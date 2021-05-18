Полезная информация об Акке

Что нужно знать об Акке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 13 экскурсий
Местное время в Акке
23:3744
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇱 Израиль
Название городаАкка
По-английскиAcre
Население города45 603 чел.
Часовой поясAsia/Jerusalem
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Акка на карте

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