К мусульманским святыням мы начнём нашу персональную экскурсию ⛳ с подъёма к самому главному месту в мусульманском Иерусалиме- со знаменитой мечети Аль-Акса, третьей по святости в исламе. На самой заре зарождения этой новой веры именно сюда, на Храмовую гору был перенесён Пророк Мухаммед из Мекки на чудесном коне Аль Бураке. После молитвы Мухаммед отправился отсюда к Камню мироздания, с которого Всевышний начал сотворение мира, а Пророк вознёсся на седьмое небо. Вашему взору предстанет величественный золотой купол мемориальной мечети, покрывающей первый Камень земли. Эта мечеть так и называется Купол скалы и, хотя и является мусульманской святыней, давно стала визитной карточкой Иерусалима. На площадке вокруг мечети Купола скалы расположено множество изящных купольных архитектурных сооружений малых форм. К ним относятся: и Купол Цепи, и Купол Вознесения, и Купол Пророка, и Летняя Кафедра, и Купол Иосифа, и Купол Соломона, и даже Купол Грамматики— все они имеют свою историю 📖 разных времён и свою легенду.

После Храмовой горы ⛰️ мы погрузимся в лабиринт мусульманских улиц. Возле мечети Ханка вы узнаете, почему иноверцам нельзя посещать мечети. Красота дома сирийского эмира аль-Арунийя позволит прикоснуться к тонкостям арабской архитектуры, а у дворца госпожи Туншук я расскажу, как он связан с именем любимой жены султана Сулеймана Великолепного Роксоланой. Наконец, подойдём к мечети Омара, что рядом с Храмом Гроба Господня. Халиф Омар ибн-аль Хаттаб был первым из арабских правителей, захвативших Иерусалим. Несмотря на это, он проявил здесь неожиданную, глубокую мудрость.

Но пока у нас ХХI век. До встречи!