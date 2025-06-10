Индивидуальная
до 5 чел.
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
Узнать, чем город притягивал османов, крестоносцев и многих завоевателей - от Цезаря до Наполеона
Начало: По согласованию с гидом
«Мечеть Аль-Джаззара, третья по значимости в Израиле»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Посетить древнюю крепость, мечеть, арабский Шуг и узнать все о крестоносцах и османском завоевании
«Мечеть Эль Джазар поразит своим убранством и размерами»
Завтра в 09:00
26 июн в 09:00
€257 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Акко подземный и наземный
Святыни и церкви, замки и мечети, восточный рынок и подземный ход - увидеть главное за один день
Начало: В Старом городе Акко
26 июн в 09:00
27 июн в 09:00
€320 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия10 июня 2025Мы живем в Бат Яме, и уже довно хотели посетить город со старинным историческим центром, большой знаковой историей. Поездка в
- ввлад17 января 2023Спасибо, Яна! Все прошло великолепно. Чудесная екскурсия, много познавательного - понравилось и детям, и родителям. Надеемся зимой еще с Яной попутешествовать. Древние говорили: хороший попутчик - иногда одна из целей путешествия)
- ААрсений5 января 2023Посмотрели все что было интересно, делали поправку к маршруту по моей просьбе. Спасибо, очень любопытно.
- ЕЕлена5 ноября 2022Отличная экскурсия! Благодарим Ирину и самые наилучшие рекомендации!
Ответы на вопросы от путешественников по Акке в категории «Святые места»
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