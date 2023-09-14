Религиозные экскурсии по святым местам Эйлата

Найдено 6 экскурсий в категории «Святые места» в Эйлате на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Невероятные творения природы в парке Тимна, древний храм богини Ходхор и скиния завета
«Мы также побываем в храме Тимны, посвященном богине Хатхор»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 170 за всё до 10 чел.
Автомобильная экскурсия «от Рождества до Воскресения»
Индивидуальная
8 часов
Автомобильная экскурсия «от Рождества до Воскресения»
Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море
«На моем комфортабельном автомобиле мы подъедем к стенам Старого города, где после лёгкой прогулки мы войдём в главную святыню христианского мира- Храм Воскресения Господня»
Расписание: по договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Мусульманские святыни Иерусалима
Индивидуальная
8 часов
Мусульманские святыни Иерусалима
Начало: В вашем отеле
«К мусульманским святыням мы начнём нашу персональную экскурсию с подъёма к самому главному месту в мусульманском Иерусалиме- со знаменитой мечети Аль-Акса, третьей по святости в исламе»
Расписание: по договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария
Индивидуальная
10 часов
Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария
Начало: Ваш отель
«Мы посетим настоящую арабскую мечеть, которая так и называется Аль-Джазар и является третьей по значимости в мусульманском Израиле»
Расписание: по договоренности
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
от $730 за всё до 4 чел.
Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим»
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим»
Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море
«А в завершение спустимся в самое низкое место Храма, его подземелье»
Расписание: по договоренности
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Крестный путь - последние часы земной жизни Иисуса Христа
Индивидуальная
8 часов
Крестный путь - последние часы земной жизни Иисуса Христа
Начало: Ваш отель
«Пройдя по Виа Долороса, как и многие паломники, ступавшие по этим камням многие сотни лет, мы войдём под своды Храма Гроба Господня»
Расписание: по договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нэлли
    14 сентября 2023
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Все было отлично. Спасибо большое Володе. Необычность и креативность его личности замечательное дополнение к путешествию
  • Т
    Татьяна
    8 июня 2023
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Прекрасный день провели с Владимиром в Тимна парке. Сначала, стоит отметить, что экскурсией мы заинтересовались накануне, в 8 вечера. Тем не
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    менее, организовано все было очень оперативно, все наши пожелания были учтены. Нас забрали из отеля на комфортабельном кондиционированном авто. В пути до парка узнали обо всем что растет, производится и историческую справку местности. Все в доступной, интересной, смешной форме. Хотя в этот день была песчаная буря, Владимир уделил достаточное время и столпам Соломона с храмом Хатхор, и миражам, магазину сувениров и самостоятельной подготовке сувенира из цветной крошки местных камней. Исторический фильм в парке так же стоит посмотреть. Этот парк - захватывающее место для многократного посещения. Конечно, только с Владимиром. Непосредственный участник раскопок и увлеченный человек, умеющий интересно рассказать, а так же внимательный к туристу, сделал нашу поездку незабываемой и полной впечатлений. Огромная благодарность!

  • Н
    Николай
    22 апреля 2023
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с современным чувством юмора и
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    большим знанием темы. В начале экскурсии хороший 3- или 4-D фильм, потом три остановки на значимых местах и время полазить по скалам и т. п. В общем неплохая альтернатива взять на прокат машину и посмотреть все самим.

    Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, сИнтересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, сИнтересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с

Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «Святые места»

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  2. Автомобильная экскурсия «от Рождества до Воскресения»
  3. Мусульманские святыни Иерусалима
  4. Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария
  5. Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим»
Сколько стоит экскурсия по Эйлату в июне 2024
Сейчас в Эйлате в категории "Святые места" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 170 до 730. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Эйлате (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Святые места», 13 ⭐ отзывов, цены от €170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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