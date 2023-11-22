Погрузиться в историю, гуляя по уютным улочкам и рассматривая интересные городские детали
Я подготовила для вас насыщенный маршрут по прекрасной Вероне.
Вы узнаете о трагической любви Ромео и Джульетты, о том, как жили и погибали гладиаторы на Арене, как распалась Римская империя и как правящая династия Скалигеров создавала своё средневековое государство. Старинные церкви, площади, дворцы и, конечно, тот самый балкон Джульетты — в нашей программе!
Вы узнаете о трагической любви Ромео и Джульетты, о том, как жили и погибали гладиаторы на Арене, как распалась Римская империя и как правящая династия Скалигеров создавала своё средневековое государство. Старинные церкви, площади, дворцы и, конечно, тот самый балкон Джульетты — в нашей программе!
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мы пройдём по маршруту, на котором сконцентрировано максимум достопримечательностей Вероны. Я поделюсь с вами интересными сюжетами из прошлого — без скучных монологов и лишних дат. На каждом шагу будет красиво и интересно!
Где вы побываете:
- Ворота Портони делла Бра
- Музей-лапидарий Маффеи
- Пьяцца Бра и памятник Виктору Эммануилу II
- Дворец Барбьери
- Арена
- Стены Гальена
- Церковь Святого Николая
- Порта Борсари с плитами из римского некрополя
- Церковь Святого Иоанна на Форуме
- Колодец влюблённых
- Площадь Трав
- Еврейское гетто
- Дом Данте
- Церковь Святой Анастасии и церковь Святого Петра Веронского
- Каменный мост
- Дом Ромео
- Арки Скалигеров
- Дворец Разума и площадь Данте
- Дом Джульетты со знаменитым балконом
Организационные детали
- Экскурсия проводится при наборе группы от 2 человек. Если вы одна/один, напишите мне, чтобы уточнить, состоится ли экскурсия в выбранный вами день.
- Это обзорная экскурсия по городу без заходов в музеи и другие платные заведения
- Вас ожидает бонус в виде 3 фотографий, сделанных во время экскурсии и отправленных вам на WhatsApp или электронную почту
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Portoni Bra
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Daria — ваша команда гидов в Вероне
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров, много лет живущих и работающих в Вероне. Мы делимся с путешественниками любовью к нашему городу для того, чтобы вы могли открыть его для с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете о Вероне то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам и ваше пребывание в Вероне будет незабываемым.
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