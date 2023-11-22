Знакомство с Вероной - в мини-группе

Погрузиться в историю, гуляя по уютным улочкам и рассматривая интересные городские детали

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Я подготовила для вас насыщенный маршрут по прекрасной Вероне.

Вы узнаете о трагической любви Ромео и Джульетты, о том, как жили и погибали гладиаторы на Арене, как распалась Римская империя и как правящая династия Скалигеров создавала своё средневековое государство. Старинные церкви, площади, дворцы и, конечно, тот самый балкон Джульетты — в нашей программе!
Знакомство с Вероной - в мини-группе
Знакомство с Вероной - в мини-группе
Знакомство с Вероной - в мини-группе
Знакомство с Вероной - в мини-группе
Знакомство с Вероной - в мини-группе
Знакомство с Вероной - в мини-группе
Знакомство с Вероной - в мини-группе
Знакомство с Вероной - в мини-группе
Знакомство с Вероной - в мини-группе
Знакомство с Вероной - в мини-группе
Знакомство с Вероной - в мини-группе
Знакомство с Вероной - в мини-группе
Знакомство с Вероной - в мини-группе
Знакомство с Вероной - в мини-группе
Ближайшие даты:
22
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём по маршруту, на котором сконцентрировано максимум достопримечательностей Вероны. Я поделюсь с вами интересными сюжетами из прошлого — без скучных монологов и лишних дат. На каждом шагу будет красиво и интересно!

Где вы побываете:

  • Ворота Портони делла Бра
  • Музей-лапидарий Маффеи
  • Пьяцца Бра и памятник Виктору Эммануилу II
  • Дворец Барбьери
  • Арена
  • Стены Гальена
  • Церковь Святого Николая
  • Порта Борсари с плитами из римского некрополя
  • Церковь Святого Иоанна на Форуме
  • Колодец влюблённых
  • Площадь Трав
  • Еврейское гетто
  • Дом Данте
  • Церковь Святой Анастасии и церковь Святого Петра Веронского
  • Каменный мост
  • Дом Ромео
  • Арки Скалигеров
  • Дворец Разума и площадь Данте
  • Дом Джульетты со знаменитым балконом

Организационные детали

  • Экскурсия проводится при наборе группы от 2 человек. Если вы одна/один, напишите мне, чтобы уточнить, состоится ли экскурсия в выбранный вами день.
  • Это обзорная экскурсия по городу без заходов в музеи и другие платные заведения
  • Вас ожидает бонус в виде 3 фотографий, сделанных во время экскурсии и отправленных вам на WhatsApp или электронную почту
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Portoni Bra
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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