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Мусульманские святыни Иерусалима

Евгений С.
Евгений С. – Гид из Эйлата
За время экскурсии 🧭 осмотрим главные мусульманские святыни Иерусалима.

На Храмовой горе увидите третью по значимости мечеть Аль-Акса, мечеть Купол Скалы и множество культовых сооружений.

Узнаете о чуде, которое произошло на горе с пророком Мухаммедом.

Прогуляемся по мусульманским улицам и полюбуемся изящными дворцами, в которых жили правители и знатные люди.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $560 за экскурсию

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Мусульманские святыни Иерусалима
Мусульманские святыни Иерусалима

Что вы увидите

  • Иерусалим
К мусульманским святыням мы начнём нашу персональную экскурсию ⛳ с подъёма к самому главному месту в мусульманском Иерусалиме- со знаменитой мечети Аль-Акса, третьей по святости в исламе. На самой заре зарождения этой новой веры именно сюда, на Храмовую гору был перенесён Пророк Мухаммед из Мекки на чудесном коне Аль Бураке. После молитвы Мухаммед отправился отсюда к Камню мироздания, с которого Всевышний начал сотворение мира, а Пророк вознёсся на седьмое небо. Вашему взору предстанет величественный золотой купол мемориальной мечети, покрывающей первый Камень земли. Эта мечеть так и называется Купол скалы и, хотя и является мусульманской святыней, давно стала визитной карточкой Иерусалима. На площадке вокруг мечети Купола скалы расположено множество изящных купольных архитектурных сооружений малых форм. К ним относятся: и Купол Цепи, и Купол Вознесения, и Купол Пророка, и Летняя Кафедра, и Купол Иосифа, и Купол Соломона, и даже Купол Грамматики— все они имеют свою историю 📖 разных времён и свою легенду.
После Храмовой горы ⛰️ мы погрузимся в лабиринт мусульманских улиц. Возле мечети Ханка вы узнаете, почему иноверцам нельзя посещать мечети. Красота дома сирийского эмира аль-Арунийя позволит прикоснуться к тонкостям арабской архитектуры, а у дворца госпожи Туншук я расскажу, как он связан с именем любимой жены султана Сулеймана Великолепного Роксоланой. Наконец, подойдём к мечети Омара, что рядом с Храмом Гроба Господня. Халиф Омар ибн-аль Хаттаб был первым из арабских правителей, захвативших Иерусалим. Несмотря на это, он проявил здесь неожиданную, глубокую мудрость.
Но пока у нас ХХI век. До встречи!
Что входит
  • услуги профессионального экскурсовода
  • транспорт
Что не входит
  • питание
  • личные расходы
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🏁 Ваш отель
Мусульманские святыни Иерусалима
Мусульманские святыни Иерусалима

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгений С.
Евгений С.
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