читать дальше поезде, почти весь день провели там, увидели много нового и интересного. Ольга очень коммуникабельна, открыта и приятна в общении. Она показала нам город, достопримечательности, провела хорошим маршрутом. Рекомендуем ее как гида по Израилю. Спасибо!

нас с мужем понравилась поездка в Акко вместе с Ольгой. Под ее руководством мы вместе отлично добрались до города на