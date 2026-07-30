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Озеро Гарда. Lа Dolce Vita

Погрузитесь в атмосферу итальянской жизни с экскурсией на Озеро Гарда. Природа, катер и гастрономия ждут вас
Представьте себе место, где время словно останавливается, а красота природы захватывает дух. Озеро Гарда, самое большое озеро в Италии, именно такое место.

Расположенное у подножия величественных Альп, оно предлагает путешественникам уникальный
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опыт, сочетающий в себе неповторимые пейзажи, кристально чистые воды и богатую культурную историю.

Экскурсия "Lа Dolce Vita" приглашает вас насладиться "сладкой жизнью" по-итальянски, предлагая не только пешеходные прогулки по живописным берегам, но и возможность исследовать озеро с воды, благодаря комфортабельной прогулке на катере.

По завершении экскурсии на вас ждет знакомство с изысканной местной кухней: свежевыловленная рыба, изысканные вина и, конечно, приятный сюрприз от вашего гида.

Это не просто экскурсия, это погружение в истинную итальянскую атмосферу, где каждый момент наполнен удовольствием и красотой. Подарите себе этот незабываемый опыт, выбрав экскурсию на Озеро Гарда. Путешествие длится от 3 до 7 часов, с возможностью адаптации маршрута под ваши предпочтения.

Прогулка на катере предоставляется за дополнительную плату, обеспечивая полное погружение в атмосферу озера Гарда

5
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Потрясающие виды на озеро Гарда
  • 🚤 Увлекательная прогулка на катере
  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 🍽 Знакомство с гастрономией региона
  • 🏞 Прогулка по живописным окрестностям
  • 🎁 Приятный сюрприз от гида
Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
Озеро Гарда. Lа Dolce Vita

Что можно увидеть

  • Озеро Гарда

Описание экскурсии

Программа

Прозрачные воды Гарды омывают берега удивительной красоты мест, идеальных для незабываемой пешей прогулки. Закончив осмотр окрестностей, мы пересядем на комфортабельный катер и отправимся знакомиться с уникальными явлениями и достопримечательностями местности, а в завершение экскурсии вас ждет знакомство с местной гастрономией со свежевыловленной рыбой и винами, а также приятный сюрприз от гида.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии: от 3 до 7 часов
  • Есть возможность забрать вас из другого места, кроме Вероны — по договоренности
  • Прогулка на катере не входит в стоимость экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Верона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2779 туристов
Официальный гид по Вероне и Гарде. Пока другие цитируют Википедию, я анализирую историю. Мои гости — успешные люди, ценящие авторский взгляд и бережное отношение к своему времени. Я почётный член Ассоциации
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Церемониймейстеров (ANCEP), консультант рестораторов. По образованию — педагог и экономист, член литературного общества Вероны. Также я сомелье (AIS), эксперт по винам Бургундии и Италии: обучалась в Австралии и США, организую винные туры и мастер-классы. Замужем за итальянцем, мама двоих счастливых детей. Мои детские квесты — единственные в Вероне, где дети не ноют, а просят добавки. Я знаю, как увлечь ребёнка историей, чтобы родители в это время могли выдохнуть и насладиться моментом. Мой формат — это качество, а не количество часов. Мои блиц-туры (45–60 мин) — это академический час драйва и глубокой пользы. Идеально для тех, кто проездом. Хотите увидеть город глазами эксперта? Нам по пути!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мы провели прекрасный вечер в непринуждённой обстановке на озере Гарда. Были с дочерью 5 лет, ребенок остался в восторге. Дочке было интересно, весело и очень позновательно. Программа была составлена насыщенно, но прошла на одном дыхании. Особенно в нашем сердце останется морская прогулка на катере, с веселым капитаном, зажигательной музыкой и общением в приятной компании.
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Светлана
Анна составляла компанию для моего руководителя, которая является довольно притязательным слушателем, по её просьбе оставляю комментарии относительно её впечатлений об экскурсиях: Анна очень приятный и легкий собеседник, любознательная, очень информированная.
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Я получила кучу информации и большое удовольствие! Ключевое, что можно сказать об этой встрече: интересно; не экскурсия, а опыт; уникальные вкусовые, культурологические и эстетические впечатления!
От себя хочу сказать большое спасибо Анне за то, что всегда была на связи, за её мобильность и гибкость. А еще Анна делала для моего руководителя пикап из/в отель, что вышло гораздо выгоднее, чем трансфер или такси.
Желаю Анне прекрасных и любознательных клиентов!

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Елена
Конечно, нам очень повезло с гидом. Анна очаровала нас своей энергией и задором. У Анны прекрасное знание материала, интереснейшая манера подавать этот материал туристам. Анна сделала всё, чтобы нам надолго
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запомнилось озеро Гарда и город Сирмионе. Прекрасное знание города, истории, укромных и удивительных мест позволило полюбить этот город навсегда. Нам захотелось вернуться сюда и провести здесь несколько дней. Анна много рассказывала нам о вкусном сыре, о вине и обо всём, что мы хотели узнать у неё об Италии и итальянцах. Анна фотографировала нас, танцевала с нами. (Кстати, фотографии получились профессиональные!)
Спасибо, Анна!
Мы обязательно вернёмся!

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Е
Экскурсия на озеро Гарда была очень интересна и познавательна. Материал был преподнесён с большой выдумкой. Катание на катере, бокал просеко на фоне старинного замка - все это добавило романтики и "изюминки" в наш последний день пребывания в Вероне.
Молодец Анна! Веселая, знающая, разбирающаяся в предмете - летает ее лучшим гидом этих мест.
Спасибо за чудесное время
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С
Пишу отзыв со слов родителей (65 лет), для которых была организована эта поездка. Они остались очень довольны, отдохнули на озере, прогулялись по Сермионе, прокатились на катере, искупались… Анна прекрасно создает настроение, чувствуется искренняя любовь к городу. Поездка хорошо спланирована и организована. Большое спасибо Анне и команде Трипстера.
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С
Провели с Анной день 28 февраля и это была отличнейшая экскурсия по озеру Гарда и окрестностям. Насладились невероятно красивой природой, а с Анной наше мини-путешествие было не только интересным и увлекательным, а ещё и полезным и информативным! Спасибо 😘
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