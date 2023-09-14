1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Невероятные творения природы в парке Тимна, древний храм богини Ходхор и скиния завета
«Мы также побываем в храме Тимны, посвященном богине Хатхор»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Автомобильная экскурсия «от Рождества до Воскресения»
Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море
«На моем комфортабельном автомобиле мы подъедем к стенам Старого города, где после лёгкой прогулки мы войдём в главную святыню христианского мира- Храм Воскресения Господня»
Расписание: по договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мусульманские святыни Иерусалима
Начало: В вашем отеле
«К мусульманским святыням мы начнём нашу персональную экскурсию с подъёма к самому главному месту в мусульманском Иерусалиме- со знаменитой мечети Аль-Акса, третьей по святости в исламе»
Расписание: по договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария
Начало: Ваш отель
«Мы посетим настоящую арабскую мечеть, которая так и называется Аль-Джазар и является третьей по значимости в мусульманском Израиле»
Расписание: по договоренности
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
от $730 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим»
Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море
«А в завершение спустимся в самое низкое место Храма, его подземелье»
Расписание: по договоренности
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Крестный путь - последние часы земной жизни Иисуса Христа
Начало: Ваш отель
«Пройдя по Виа Долороса, как и многие паломники, ступавшие по этим камням многие сотни лет, мы войдём под своды Храма Гроба Господня»
Расписание: по договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННэлли14 сентября 2023Все было отлично. Спасибо большое Володе. Необычность и креативность его личности замечательное дополнение к путешествию
- ТТатьяна8 июня 2023Прекрасный день провели с Владимиром в Тимна парке. Сначала, стоит отметить, что экскурсией мы заинтересовались накануне, в 8 вечера. Тем не
- ННиколай22 апреля 2023Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с современным чувством юмора и
Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «Святые места»
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