Полезная информация об Акке
Что нужно знать об Акке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 13 экскурсий
Местное время в Акке
23:3744
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇱 Израиль
|Название города
|Акка
|По-английски
|Acre
|Население города
|45 603 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Jerusalem
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря
Где находится Акка на карте
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