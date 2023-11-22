Daria — ваша команда гидов в Вероне

Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров, много лет живущих и работающих в Вероне. Мы делимся с путешественниками любовью к нашему городу для того, чтобы вы могли открыть его для с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете о Вероне то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам и ваше пребывание в Вероне будет незабываемым.

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