Заказать трансфер в Израиле просто. Достаточно выбрать маршрут и класс машины. Оставить ваши данные: место, где вас нужно забрать и куда следует вас отвезти, и точная дата. Бронирование трансфера предусматривает встречу клиента с именной табличкой. Помощь с багажом, комфортную и быструю поездку до гостиницы или иного пункта назначения.

Используемый транспорт

Группы от 1 до 4 человек — Легковой автомобиль

Группы от 5 до 6 человек — Минивэн

Группы от 7 до 20 человек — Микроавтобус

Группы от 20 до 55 человек — Автобус

Наши услуги включают в себя доставку в аэропорт Рамон и во все районы страны 24 часа в сутки, экскурсионные перевозки, VIP-встречи, регулярные трансферы и т. д. Мы предлагаем вам роскошные и современный парк 🌳 кондиционированных и удобных транспортных средств для приятного и безопасного путешествия.

Наши клиенты получают качественный сервис, пунктуальность и VIP-обслуживание.