Экскурсии выходного дня в Акке

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Акке на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Весь Акко пешком
Пешая
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Акко пешком
Проникнуться атмосферой древнего востока на обзорной прогулке по старинному городу
Начало: Возле Сухопутных ворот Акко
Завтра в 10:00
15 июн в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
Пешая
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
Узнать, чем город притягивал османов, крестоносцев и многих завоевателей - от Цезаря до Наполеона
Начало: По согласованию с гидом
Завтра в 11:30
13 июн в 11:30
от €60 за всё до 5 чел.
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Посетить древнюю крепость, мечеть, арабский Шуг и узнать все о крестоносцах и османском завоевании
13 июн в 09:00
14 июн в 09:00
€257 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    14 ноября 2022
    Весь Акко пешком
    Ольга тот гид, с которым туристические маршруты оживают, даты и действия людей обретают смысл, и вся картинка собирается. Мы были с пожилыми родителями, они очень высоко оценили подготовку и подачу информации.
  • Н
    Наталья
    9 февраля 2019
    Весь Акко пешком
    Отличная экскурсия! Великолепная Ольга! Насыщенная прогулка и крайне интересный рассказ. Мы очень довольны этой поездкой и выбором экскурсовода-спутника. Огромное спасибо Ольге и фирме "Трипстер".
  • N
    Natalia
    13 марта 2018
    Весь Акко пешком
    нас с мужем понравилась поездка в Акко вместе с Ольгой. Под ее руководством мы вместе отлично добрались до города на
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    поезде, почти весь день провели там, увидели много нового и интересного. Ольга очень коммуникабельна, открыта и приятна в общении. Она показала нам город, достопримечательности, провела хорошим маршрутом. Рекомендуем ее как гида по Израилю. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Акке в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Акке в июне 2025
Сейчас в Акке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 321. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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