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Религиозные экскурсии по святым местам Акки

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Акке на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
Пешая
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
Узнать, чем город притягивал османов, крестоносцев и многих завоевателей - от Цезаря до Наполеона
Начало: По согласованию с гидом
«Мечеть Аль-Джаззара, третья по значимости в Израиле»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €60 за всё до 5 чел.
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Посетить древнюю крепость, мечеть, арабский Шуг и узнать все о крестоносцах и османском завоевании
«Мечеть Эль Джазар поразит своим убранством и размерами»
Завтра в 09:00
26 июн в 09:00
€257 за всё до 5 чел.
Акко подземный и наземный
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Акко подземный и наземный
Святыни и церкви, замки и мечети, восточный рынок и подземный ход - увидеть главное за один день
Начало: В Старом городе Акко
26 июн в 09:00
27 июн в 09:00
€320 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    10 июня 2025
    Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
    Мы живем в Бат Яме, и уже довно хотели посетить город со старинным историческим центром, большой знаковой историей. Поездка в
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    Акко превзошла ожидания. Этот город по-настоящему уникален, с невероятно богатой и многослойной историей. Узнала много нового о крестоносцах, османской эпохе и древних портах. Особенно впечатлили подземные тоннели и старинные крепостные стены. Приятно поразила атмосфера старого города — узкие улочки, запахи восточных специй, шум базаров. Огромное спасибо гиду Константину — рассказ был очень живым и увлекательным, видно, что человек по-настоящему любит своё дело. Он умело сочетал факты, легенды и интересные детали, благодаря чему прогулка пролетела незаметно. Такая экскурсия — отличный способ прикоснуться к прошлому и увидеть Израиль с новой стороны. Очень рекомендуем всем, кто интересуется историей и культурой!

  • в
    влад
    17 января 2023
    Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
    Спасибо, Яна! Все прошло великолепно. Чудесная екскурсия, много познавательного - понравилось и детям, и родителям. Надеемся зимой еще с Яной попутешествовать. Древние говорили: хороший попутчик - иногда одна из целей путешествия)
  • А
    Арсений
    5 января 2023
    Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
    Посмотрели все что было интересно, делали поправку к маршруту по моей просьбе. Спасибо, очень любопытно.
  • Е
    Елена
    5 ноября 2022
    Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
    Отличная экскурсия! Благодарим Ирину и самые наилучшие рекомендации!

Ответы на вопросы от путешественников по Акке в категории «Святые места»

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  3. Акко подземный и наземный
Сколько стоит экскурсия по Акке в июне 2025
Сейчас в Акке в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 320. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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