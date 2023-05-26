Галилея… у истоков
Незабываемое путешествие, которое позволит вам ощутить дух древности и познакомиться с местами, где происходили одни из самых значимых событий в истории религии. Приготовьтесь отправиться в увлекательное путешествие по следам Христа.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:
- От города Назарета до берегов Галилейского моря.
- Мы начинаем увлекательное путешествие по Галилее. И так, Назарет — город в Галилее, священный христианский город — третий по значимости после Иерусалима и Вифлеема. Согласно одной из теорий, название «Нацрат» происходит от еврейского существительного нецер, означающее поросль, то есть имеется ввиду «поросль Давидова», к потомкам которого причисляли себя жители деревушки. В Назарете, по преданию, ангел принёс Деве Марии благую весть, и здесь прошло детство Иисуса. Город привлекает огромное количество паломников со всего света.
- В современном Назарете находится грот Благовещения, над которым построена крупнейшая на Ближнем Востоке католическая базилика Благовещения, а также живописная православная церковь Архангела Гавриила над источником Девы Марии, и другие христианские церкви. Далее мы с вами посетим Кану Галилейскую — небольшую арабскую деревушку на пути из Назарета. В Библии упоминается, что именно здесь Иисус совершил своё первое чудо — претворение воды в вино на свадьбе, куда был приглашён с учениками и Богородицей. В Галилее, на северной оконечности Галилейского моря (озера Кинерет), находится храм Двенадцати Апостолов. Этот собор — Собор святых славных и всехвальных Двенадцати Апостолов. Особенности этого здания — розовые купола (в отличие от традиционно синих). Эту церковь видно издалека. В честь этого храма проходит праздник Православной Церкви, который отмечается 13 июля.
- Путешествие по духовным местам Галилеи и реке Иордан.
- Далее мы посетим с вами Табху, место где Спаситель сотворил ещё одно чудо — размножения рыб и хлебов. Около 383 года паломница Эгерия посетила святые места в Табхе и оставила запись, сохранившуюся до наших дней. Она утверждала, что камень, на котором Иисус Христос раскладывал хлеба, используется теперь, как алтарь, вокруг которого была построена церковь. В 614 году, во время нападения персов, церковь была разрушена. И более 1300 лет эти святые места были скрыты под пеплом. И только в 1892 году начались археологические раскопки.
- При раскопках в алтарной части был найден известковый монолит. Неизвестно, тот ли это камень, о котором писала Эгерия, но его поместили под современный алтарь. Современная церковь Умножения хлебов и рыб построена в 1982 году на византийском фундаменте и является точной копией репродукции церкви шестого века. В Галилее, на западном берегу Тавериадского озера (озеро Кинерет), находится древний город Тверия. Город входит в число четырёх святых для евреев городов. Сегодня Тверия гармонично сочетает в себе исторические и культурные памятники. Тверия привлекает туристов святыми местами.
- Продолжая экскурсию по Галилее, мы отправляемся к реке Иордан. Для этого мы должны спуститься к южной оконечности Галилейского моря. Ярденит — место выхода реки Иордан из Тибериадского озера, а также центр совершения водоокунательного обряда, где происходит символический обряд окунания верующих греческой Православной Церкви, католиков и христиан всех конфессий. Согласно Евангелию от Марка, в момент крещения в водах реки Иордан, на Иисуса сошёл святой дух в виде голубя, и все услышали глас с небес: «се есть сын мой возлюбленный, в коем моё благоволение.» Каждый день сюда съезжаются тысячи паломников. Все, кто побывал на этом священном месте, говорят, что чувствуется благоговение, вдохновение и блаженный восторг.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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