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Индивидуальный Трансфер Эйлат / Рамон

Елена
Елена – Гид из Эйлата
Индивидуальный Трансфер Эйлат / Рамон
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $35 за экскурсию

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Индивидуальный Трансфер Эйлат / Рамон

Что вы увидите

  • Город курорт Эйлат
Заказать трансфер в Израиле просто. Достаточно выбрать маршрут и класс машины. Оставить ваши данные: место, где вас нужно забрать и куда следует вас отвезти, и точная дата. Бронирование трансфера предусматривает встречу клиента с именной табличкой. Помощь с багажом, комфортную и быструю поездку до гостиницы или иного пункта назначения.
Используемый транспорт
Группы от 1 до 4 человек — Легковой автомобиль
Группы от 5 до 6 человек — Минивэн
Группы от 7 до 20 человек — Микроавтобус
Группы от 20 до 55 человек — Автобус
Наши услуги включают в себя доставку в аэропорт Рамон и во все районы страны 24 часа в сутки, экскурсионные перевозки, VIP-встречи, регулярные трансферы и т. д. Мы предлагаем вам роскошные и современный парк 🌳 кондиционированных и удобных транспортных средств для приятного и безопасного путешествия.
Наши клиенты получают качественный сервис, пунктуальность и VIP-обслуживание.
Что входит
  • Время ожидания поездки до 1 часа
  • Доставка в ваш отель.
  • Связь с водителем через What’s Up / Viber / Telegramm
  • Ожидание пассажиров согласно указанному в заявке времени, либо в соответствии с расписанием авиаперелетов.
  • Встреча с табличкой с вашим именем.
  • Забронированный автотранспорт подается в условленное место и время, имеет требуемый класс комфорта и количество посадочных мест.
  • Оптимально продуманный маршрут до пункта назначения.
  • При необходимости, оговоренные остановки в пути, например, для туалета.
  • Все предоставляемые транспортные средства находятся в идеальном техническом состоянии.
  • Доставку по адресу в выбранный город или направление.
  • Высокий уровень комфорта во время поездки.
  • Квалифицированный водитель, который адекватно реагирует на сложную дорожную ситуацию, отлично знает страну и четко соблюдает законы дорожного движения на территории Израиля.
  • Водитель говорит на русском языке, английском, иврит.
  • Детское авто кресло (по запросу).
  • Нет дополнительных сборов.
Начало
🚩 Отели Эйлата
Место завершения
🏁 Аэропорт Рамон

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена
Елена
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