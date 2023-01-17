Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Акко пешком
Проникнуться атмосферой древнего востока на обзорной прогулке по старинному городу
Начало: Возле Сухопутных ворот Акко
Завтра в 10:00
28 мая в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Посетить древнюю крепость, мечеть, арабский Шуг и узнать все о крестоносцах и османском завоевании
28 мая в 09:00
29 мая в 09:00
€257 за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
Узнать, чем город притягивал османов, крестоносцев и многих завоевателей - от Цезаря до Наполеона
29 мая в 11:30
31 мая в 11:30
€126
€140 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ввлад17 января 2023Спасибо, Яна! Все прошло великолепно. Чудесная екскурсия, много познавательного - понравилось и детям, и родителям. Надеемся зимой еще с Яной попутешествовать. Древние говорили: хороший попутчик - иногда одна из целей путешествия)
- ААрсений5 января 2023Посмотрели все что было интересно, делали поправку к маршруту по моей просьбе. Спасибо, очень любопытно.
- ЛЛюбовь14 ноября 2022Ольга тот гид, с которым туристические маршруты оживают, даты и действия людей обретают смысл, и вся картинка собирается. Мы были с пожилыми родителями, они очень высоко оценили подготовку и подачу информации.
- ЕЕлена5 ноября 2022Отличная экскурсия! Благодарим Ирину и самые наилучшие рекомендации!
- ННаталья9 февраля 2019Отличная экскурсия! Великолепная Ольга! Насыщенная прогулка и крайне интересный рассказ. Мы очень довольны этой поездкой и выбором экскурсовода-спутника. Огромное спасибо Ольге и фирме "Трипстер".
- NNatalia13 марта 2018нас с мужем понравилась поездка в Акко вместе с Ольгой. Под ее руководством мы вместе отлично добрались до города на
Ответы на вопросы от путешественников по Акке в категории «Можно с детьми»
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