удивительных мест позволило полюбить этот город навсегда. Нам захотелось вернуться сюда и провести здесь несколько дней. Анна много рассказывала нам о вкусном сыре, о вине и обо всём, что мы хотели узнать у неё об Италии и итальянцах. Анна фотографировала нас, танцевала с нами. (Кстати, фотографии получились профессиональные!)

Спасибо, Анна!

Мы обязательно вернёмся! Конечно, нам очень повезло с гидом. Анна очаровала нас своей энергией и задором. У Анны прекрасное знание материала, интереснейшая манера подавать этот материал туристам. Анна сделала всё, чтобы нам надолго Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Экскурсия на озеро Гарда была очень интересна и познавательна. Материал был преподнесён с большой выдумкой. Катание на катере, бокал просеко на фоне старинного замка - все это добавило романтики и "изюминки" в наш последний день пребывания в Вероне.

Молодец Анна! Веселая, знающая, разбирающаяся в предмете - летает ее лучшим гидом этих мест.

Спасибо за чудесное время Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Пишу отзыв со слов родителей (65 лет), для которых была организована эта поездка. Они остались очень довольны, отдохнули на озере, прогулялись по Сермионе, прокатились на катере, искупались… Анна прекрасно создает настроение, чувствуется искренняя любовь к городу. Поездка хорошо спланирована и организована. Большое спасибо Анне и команде Трипстера. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет